Αν έχετε πρόβλημα με τον ύπνο φάτε αυτά τα σνακ πριν κοιμηθείτε

Ο ύπνος μπορεί να είναι δύσκολος ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, επειδή η έκθεση σε λιγότερο ηλιακό φως μπορεί να διαταράξει σημαντικά το βιολογικό μας ρολόι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκαταστήσετε τον ξεκούραστο ύπνο - δοκιμάστε να διατηρήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να ασκείστε τακτικά.

Αν τα παραπάνω δεν λειτουργήσουν μπορείτε να δοκιμάσετε να φάτε κάποια συγκεκριμένα σνακ πριν τον ύπνο για να μπορέσετε να κοιμηθείτε.

Ο ερευνητής για την υγεία του εγκεφάλου Marc Milstein, συγγραφέας του βιβλίου «The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia» (Νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της μνήμης, την προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος και την καταπολέμηση της άνοιας), δήλωσε ότι “μερικές απλές αλλαγές” στη νυχτερινή σας ρουτίνα φαγητού μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου σας.

Μία από τις πρώτες προτάσεις του είναι ένα γεύμα με πρωταγωνιστή την βρώμη, το γνωστό και ως oatmeal. Το oatmeal δεν προκαλεί εκτόξευση ή πτώση του σακχάρου στο αίμα», εξήγησε ο Milstein στο Instagram.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουμε με το ξύπνημα στη μέση της νύχτας μπορεί να έχουν τις ρίζες τους στην πτώση ή την αύξηση του σακχάρου στο αίμα, οπότε συνειδητοποιούμε ότι το oat meal είναι μια εξαιρετική επιλογή», μοιράστηκε.

Το συγκεκριμένο γεύμα διαθέτει την ορμόνη μελατονίνη, η οποία προάγει τον ύπνο, φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στο αίσθημα πληρότητας, και μαγνήσιο, το οποίο χαλαρώνει τους μυς.

Ο Milstein είναι επίσης λάτρης της μπανάνας και των αμυγδάλων πριν τον ύπνο , τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, και του γιαουρτιού όταν είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλό σε ζάχαρη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το Johns Hopkins Medicine υποστηρίζει την κατανάλωση τοστ ολικής άλεσης ή ενός μπολ oatmeal πριν από τον ύπνο, επειδή είναι σύνθετοι υδατάνθρακες που δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να χωνευτούν.

Προκαλούν επίσης την απελευθέρωση σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου.