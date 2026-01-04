Κραν Μοντανά: Η Αστυνομία ταυτοποίησε ακόμη 16 θύματα από τη φονική πυρκαγιά

Η αστυνομία ταυτοποίησε ακόμη 16 θύματα της φωτιάς στο κέντρο διασκέδασης Constellation στο Κραν Μοντανά.

Ο νεότερος άνθρωπος που ταυτοποιήθηκε, ήταν ένα κορίτσι μόλις 14 ετών από την Ελβετία, ενώ, εννέα ήταν κάτω των 18 ετών. Η ομάδα περιλάμβανε άτομα ελβετικής, ιταλικής, ρουμανικής, τουρκικής και γαλλικής υπηκοότητας (18 ετών), όπως ανέφερε η Αστυνομία.

Δέκα από τα πρόσφατα ταυτοποιημένα θύματα είναι Ελβετοί. Σε αυτά περιλαμβάνονται δύο 15άχρονα κορίτσια και μία 18άχρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16άχρονα αγόρια και ένα 17άχρονο αγόρι.

Υπάρχουν, επίσης, ένας 18άχρονος άνδρας, ένας 20άχρονος και ένας 21άχρονος. Μεταξύ των πρόσφατα ταυτοποιημένων θυμάτων, υπάρχουν ακόμη τρεις 16άχρονοι Ιταλοί, ένας 18άχρονος Ρουμάνος, ένας 39άχρονος Γάλλος και ένας 18άχρονος Τούρκος.

Άγνωστη παραμένει η τύχη της 15άχρονης Αλίκης Καλλέργη, κορίτσι ελληνικής καταγωγής, για την οποία οι συγγενείς της δίνουν αγώνα να βρουν ίχνη ζωής.

Αυτό ανεβάζει τον «μαύρο» απολογισμό των νεκρών στους 24, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Οκτώ Ελβετοί πολίτες είχαν ταυτοποιηθεί το Σάββατο (03/01).

Η αιτία της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά ήταν οι βάσεις με σπινθήρες (sparklers) σε μπουκάλια που κρατούνταν πολύ κοντά στο ταβάνι, όπως διαπιστώθηκε από την προκαταρκτική έρευνα.

Διαβάστε επίσης