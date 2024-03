Όσκαρ 2024: Οι προβλέψεις του New Yorker για τα φετινά βραβεία κινηματογράφου

Οι εκτιμήσεις του New Yorker για τα φετινά Όσκαρ

Αδιαφιλονίκητο φαβορί των φετινών Όσκαρ αποτελεί φυσικά το «Oppenheimer» που διεκδικεί 13 χρυσά αγαλματίδια.

Η βιογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον «πατέρα της ατομικής βόμβας» φαίνεται πώς θα καταφέρει να αποσπάσει τις περισσότερες νίκες στις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια.

To New Yorker επιχείρησε σε άρθρο του να μαντέψει ποιος θα κερδίσει, ποιος πρέπει να κερδίσει και ποιος έχει καθυστερήσει (The Oscars: Who’ll Win, Who Should Win, and Who’s Overdue).

«Οπενχάιμερ»

Με βάση τις εκτιμήσεις, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποιο άλλο έργο θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Δημοφιλή είναι γενικά τα «Anatomy of a Fall», «The Holdovers», «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και «The Zone of Interest». Ωστόσο, το New Yorker θεωρεί δύσκολο να υπάρξει συσπείρωση πίσω από κάποια από αυτές τις ταινίες.

«Barbie»

Η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, η «Barbie», δεν είναι υποψήφια καλύτερης σκηνοθεσίας (Γκρέτα Γκέργουικ) και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας (Μάργκοτ Ρόμπι), αν και έχει πάρει οκτώ υποψηφιότητες. O New Yorker αναφέρει ότι οι δευτεραγωνιστές της ταινίας, Ράιαν Γκόσλινγκ και Αμέρικα Φερέρα, λογικά θα χάσουν.

Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού

Γενικά, η εν λόγω κατηγορία θεωρείται ντέρμπι μεταξύ της Εμα Στόοουν (Poor Things) και της Λίλι Γκλάντστον (Killers of the Flower Moon). Η Στόουν έχει ήδη κερδίσει σε αυτή την κατηγορία, για το «La La Land», αλλά η ερμηνεία της στο «Poor Things» έχει θεωρηθεί εξαιρετική. Η ερμηνεία της Γκλάντστον για το «Killers of the Flower Moon», θεωρείται επίσης κομβική για την ταινία.

Ξεπέρασε τα 105 εκατ. δολάρια το Poor Things

Όταν δόθηκε το «πράσινο φως» για να γυρισθεί το «Poor things», τα στελέχη της εταιρείας παραγωγής Searchlight Pictures και της Disney πίστεψαν ότι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα ξεπερνούσε τα 100 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ηταν, άλλωστε η ταινία που θα έφερνε ξανά μαζί τον Λάνθιμο με την Έμα Στόουν μετά τη μεγάλη επιτυχία της «Ευνοούμενης» που απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και το αγαλματίδιο για την πρωταγωνίστρια, Ολίβια Κόλμαν. Όταν όμως είδαν την ολοκληρωμένη κόπια της ταινίας, κάποιοι είχαν πλέον τις αμφιβολίες τους. Θα πήγαινε άραγε το κοινό να δει μια ταινία βικτωριανής εποχής που έχει ως βάση την ιστορία του Φράνκενσταϊν με την κεντρική ηρωΐδα να φτύνει τις μπουκιές της σε ακριβά εστιατόρια και να κάνει άστατο σεξ, ενώ αργότερα γίνεται πόρνη σε «σπίτι» του Παρισιού;

Η απάντηση τελικά ήταν «ναι», καθώς το «Poor things», λίγες ώρες πριν την απονομή των Όσκαρ, έχει κάνει εισπράξεις 105 εκατ. δολαρίων σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει. Πρόκειται πλέον για την μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου εισπρακτικά, καθώς η «Ευνοούμενη» σταμάτησε στα 95,6 εκατ. δολάρια, αλλά και η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία της σεζόν όσον αφορά στις ταινίες περιορισμένης διανομής στις αίθουσες.