Γερμανός τέως καγκελάριος αποθεώνεται σε σούπερ μάρκετ στη ... Μόσχα

Snapshot Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, εμφανίστηκε σε σούπερ μάρκετ της ρωσικής αλυσίδας Hyperglobus στη Μόσχα και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους εργαζόμενους.

Ο Σρέντερ διορίστηκε πρόσφατα στο εποπτικό συμβούλιο της Hyperglobus, εταιρείας που αποσπάστηκε από τη γερμανική Globus Holding.

Στη Γερμανία, ο Σρέντερ δέχεται κριτική για τους στενούς δεσμούς του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συμμετοχή του σε ρωσικές επιχειρήσεις, παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η παρουσία του σε ρωσικές επιχειρήσεις συμβαδίζει με τη στρατηγική της Μόσχας να αφαιρεί τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων από ξένους ιδιοκτήτες και να ενισχύει την επιρροή της σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Snapshot powered by AI

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την επίσκεψή του σε κατάστημα της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus στα δυτικά προάστια της Μόσχας. Ο πρώην Γερμανός καγκελάριος έγινε δεκτός με παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους μόλις πέρασε την είσοδο, ανταποκρινόμενος με ένα πλατύ χαμόγελο, όπως έδειξαν τα πλάνα που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RBC.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή την υπέροχη υπεραγορά, να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς σας και να σας γνωρίσω, υπέροχοι συνάδελφοί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στους εργαζομένους. Η παρουσία του στη ρωσική αγορά έρχεται μετά την επίσημη ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας για τον διορισμό του στο εποπτικό συμβούλιο της Hyperglobus, μιας εταιρείας που αποσπάστηκε πέρυσι από τη γερμανική Globus Holding.

Στη Γερμανία, ο Σρέντερ έχει βρεθεί διαχρονικά στο στόχαστρο έντονης κριτικής για τους στενούς δεσμούς του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συμμετοχή του σε ρωσικές επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές διατηρήθηκαν αμείωτες παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τα σαρωτικά κύματα των δυτικών κυρώσεων που ακολούθησαν. Ο πολιτικός είχε διατελέσει καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, ενώ αργότερα ανέλαβε καίριες θέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και κρατικές εταιρείες.

Η νέα του αυτή επαγγελματική κίνηση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ρωσική κυβέρνηση ακολουθεί μια στρατηγική στοχευμένης αφαίρεσης του δικαιώματος διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων τους στη χώρα από τους ξένους ιδιοκτήτες, καθιστώντας την παρουσία δυτικών στελεχών σε κρίσιμες θέσεις διοίκησης ιδιαίτερα συμβολική.

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