Συγκλονίζει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Ζω σε μία κόλαση» μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

H δημοφιλής ηθοποιός Kριστίνα Άπλγκέϊτ μίλησε για μία ακόμη φορά για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στη ζωή της, μετά τη διάγωνση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» και «Dead To Me», είπε ότι ζει «στην κόλαση» αφότου διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ).

Η 52χρονη ηθοποιός που ανακάλυψε ότι είχε την αυτοάνοση πάθηση το 2021, είπε στο Good Morning America: «Ζω κατά κάποιο τρόπο στην κόλαση. Δεν βγαίνω πολύ έξω, οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο, μόνο για το σύστημά μου» Και πρόσθεσε: «Αλλά φυσικά, η υποστήριξη (που λαμβάνω) είναι υπέροχη και είμαι πραγματικά ευγνώμων»

Η ηθοποιός χρησιμοποίησε την εμφάνισή της στην εκπομπή του ABC για να προωθήσει το MeSsy, ένα νέο podcast που κυκλοφόρησε με τη συνάδελφο ηθοποιό και σταρ των Sopranos, Τζέιμι Λιν-Σίγκλερ 42 ετών, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν ήταν 20 ετών.

Η συνέντευξη ακολουθεί την εμφάνιση-έκπληξη της Άπλγκέϊτ στα βραβεία Emmy τον Ιανουάριο, όταν δέχθηκε θερμό χειροκρότημα, όταν μπήκε στη σκηνή κρατώντας μπαστούνι. Έκανε μάλιστα ένα αστείο για την κατάστασή της, λέγοντας: «Με ντροπιάζετε εντελώς με την αναπηρία, όταν σηκώνεστε όρθιοι, αλλά είναι μια χαρά».

Όμως, αντί να νιώσει ενθουσιασμένη, παραδέχτηκε ότι ένιωσε δύσκολα ακόμη και εκείνη τη στιγμή. «Οι άνθρωποι μου έλεγαν: "Ω, ήσουν τόσο αστεία" και εγώ δεν ξέρω καν τι είπα. Δεν ξέρω τι έκανα. Τρόμαξα τόσο πολύ που το έκανα δεν ξέρω καν τι συνέβαινε πια» τόνισε, πρόσθεσε όμως ότι ένιωσε την αγάπη του κόσμου και ήταν όμορφο το συναίσθημα.

Η Άπλγκέϊτ μοιράστηκε για πρώτη φορά τη διάγνωσή της το 2021 μέσω των social media και έκτοτε παρέχει τακτικές ενημερώσεις στους θαυμαστές της για την υγεία της. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της με ένα μπαστούνι για να γιορτάσει το γεγονός ότι έφτασε τους 100.000 followers στο Instagram. Περιγράφοντας τον εαυτό της ως «μια κυρία με ένα cool μπαστούνι», ευχαρίστησε τους θαυμαστές «από τα βάθη της καρδιάς» της.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα πιθανών συμπτωμάτων, όπως προβλήματα με την όραση, την κίνηση των χεριών ή των ποδιών, την αίσθηση ή την ισορροπία Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στις νευρικές επενδύσεις του σώματος, προκαλώντας απρόβλεπτα συμπτώματα όπως πόνο, κόπωση ή ακόμα και παράλυση, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.