Συναγερμός για την κλιματική αλλαγή: Ο Φεβρουάριος ήταν ο πιό ζέστος μήνας στην ιστορία

Κλιματική αλλαγή: Ο Φεβρουάριος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, λένε οι επιστήμονες

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τους τελευταίους 12 μήνες είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, στους 1,56 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με νέα στοιχεία. Ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Φεβρουάριος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, καθιστώντας τον τον ένατο στη σειρά μήνα με θερμοκρασίες ρεκόρ για αυτή την εποχή του χρόνου, δήλωσαν επιστήμονες.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας είναι επίσης στις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος ήταν 1,77 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από τον προβιομηχανικό μέσο όρο του μήνα, από το 1850 έως το 1900, και 0,81 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα επίπεδα 1991-2020. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τους τελευταίους 12 μήνες – μεταξύ Μαρτίου 2023 και Φεβρουαρίου 2024 – ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί, στους 1,56 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Αυτό θέτει τον κόσμο προσωρινά πάνω από το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου, πέρα από το οποίο, μακροπρόθεσμα, αναμένονται οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι ημερήσιες μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν «εξαιρετικά υψηλές» κατά το πρώτο εξάμηνο του μήνα, φτάνοντας τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα επίπεδα 1850-1900 σε τέσσερις ημέρες από τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου, είπε η υπηρεσία Copernicus.

Οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν 3,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο του μήνα το διάστημα 1991-2020, με θερμοκρασίες πολύ πάνω από το μέσο όρο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έδειξαν τα στοιχεία. Ο χειμώνας της Ευρώπης, από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί για τη γηραιά ήπειρο.

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας για τον Φεβρουάριο, εκτός των πολικών περιοχών, ήταν οι υψηλότερες για κάθε μήνα που έχει καταγραφεί, στους 21,06 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 20,98 βαθμών που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2023. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε στο νέο απόλυτο υψηλό των 21,09 C στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με στοιχεία από το Copernicus.

Ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, δήλωσε: «Ο Φεβρουάριος προστίθεται στη μακρά σειρά των ρεκόρ των τελευταίων μηνών. Όσο αξιοσημείωτο κι αν φαίνεται αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η συνεχής υπερθέρμανση του κλιματικού συστήματος οδηγεί αναπόφευκτα σε νέες ακραίες θερμοκρασίες.

«Το κλίμα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, οπότε αν δεν καταφέρουμε να τις σταθεροποιήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε αναπόφευκτα νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας και τις συνέπειές τους».

Ο δρ Φριντερίκε Ότο, ανώτερη λέκτορας στην επιστήμη του κλίματος στο Grantham Institute for Climate Change and the Environment, Imperial College London, είπε: «Υπάρχουν τώρα τόσα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι το κλίμα μας θερμαίνεται, αν θέλετε να αρνηθείτε την κλιματική αλλαγή, μπορείτε επίσης να ισχυριστείτε ότι η Γη είναι επίσης επίπεδη. Δισεκατομμύρια μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς, δορυφόρους, πλοία και αεροπλάνα δείχνουν ότι ο πλανήτης μας θερμαίνεται με επικίνδυνους ρυθμούς.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να εκπλήσσεται που καταρρίψαμε άλλο ένα ρεκόρ. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να καίνε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, έτσι το κλίμα συνεχίζει να θερμαίνεται. Είναι μια πολύ καλά κατανοητή σχέση. Δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα ή μαγική λύση για την κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε: να σταματήσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων και να τα αντικαταστήσουμε με πιο βιώσιμες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι να το κάνουμε αυτό, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εντάθηκαν από την κλιματική αλλαγή θα συνεχίσουν να καταστρέφουν ζωές και μέσα διαβίωσης».