Κάρολος: Αποκαλύψεις στη νέα βιογραφία του - Τι έκανε λίγο πριν πεθάνει η μητέρα του Ελισάβετ

Σύμφωνα με το βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Κάρολο λίγο πριν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ πήγε να... μαζέψει μανιτάρια

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία και όχι μόνο η νέα βιογραφία του Βασιλιά της Αγγλίας, «Charles III: New King, New Court. The Inside Story» του βασιλικού συγγραφέα της Mail, Robert Hardman που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτή περιγράφονται οι τελευταίες ημέρες της ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και οι πρώτες της βασιλείας του γιου της.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύθηκαν ο Κάρολος, ο οποίος είχε βγει για να μαζέψει μανιτάρια προκειμένου να σκεφτεί νηφάλια αφού η μητέρα του ήταν έτοιμη να πεθάνει, έλαβε την είδηση ότι απεβίωσε καθώς επέστρεφε με το αυτοκίνητο στο Μπαλμόραλ όταν τηλεφώνησε ο ανώτερος βοηθός του. Ο Κάρολος απάντησε στο τηλέφωνο και τον προσφώνησαν για πρώτη φορά «Μεγαλειότατε», αποκαλύπτει το βιβλίο.

Επίσης κάνει γνωστό πως ο Κάρολος τηλεφώνησε στον Ουίλιαμ για να του μεταφέρει τα άσχημα νέα και αναγκάστηκε να πει στον χειριστή των τηλεφωνικών γραμμών του παλατιού απλώς «είμαι εγώ», καθώς ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει ακόμη ότι ήταν βασιλιάς.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι αποκαλύπτει ο γραμματέας της για τις τελευταίες στιγμές της

Τις τελευταίες ώρες της βασίλισσας Ελισάβετ περιέγραψε ανώτερο στέλεχος του προσωπικού της σε ένα εξαιρετικό - και βαθιά συγκινητικό - σημείωμα που αποκαλύπτει η Daily Mail.

Ο Sir Edward Young, ο αφοσιωμένος γραμματέας της, ο οποίος ήταν στο κάστρο Μπαλμόραλ όταν πέθανε η βασίλισσα στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σημείωσε: «Έφυγε ειρηνικά. Στον ύπνο της. Γλίστρησε μακριά. Δεν κατάλαβε τίποτα. Χωρίς πόνο».

Η αφήγηση αυτή εμπεριέχεται μεταξύ άλλων σε μια νέα βιογραφία του Βασιλιά, «Charles III: New King, New Court. The Inside Story» του βασιλικού συγγραφέα της Mail, Robert Hardman που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Η βιογραφία αποκαλύπτει επίσης πώς, μετά τον θάνατο της Ελισσάβετ ένας αυλικός βρήκε ένα κλειδωμένο κόκκινο κουτί με χαρτιά στο κρεββάτι που πέθανε η αείμνηστη βασίλισσατης Αγγλίας.

Όταν άνοιξε, το προσωπικό ανακάλυψε δύο σφραγισμένες επιστολές: το ένα προς τον γιο και κληρονόμο της, βασιλιά Κάρολο Γ', και το άλλο προς τον ίδιο τον Sir Edward Young.

Ενώ το περιεχόμενό τους είναι απίθανο να δημοσιοποιηθεί ποτέ, η ύπαρξη των επιστολών δείχνει ότι η Ελισάβετ, αναγνώρισε αθόρυβα ότι ο χρόνος της τελείωνε.

Το κόκκινο κουτί περιείχε επίσης το τελευταίο κομμάτι της αλληλογραφίας της και την τελευταία της… βασιλική παραγγελία: την επιλογή των υποψηφίων για το διάσημο Τάγμα της Αξίας για «εξαιρετικά αξιοκρατικές υπηρεσίες» σε όλη την Κοινοπολιτεία.

«Ακόμα και στο νεκροκρέβατό της, είχε δουλειά να κάνει. Και το είχε κάνει», γράφει ο Robert Hardman για την απαράμιλλη αφοσίωσή της στο καθήκον.