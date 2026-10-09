Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ποια είναι η διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι

Η 85χρονη ήταν στο Δικαστήριο της Νυρεμβέργης, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια από τη Δίκη της Νυρεμβέργης, όταν έμαθε ότι της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2026

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ποια είναι η διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι, διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 85χρονη επιλέχθηκε για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.

«Η 85χρονη Πιλάι, η οποία υπήρξε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας διεθνούς νομικής τάξης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αφοσίωση της Νάβι Πιλάι στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπνευσης για όλους όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

Η 85χρονη ήταν στο Δικαστήριο της Νυρεμβέργης, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για τα 80 χρόνια από τη Δίκη της Νυρεμβέργης, όταν έμαθε ότι της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2026.

Η Πιλάι έλαβε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Άνιες Καλαμάρ, η 85χρονη αστειεύτηκε για τη βράβευσή της λέγοντας στο κοινό: «Αν χειροκροτήσετε λίγο παραπάνω, μπορεί να μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ», αναφερόμενη στην επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να λάβει το συγκεκριμένο βραβείο.

Δείτε βίντεο από την αντίδραση της:

Ποια είναι η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι

Η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάει γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1941 στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής.

Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της ως δικηγόρος, βρέθηκε αντιμέτωπη με δυσκολίες, λόγω της καταγωγής της. Αυτό, όμως, δεν την σταμάτησε από το να ιδρύσει το δικό της δικηγορικό γραφείο το 1967, για να αγωνιστεί ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της, ενώ υπερασπίστηκε και ακτιβιστές που αντιτάχθηκαν στο απαρτχάιντ, συμπεριλαμβανομένου του Νέλσον Μαντέλα.

Την δεκαετία του 1980, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από όπου απέκτησε διδακτορικό στις Νομικές Επιστήμες το 1988.

Η Πιλάι διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής το 1995. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έγινε δικαστής και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, όπου διακρίθηκε για την αναγνώρισή της ότι η σεξουαλική βία και ο βιασμός, καθώς και η διάδοση προπαγάνδας, μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.

Στη συνέχεια, διορίστηκε δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ από το 2008 έως το 2014 διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η 85χρονη προήδρευσε επίσης της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη από το 2021 έως το 2025.

«Η διακεκριμένη καριέρα της είναι μια υπενθύμιση για την ανάγκη να υποστηρίξουμε, να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε το παγκόσμιο κράτος δικαίου. Η βράβευση της Νάβι Πιλάι είναι μια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη ενός διεθνούς συστήματος δικαίου και τάξης, ενώ τονίζει περαιτέρω τη δικαστική της αυστηρότητα, την προσωπική της ακεραιότητα και το σημαντικό της θάρρος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Σε μια εποχή που οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς θεσμοί αμφισβητούνται, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η ικανότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς την χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου.

«Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή τονίζει ότι ένα διεθνές νομικό σύστημα, στο οποίο οι εγκληματίες πολέμου λογοδοτούν και τα θύματα κακοποίησης απολαμβάνουν την Δικαιοσύνη, αποτελεί προϋπόθεση για έναν ειρηνικό κόσμο.

Στα 125 χρόνια της ιστορίας του βραβείου, μόλις 21 από τους 112 νικητές του ήταν γυναίκες, εάν υπολογιστεί και η Πιλάι. Τα τελευταία 15 χρόνια, εννιά γυναίκες έχουν κερδίσει το βραβείο ατομικά, σε σύγκριση με μόλις έξι άνδρες.

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