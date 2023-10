Ρεμπέκα Λος: Το τρίτο πρόσωπο στον γάμο των Μπέκαμ μιλάει 20 χρόνια μετά το σκάνδαλο

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησαν πρώτη φορά ανοιχτά για την δύσκολη περίοδο στον γάμο τους

Έσπασε τη σιωπή της η Rebecca Loos, αφότου ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησαν ανοιχτά για την φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του ποδοσφαιριστή με την πρώην βοηθό του.

Η Ολλανδή είδε τον εαυτό της να γίνεται πρωτοσέλιδο το 2004, όταν φημολογείτο ότι ήταν σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τον τίτλο «Beckham», η Βικτόρια μίλησε για τον πόνο που ένιωσε μετά τους ισχυρισμούς λέγοντας πως ήταν η δυσκολότερη περίοδος της ζωής της.

Σήμερα η Ρεμπέκα έκανε την πρώτη ανάρτηση από τότε που βγήκε στον αέρα η σειρά. μοιράστηκε ένα βίντεο από το χιόνι έξω από το σπίτι της γράφοντας «καλωσήρθες χειμώνα, νωρίς ως συνήθως». Μετά το σκάνδαλο η νεαρή μετακόμισε στα ορεινά της Νορβηγίας μακριά από το προσκήνιο.

«Έπρεπε να παλέψουμε για την οικογένειά μας»

Στη σειρά η Βικτόρια Μπέκαμ παραδέχθηκε οτι οι μήνες μετά την φημολογούμενη σχέση του Ντέιβιντ ήταν η δυσκολότερη περίοδος της ζωής της και πως ένιωθε ότι πλέον ως ζευγάρι «δεν είχαν ο ένας τον άλλον».

Ο Ντέιβιντ παραδέχθηκε οτι ακόμα δεν ξέρει πως ξεπέρασαν την κρίση, ωστόσο είπε ότι τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του ήξεραν, ότι έπρεπε να παλέψουν για την οικογένειά τους. Πρόσθεσε ότι ένιωθαν πως πνίγονταν, όταν ο γάμος τους για μήνες ήταν πρωτοσέλιδο.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είπε ότι «ένιωθε άρρωστος κάθε μέρα», όσο εκείνος και η Βικτόρια μάχονταν για να σώσουν τον γάμο τους.

Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, προσπαθώντας να κρατήσει τα δάκρυά της όταν ερωτήθηκε εάν εκείνη ήταν η δυσκολότερη στιγμή για τον γάμο τους είπε «100%. ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για μας, γιατί ήταν λες και όλος ο κόσμος ήταν εναντίον μας».

«Ήμαστε ο ένας εναντίον του άλλου για να είμαι ειλικρινής. μέχρι τη Μαδρίτη, κάποιες φορές έμοιαζε πως ήμαστε εμείς απέναντι σε όλους τους άλλους, αλλά ήμαστε μαζί, ήμαστε ενωμένοι, είχαμε ο ένας τον άλλον».

Και πρόσθεσε: «Όταν ήμαστε στην Ισπανία δεν ήμαστε τόσο ενωμένοι και αυτό είναι λυπηρό. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σκληρό ήταν και πόσο με επηρέασε».

«Ένιωθα μόνος»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σόκαρε τον κόσμο όταν αποκαλύφθηκε η εξωσυζυγική σχέση του με την Ρεμπέκα. Εκείνη την περίοδο η Βικτόρια είχε αποφασίσει να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου οι νεότεροι γιοι τους, ο Μπρούκλιν και ο Ρομέο να συνεχίσουν να φοιτούν στα σχολεία που πήγαιναν. Ο Ντέιβιντ παραδέχθηκε ότι η απόφαση εκείνη τον έκανε να νιώθει μόνος.

Είπε χαρακτηριστικά: «Όταν μετακόμισα στην Ισπανία, στην αρχή ήταν δύσκολα γιατί είχα υπάρξει μέλος ενός συλλόγου και μίας οικογένειας για όλη την καριέρα μου, από τα 15 μου μέχρι τα 27 μου. Πουλήθηκα μέσα σε μία νύχτα και το επόμενο λεπτό βρίσκομαι σε μία πόλη, που δεν μιλάω καν τη γλώσσα και το πιο βασικό δεν είχα μαζί μου την οικογένειά μου».

«Κάθε φορά που ξυπνούσαμε νοιώθαμε σαν να υπήρχε κάτι άλλο... και οι δύο νοιώθαμε όχι ότι χάναμε ο ένας τον άλλον αλλά ότι πνιγόμασταν», εξήγησε.

«Φοβόμουν να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε ερωτήση για το πώς επιβίωσε ο γάμος τους, ο Μπέκαμ είπε πως φοβόταν να παίξει ποδόσφαιρο, ενώ η γυναίκα του πάλευε να βρει έναν τρόπο να ξεπεράσουν την κρίση.

Κουνώντας το κεφάλι του είπε «Δεν ξέρω πώς το ξεπεράσαμε ειλικρινά. Η Βικτόρια είναι τα πάντα για μένα και το να την βλέπω να πονάει ήταν τρομερά δύσκολο, αλλά είμαστε μαχητές και εκείνη την περίοδο έπρεπε να παλέψουμε για την οικογένειά μας».

Μετά το πέρας της κρίσης στον γάμο τους η Βικτόρια μετακόμισε στη Μαδρίτη, όπου το ζευγάρι αγόρασε σπίτι αξίας 3 εκατ. δολαρίων, το οποίο όπως είπε διακόσμησε μόνη της, ενώ λίγο αργότερα έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο τον τρίτο γιο τους, Κρουζ, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών.

Η «πέτρα του σκανδάλου» Ρεμπέκα Λος, σε συνέντευξή της στη Sky News ισχυρίστηκε ότι είχε κοιμηθεί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ τουλάχιστον τέσσερις φορές λέγοντας: «Εκείνη ήταν η νύχτα. 18 Σεπτεμβρίου. Ήμαστε όλοι έξω με μία παρέα για φαγητό, είχαμε πιει μερικά ποτά και χαλαρώναμε, υπήρξε κάποιο φλέρτ και έπαιρνα κάποια σήματα, αλλά έλεγα "Όχι δεν σε γουστάρει"»

Η Ρεμπέκα Λους και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σε εστιατόριο στην Ισπανία

«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου "μην ρισκάρεις τη δουλειά σου" και ήξερα ότι ήταν μεγάλο το ρίσκο εάν έμπλεκα με αυτόν τον άνδρα. Εκείνο το βράδυ ήταν η πρώτη φορά, κουβεντιάζαμε όλη νυχτα. Συνδεθήκαμε τόσο που το πρόσεξαν και οι γύρω μας».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Ρεμπέκα εμφανίστηκε σε αρκετές εκπομπές της Βρετανίας όπως τα Celebrity Love Island, Extreme Celebrity Detox, Temptation Island και The X Factor: Battle of the Stars. Λίγο καιρό μετά γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, έναν Νορβηγό γιατρό και έφυγαν από τη Βρετανία.

«Η ζωή είναι πολύ διαφορετική»

Πλέον η Ρεμπέκα μένει στη Νορβηγία και περνάει τον καιρό της κάνοντας γιόγκα, τρέχοντας, κάνοντας ποδήλατο και άλλες δραστηριότητες μαζί με τους γιους της.

Πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως γκουρού υγείας και ευεξίας, ενώ μιλώντας στην βρετανική The Sun για την νέα της ζωή, είπε: «Πλέον περνάω τον χρόνο μου κάνοντας γιόγκα, τρέχοντας, κάνοντας ποδήλατο και πεζοπορία και ψάχνοντας φαγητό με τος δύο γιους μου. Η ζωή είναι πολύ διαφορετική».

Στο μπλογκ της πρόσφατα ανέβασε ένα μακροσκελές μήνυμα για την ενέργεια που της μεταδίδει το νέο φεγγάρι λέγοντας: «Είμαι προσγειωμένη, είμαι σπίτι, υγιής και χαρούμενη».

Το 2016 η Ολλανδή έλεγε πως έχει μεταμορφωθεί σε μία Νορβηγή θεά,φροντίζοντας τους μικρούς της «Βίκινγκς» και τον γιατρό άνδρα της.

Σε ερώτηση για το εάν έχει μετανιώσει για κάτι από την περίοδο που ήταν στα φώτα της δημοσιότητας είπε: «Πολλά. Έχω πάρει πολλές λάθος αποφάσεις. Εμπιστεύθηκα πολλούς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε».

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, η Ρεμπέκα έχει υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής με τον σύζυγό της. Τον Sven Christjar Skaiaa τον γνώρισε στα παρασκήνια του 71 Degrees North το 2008. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία μικρή τελετή το 2012 πριν μετακομίσει στο Hemsedal για να ξεκινήσει τη νέα του ζωή, ενώ έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 13χρονο Μάγκνους και τον 10χρονο Λίαμ.

