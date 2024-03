Κέιτ Μίντλετον: Οι συγκλονιστικές 6 λέξεις που είπε στα παιδιά της όταν ανακοίνωσε πως έχει καρκίνο

Κέιτ Μίντλετον: Με ένα μήνυμα η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε την μάχη με τον καρκίνο

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωση την μάχη της με τον καρκίνο.

Στο μήνυμα διάρκειας τριών λεπτών, η 42χρονη Κέιτ απευθύνθηκε στον βρετανικό λαό εξηγώντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο και κάνει χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλη πληροφορία.

? BREAKING: Kate Middleton has cancer - Kensington Palace pic.twitter.com/KXmfQbpjk9 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 22, 2024

Στο μήνυμά της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρθηκε και στα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Τζορτζ, την Σάρλοτ και τον Λούις, στα οποία προφανώς είχε ανακοινώσει την διάγνωση.

Μόλις έξι λέξεις είπε στα παιδιά της η Κέιτ, όπως επιβεβαίωσε η ίδια: «I am going to be OK», που στα ελληνικά σημαίνει «Θα γίνω καλά».

Ο καρκίνος της Κέιτ ανακαλύφθηκε μόνο αφού υποβλήθηκε σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά στην κλινική του Λονδίνου τον Ιανουάριο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι δεν θα κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του καρκίνου που έχει η πριγκίπισσα ή σε ποιο στάδιο καρκίνου είναι και ζήτησε από τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες.