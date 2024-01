Χάρι: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τα δημοσιεύματα για το όνομα της κόρης του

Νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε θυμώσει με τους Σάσσεξ

Μια είδηση που ακούγεται για πρώτη φορά αναφέρει η νέα βιογραφία του Καρόλου με γενικό τίτλο «Charles III: New King, New Court. The Inside Story» σε σχέση με το όνομα της μικρότερης εγγονής του Λίλιμπερ.

Σύμφωνα με τον βιογράφο Robert Hardman η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται να έγινε έξαλλη με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ όταν ανέφεραν πώς πήραν συγκατάθεσή της για το όνομα της κόρης τους Λίλιμπετ, το οποίο ήταν το παιδικό της υποκοριστικό.



Όπως αναφέρει η Daily Mail που επικαλείται αποσπάσματα του βιβλίου που αναμένεται να κυκλοφορήσει τα επόμενα 24ωρα «η βασίλισσα ήταν τόσο θυμωμένη όσο δεν την είχε ξαναδεί ποτέ κανείς».



Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι η Ελισάβετ -που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022- «δεν ρωτήθηκε ποτέ».



Παρόλα αυτά άλλες πηγές σημειώνουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι όντως τηλεφώνησε και μίλησε στη γιαγιά του μετά τον τοκετό της Μαρκλ.

Μετά την είδηση αυτή, οι παπαράτσι στην Αμερική φωτογράφησαν τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει τζόκινγκ.

Οι τελευταίες ημέρες της βασίλισσας

Τις τελευταίες ώρες της βασίλισσας Ελισάβετ περιέγραψε ανώτερο στέλεχος του προσωπικού της σε ένα εξαιρετικό - και βαθιά συγκινητικό - σημείωμα που αποκαλύπτει η Daily Mail.

Ο Sir Edward Young, ο αφοσιωμένος γραμματέας της, ο οποίος ήταν στο κάστρο Μπαλμόραλ όταν πέθανε η βασίλισσα στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σημείωσε: «Έφυγε ειρηνικά. Στον ύπνο της. Γλίστρησε μακριά. Δεν κατάλαβε τίποτα. Χωρίς πόνο».

Η αφήγηση αυτή εμπεριέχεται μεταξύ άλλων σε μια νέα βιογραφία του Βασιλιά, «Charles III: New King, New Court. The Inside Story» του βασιλικού συγγραφέα της Mail, Robert Hardman που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Η βιογραφία αποκαλύπτει επίσης πώς, μετά τον θάνατο της Ελισσάβετ ένας αυλικός βρήκε ένα κλειδωμένο κόκκινο κουτί με χαρτιά στο κρεββάτι που πέθανε η αείμνηστη βασίλισσατης Αγγλίας.

Όταν άνοιξε, το προσωπικό ανακάλυψε δύο σφραγισμένες επιστολές: το ένα προς τον γιο και κληρονόμο της, βασιλιά Κάρολο Γ', και το άλλο προς τον ίδιο τον Sir Edward Young.

Ενώ το περιεχόμενό τους είναι απίθανο να δημοσιοποιηθεί ποτέ, η ύπαρξη των επιστολών δείχνει ότι η Ελισάβετ, αναγνώρισε αθόρυβα ότι ο χρόνος της τελείωνε.

Το κόκκινο κουτί περιείχε επίσης το τελευταίο κομμάτι της αλληλογραφίας της και την τελευταία της… βασιλική παραγγελία: την επιλογή των υποψηφίων για το διάσημο Τάγμα της Αξίας για «εξαιρετικά αξιοκρατικές υπηρεσίες» σε όλη την Κοινοπολιτεία.

«Ακόμα και στο νεκροκρέβατό της, είχε δουλειά να κάνει. Και το είχε κάνει», γράφει ο Robert Hardman για την απαράμιλλη αφοσίωσή της στο καθήκον.

Άλλες αποκαλύψεις που περιέχει το νέο βιβλίο: