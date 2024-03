Kάιλι Τζένερ: «Δεν με αγγίζουν οι κακές γλώσσες» - Φωτογραφίες της πριν και μετά το «ρετούς»

Η Κάιλι Τζένερ μίλησε για τον σάλο γύρω από την εμφάνισή της και τις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, απαντώντας ότι οι επικρίσεις δεν την αγγίζουν μετά απο 17 χρόνια στο προσκήνιο

Η Kάιλι Τζένερ άνοιξε την καρδιά της για το γεγονός οτι η εμφάνισή της δεν έγινε ποτέ αποδεκτή. Από τότε που έγινε για πρώτη φορά γνωστή στην τρυφερή ηλικία των εννέα ετών στο σόου «Keeping Up With The Kardashians», η 26χρονη επιχειρηματίας και ινφλουένσερ έχει δεχθεί πλήθος σχολίων για την αλλαγή στην εμφάνισή της - με μεγάλη έμφαση στα χείλη της αλλά και το γεγονός οτι κατά καιρούς δεν φαίνεται τόσο «φρέσκια».

Η σταρ επικρίθηκε οτι είπε ψέματα οτι έκανε filler, προτού ομολογήσει την αλήθεια και κερδίσει εκατομμύρια από τα Kylie Lip Kit της. Μιλώντας ειλικρινά σε συνέντευξή της στους New York Times, είπε: «Πάνε χρόνια που δεν αισθάνομαι ότι το πρόσωπό μου ή η εμφάνισή μου είναι αποδεκτά. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να πει κανείς τώρα και να με πληγώσει». Οι φήμες ξεκίνησαν το 2015, όταν παραδέχτηκε ότι είχε κάνει filler στα χείλη τον Μάιο του ίδιου έτους, όταν η εικόνα της άλλαξε σημαντικά.

Αφού αρχικά ισχυρίστηκε ότι το έξυπνο κόλπο στο μακιγιάζ ήταν το μυστικό πίσω από τη μεταμόρφωσή της, αργότερα παραδέχτηκε στο KUWTK: οτι έχει κάνει «προσωρινά υαλουρονικά στα χείλη». Η αδερφή της Kλόι Καρντάσιαν την υπερασπίστηκε λέγοντας: «Αποφάσισε να γεμίσει τα χείλη της και δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό».

Η Τζένερ πριν και μετά

Η ιδια η Κάιλι μίλησε ανοικτά για την αλλαγή της εικόνας της. «Με παρακολουθείτε να μεγαλώνω από τα εννιά μου. Το πρόσωπό μου είναι πλέον διαφορετικό. Τώρα, ξέρω πώς να κάνω το μακιγιάζ μου, το περίγραμμα και τα πάντα. Δεν είμαι κατά της χειρουργικής επέμβασης. Δεν θα έλεγα ποτέ όχι, αλλά δεν το επιθυμώ αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουμε τα μικρά μας πράγματα, επομένως είναι φυσιολογικό να είμαστε ανασφαλείς μερικές φορές, αλλά πάντα θυμάμαι ότι ήμουν το πιο σίγουρο παιδί στο δωμάτιο. Πάντα αγαπούσα τον εαυτό μου, αγαπώ ακόμα τον εαυτό μου ».

Πώς είναι σήμερα η Κάιλι Τζένερ ΑΡ

Και πρόσθεσε: «Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις για μένα είναι ότι ήμουν σαν αυτό το ανασφαλές παιδί και έκανα επεμβάσεις για να αλλάξω ολόκληρο το πρόσωπό μου, κάτι που είναι λάθος. Έχω κάνει μόνο fillers και νιώθω ότι δεν θέλω να είναι μέρος της ιστορίας μου. Θα ήθελα όλοι να αγαπούν τον εαυτό τους.»

H Kάιλι Τζένερ το 2014 ΑΡ

Το 2017, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της σειράς Life of Kylie, μίλησε για την απόφασή της να κάνει τη διαδικασία, σημειώνοντας: «Ήμουν 15 ετών και ήμουν ανασφαλής για τα χείλη μου… [είχα] πολύ μικρά χείλη» ενώ απάντησε επίσης στους ισχυρισμούς ότι άλλαξε τη σούπερ glam εμφάνισή της για τον πιο...ιντελεκτουέλ σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η ινφλουένσερ το 2013

Η ίδια μίλησε για το πώς άλλαξε την εμφάνισή της, λέγοντας: «Δεν έχω αυτή τη χοντρή χαίτη μέχρι τον πισινό μου, δεν έχω εξτένσιον βλεφαρίδων, δεν έχω αυτά τα μακριά νύχια». Όταν ρωτήθηκε αν η νέα της εμφάνιση είχε να κάνει με τον αγαπημένο της φίλο της, επέμεινε ότι έχει αναθεωρήσει την εμφάνισή της μετά την απόκτηση των δύο παιδιών της.

Η Kάιλι, η οποία ήταν ειλικρινής για τη μάχη της με την επιλόχεια κατάθλιψη, έχει δύο παιδιά την Στόρμι έξι ετών και τον Ερ, δύο ετών, με τον πρώην της Travis Scott και ισχυρίστηκε ότι η μεταμόρφωσή της είναι απλώς μια αλλαγή στις διαθέσεις της, μετά την απόκτηση παιδιών.