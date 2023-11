Ο Μάικ Τάισον πόζαρε ντυμένος μέλισσα στο Instagram: Απέστασε ένα εκατομμύριο like

Ένα εκατομμύριο like κέρδισε ο Μάικ Τάισον με στολή μέλισσας

Στις ΗΠΑ είναι γιορτή του Χάλογουιν και ο Μάικ Τάισον ντύθηκε... μέλισσα.

Ο θρύλος του μποξ απέσπασε σχεδόν 1 εκατομμύριο likes στο Instagram. Πόζαρε στον φακό με τη στολή σε κίτρινο και μαύρο χρώμα, ενώ στο κεφάλι του έχει κεραίες.



Μπορεί για πολλούς από τους θαυμαστές του να είναι αταίριαστος ρόλος, αλλά ο 56χρονος Τάισον δεν «ξέχασε» τελείως την ταυτότητά του, αφού ποζάρει με γροθιές.



Στηn ανάρτηση έκανε λογοπαίγνιο με τη λέξη «bee» και το «be» (γίνε), γράφοντας: «Happy Halloween. Bee the force that cannot bee stopped» (Χαρούμενο Χάλογουιν. Γίνε η δύναμη που δεν μπορεί να σταματήσει).