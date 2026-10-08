Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία που μετέφεραν επιβάτες στην ανατολική Ουκρανία

Snapshot Τουλάχιστον 33 άτομα σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία στο Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Η Ρωσία στοχεύει την περιοχή Ντονμπάς, όπου επιδιώκει να καταλάβει το υπόλοιπο 20% του Ντόνετσκ που ελέγχει η Ουκρανία.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο λεωφορεία με επιβάτες, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή έχουν διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να παράσχουν νέα αμυντικά πακέτα για την προστασία της χώρας.

Ο ΟΗΕ καταγράφει αύξηση των θανάτων αμάχων στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται έντονα σε διάφορες περιοχές. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 33 άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες, στο Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, πόλη-κλειδί του μετώπου, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Ακόμη 18 άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσε ο περιφερειάρχης του Ντόνετσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στόχευσε ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες με σκοπό να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον καμένο μεταλλικό σκελετό του λεωφορείου, ενώ γύρω του βρίσκονται σοροί ανθρώπων στο έδαφος.

Το Κραματόρσκ και η γειτονική πόλη Σλοβιάνσκ αποτελούν μέρος της λεγόμενης «ζώνης οχυρών» που η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν να κατακτήσει ολόκληρη την ουκρανική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς.

Η Μόσχα έχει συχνά επικαλεστεί την «απελευθέρωση» και την «προστασία» του Ντονμπάς, όπου οι περισσότεροι είναι ρωσόφωνοι, ως δικαιολογία για την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία. Η περιοχή αποτελείται από δύο περιφέρειες — το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ — και, με το μεγαλύτερο μέρος του Λουχάνσκ να βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, το Κρεμλίνο στοχεύει να καταλάβει και το υπόλοιπο 20% του εδάφους του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από την Ουκρανία.

Η επίθεση της Πέμπτης έρχεται την ώρα που η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, με τις σειρήνες πολέμου να ηχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Ουκρανία κατέγραψε μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους περισσότερους θανάτους αμάχων από όσους σημειώθηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Σε μία μόνο επίθεση που κατέστρεψε μια πενταώροφη πολυκατοικία στο Πρίλουκι, ανατολικά του Κιέβου, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σκοτώθηκαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά. Τρία από τα παιδιά ήταν μόλις ενός έτους.

Η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει την τελευταία επίθεση.

«Μετακινηθείτε σε ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας»

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο δήλωσαν ότι από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν επιβάτες.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν, κάλεσε όσους βρίσκονται ακόμη στην περιοχή του Ντονέτσκ να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας.

Ωστόσο, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στις δύο γειτονικές πόλεις, ο ίδιος τόνισε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των δημόσιων συγκοινωνιών. «Η ασφάλεια των αμάχων αποτελεί ύψιστη μας προτεραιότητα και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διακινδυνεύσουμε τις ζωές των επιβατών και των οδηγών», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της τελευταίας επίθεσης και δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου πρέπει να αναλάβουν «συγκεκριμένη δράση μέσω νέων αμυντικών πακέτων για την προστασία της Ουκρανίας».

Πριν από την επίθεση στο Πρίλουκι, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει αυτή την εβδομάδα για πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που υποδείκνυαν σχέδια για μια μεγάλη ρωσική επίθεση. Τέτοιου είδους προειδοποιήσεις αποτελούν προς το παρόν μία από τις καλύτερες άμυνες που διαθέτουν οι Ουκρανοί, σχολιάζει το BBC.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης είναι σπάνιοι σε όλο τον κόσμο και τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, οπότε η Ουκρανία έχει ελάχιστες πιθανότητες να σταματήσει τους εισερχόμενους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αμοιβαίες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς τους τελευταίους μήνες, με τις ρωσικές επιθέσεις να στοχεύουν ουκρανικά κέντρα δεδομένων και αποθήκες εφοδιασμού.

Διαβάστε επίσης