Όσκαρ 2024: Δημοσιεύθηκε η λίστα με τους ανεπιθύμητους στα φετινά βραβεία

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών έχει δημιουργήσει μια λίστα με τους ανεπιθύμητος των Όσκαρ

Μια πλήρης λίστα με διασημότητες που έχουν αποκλειστεί από τα Όσκαρ 2024 δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 96η τελετή απονομής της Κυριακής, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα Όσκαρ θεωρούνται ως τα πιο διάσημα βραβεία στη βιομηχανία του θεάματος και έρχονται κάθε χρόνο στις αρχές Μαρτίου.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών έχει δημιουργήσει μια λίστα που έχει απαγορεύσει όσους έχουν παραβιάσει τον κώδικα συμπεριφοράς τους για διάφορους λόγους.

Ο Will Smith είναι η πιο πρόσφατη διασημότητα που προστέθηκε στη λίστα μετά την περιβόητη στιγμή που χαστούκισε τον κωμικό Chris Rock κατά τη διάρκεια των Όσκαρ του 2022.

Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν αποκλείστηκε από την ακαδημία το 2017 μετά τις καταγγελίες του για σεξουαλική κακοποίηση.

Αργότερα καταδικάστηκε για εγκλήματα που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω και καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση στο σωφρονιστικό ίδρυμα Wende στη Νέα Υόρκη.



Ο άλλοτε ισχυρός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, 71 ετών, κρίθηκε ένοχος για βιασμό και δύο άλλες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε δίκη στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2023, αφού προηγουμένως είχε καταδικαστεί το 2020 για σεξουαλικά εγκλήματα στη Νέα Υόρκη.

Σε απάντηση, η Ακαδημία είπε ότι οι ενέργειες του Γουάινστιν ήταν «αποκρουστικές και αντίθετες με τα υψηλά πρότυπα της ακαδημίας και της δημιουργικής κοινότητας που εκπροσωπεί».

Μπιλ Κόσμπι

Ο κωμικός ηθοποιός Μπιλ Κόσμπι αποκλείστηκε ισόβια από την τελετή απονομής βραβείων το 2018, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση.

Ο 86χρονος Κόσμπι, καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2018 για ναρκωτικά και σεξουαλική επίθεση στην προπονητή μπάσκετ, Αντρέα Κόνσταντ, το 2004.



Καταδικάστηκε σε φυλάκιση από τρία έως δέκα χρόνια, αλλά εξέτισε μόνο τρία χρόνια από την ποινή του προτού το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια ανατρέψει την καταδίκη.

Άνταμ Κίμελ

Ο κινηματογραφιστής Adam Kimmel, 64 ετών, αποκλείστηκε από την Ακαδημία το 2021 για το ιστορικό του σχετικά με σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε.

Αφού συνελήφθη δύο φορές για επίθεση σε ανηλίκους, μπήκε στη μαύρη λίστα από την Ακαδημία για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της.



Ο Kimmel, ο οποίος δούλεψε σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Capote, Never Let Me Go και Beautiful Girls ομολόγησε την ενοχή του για τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού όταν ήταν 43 ετών το 2003.

Επίσης δήλωσε ένοχος για βιασμό την επόμενη χρονιά, αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το σεξ ήταν συναινετικό.

Ρομάν Πολάνσκι

Ο Γάλλος Πολωνός σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι αποβλήθηκε ισόβια από την Ακαδημία το 2018 αφού είχε σεξουαλική επαφή με ανήλικη.

Ο Πολάνσκι διέφυγε από τις ΗΠΑ το 1977 και πήγε στη Γαλλία αφού ομολόγησε την ενοχή του για το έγκλημα. Έλαβε πέντε υποψηφιότητες από την Ακαδημία και κέρδισε την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Από την ισόβια απαγόρευσή του, ο Πολάνσκι δεν έχει προταθεί ούτε έχει επιτραπεί να παρευρεθεί στα Όσκαρ.

Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκλείστηκε από τα Όσκαρ το 1993 για 20 χρόνια, αφού έφυγε από το σενάριο κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας και επέκρινε την «τρομερή, φρικτή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Θιβέτ.

Παρευρέθηκε στην τελετή με την τότε σύζυγό του, το σούπερ μοντέλο, Σίντι Κρόφορντ και κατά την ομιλία του μίλησε και για τον αρχηγό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Ντενγκ Σιαοπίνγκ.

Μετά από μια δεκαετία, η Ακαδημία αποφάσισε να απαλλάξει το αστέρι της Pretty Woman από την απαγόρευσή του και του επέτρεψε να παρευρεθεί το 2003 όταν το μιούζικαλ του Σικάγο στο οποίο πρωταγωνίστησε προτάθηκε για βραβεία.