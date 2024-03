Tζένιφερ Λικ: Πέθανε στα 76 της η ηθοποιός από τα «Ατίθασα Νιάτα» - Η σπάνια ασθένεια που είχε

Η Τζένιφερ Λικ, γνωστή σταρ σαπουνόπερας πέθανε στα 76 της χρόνια

Η Τζένιφερ Λικ, σταρ σαπουνόπερας και ηθοποιός της κωμωδίας «Yours, Mine and Ours« του 1968, πέθανε στο σπίτι της στο Jupiter της Φλόριντα, όπως έγραψε η East Hampton Star. Ήταν 76 ετών.

«Η Τζένιφερ ήταν μια αξιοθαύμαστη γυναίκα, δυνατή, όμορφη και απίστευτα ταλαντούχα», έγραψε ο πρώην ηθοποιός και πρώτος της σύζυγος, Τιμ Μάθισον. Η ηθοποιός διαγνώστηκε με προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση, μία σπάνια νευρολογική ασθένεια, επτά χρόνια πριν από το θάνατό της

Η Λικ γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1947 στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας, μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις, όπως το Χέρτφορντσάιρ της Αγγλίας, η Νέα Σκωτία στον Καναδά, η Ιερουσαλήμ και το Τορόντο. Ξεκίνησε την καριέρα της στον Καναδά σε ηλικία 17 ετών, αφού εμφανίστηκε στην καναδική τηλεοπτική σειρά Wojeck υπό τον Mike Nichols.

Στη συνέχεια μπήκε στο καστ του Graduate του Nichols, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην παραγωγή λόγω δυσκολιών στη μετανάστευση. Μετακόμισε αργότερα στο Λος Άντζελες και μέσα σε λίγους μήνες, επιλέχθηκε για να ενσαρκώσει την κόρη της Λουσίλ Μπολ στην ταινία «Yours, Mine and Ours» του 1968. Σε εκείνο το σετ, συνάντησε τον πρώτο της σύζυγο, Tιμ Μάθισον.

H Λουσίλ Μπολ με τα κινηματογραφικά της «παιδιά»

Το πρώην ζευγάρι έπαιζε τα θετά αδέρφια στην κωμική ταινία για μια μικτή οικογένεια 18 παιδιών. Ο Mάθισον έπαιζε τον Mάικ Μπέρντσλεϊ, γιο του Χένρι Φόντα,Φρανκ. Μετά τον θάνατό της, ο Μάθισον, 76 ετών, της έγραψε ένα αφιέρωμα στο Facebook.

«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι την είδηση του θανάτου της Τζένιφερ Λικ. Δεν ήταν μόνο η αδερφή μου στην οθόνη στο "Your's, Mine and Ours", αλλά και η αγαπημένη πρώτη μου γυναίκα», έγραψε «Η Τζένιφερ ήταν μια αξιόλογη γυναίκα, δυνατή, όμορφη και απίστευτα ταλαντούχα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον επί 47 χρόνια σύζυγό της, Tζέιμς ντ'Ορια και στους πολλούς φίλους τους».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 1968 και χώρισε το 1971. Ενώ ζούσε στο Λος Άντζελες, επέστρεψε για άλλη μια φορά στην τηλεόραση και εμφανίστηκε στα The Mary Tyler Moore Show, Hawaii Five-0 και Nero Wolfe. Αργότερα εντάχθηκε στον κόσμο της σαπουνόπερας, που «έγινε το αγαπημένο της μέσο και αυτό που της άρεσε περισσότερο να παίζει», είπε ο σύζυγός της στην East Hampton Star.

Πρωταγωνίστησε ως Γκουέν Σέρμαν στα «Ατίθασα Νιάτα» στο Λος Άντζελες για τρία χρόνια και εντάχθηκε στο Another World ως Olive Springer Gordon Randolph για άλλα τρία χρόνια στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, γνώρισε τον ντ'Ορια, τον επί 47 χρόνια σύζυγό της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 1977. Ο ίδιος περιέγραψε την αείμνηστη σύζυγό του ως «ένα ντροπαλό και ιδιωτικό άτομο, που δεν επιθυμούσε ποτέ να είναι στο επίκεντρο της προσοχής ή να έχει την ανάγκη για κοινό», προσθέτοντας, «Τα έσωσε αυτά τα συναισθήματα και τα έδειχνε μόνο όταν ήταν μπροστά στην κάμερα, και μετά έγινε καθηλωτική»

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, είχε αποσυρθεί από την ηθοποιία και εργάστηκε ως πράκτορας πωλήσεων σε μια εταιρεία ακινήτων. Καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου της με τον ντ'Ορια, το ζευγάρι μοίραζε το χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και Χάμπτονς.