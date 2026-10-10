Νόμπελ Ειρήνης: Ποιες είναι οι 21 γυναίκες - μόνο - που έχουν τιμηθεί με το βραβείο

Η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι, διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός, τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, κατατάσσοντας την σε μια μικρή λίστα με γυναίκες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο βραβείο.

Από το 1901, που ξεκίνησαν να απονέμονται τα Βραβεία Νόμπελ Ειρήνης, μέχρι και φέτος, μόλις 21 γυναίκες το έχουν λάβει.

Αυτό συμβαίνει καθώς, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα των Βραβείων Νόμπελ: «μέχρι το 1970, το Νόμπελ Ειρήνης ήταν σχεδόν αποκλειστικά προνόμιο των υψηλά μορφωμένων λευκών ανδρών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μέχρι εκείνη τη δεκαετία, μόλις τρεις γυναίκες είχαν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης: το 1905 η Μπέρτα φον Ζούτνερ από την Αυστρία, το 1931 η Τζέιν Άνταμς από τις ΗΠΑ και το 1946 η Έμιλι Γκριν Μπολτς επίσης από τις ΗΠΑ.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι υπόλοιπες 20 ξεχωριστές γυναίκες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης και γιατί έλαβαν αυτό το βραβείο;

1905: Μπέρτα φον Ζούτνερ (1843 - 1914)

Η Μπέρτα φον Ζούτνερ από την Αυστρία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1905 «για την τόλμη της να αντιταχθεί στις φρίκες του πολέμου».

Η φον Ζούτνερ, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία του 19ου αιώνα, το αντιπολεμικό μυθιστόρημα «Lay Down Your Arms» (1889).

Ο τίτλος ήταν προκλητικός για πολλούς, αλλά το αντιμιλιταριστικό του μήνυμα έγινε γρήγορα δημοφιλές. Στη δεκαετία του 1870, έγινε στενή φίλη του Άλφρεντ Νόμπελ και ανταλλάσσανε επιστολές για χρόνια με θέμα την ειρήνη.

Η βαρόνη έγινε μία από τις ηγέτιδες του διεθνούς κινήματος για την ειρήνη και το 1891 ίδρυσε την Αυστριακή Εταιρεία Ειρήνης. Στα ανδροκρατούμενα συνέδρια για την ειρήνη ξεχώριζε ως φιλελεύθερη και δυναμική ηγέτιδα.

Στις αρχές του νέου αιώνα αναφερόταν ως η «γενική ηγέτιδα του κινήματος για την ειρήνη».

Η Μπέρτα φον Ζούτνερ

1931: Τζέιν Άνταμς (1860 - 1935)

Η Τζέιν Άνταμς από τις ΗΠΑ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1931 για την «επίμονη προσπάθειά της να αναβιώσει το ιδανικό της ειρήνης και να αναζωπυρώσει το πνεύμα της ειρήνης στη χώρα της και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Η Άνταμς ήταν η δεύτερη γυναίκα που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Ίδρυσε τη Διεθνή Ένωση Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία το 1915 και εργάστηκε για πολλά χρόνια προκειμένου να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις να αφοπλιστούν και να συνάψουν ειρηνευτικές συμφωνίες.

Στις ΗΠΑ, η Τζέιν Άνταμς εργάστηκε για να βοηθήσει τους φτωχούς και για να σταματήσει η εκμετάλλευση των παιδιών ως βιομηχανικοί εργάτες. Διηύθυνε το Hull House στο Σικάγο, ένα κέντρο που βοηθούσε κυρίως τους μετανάστες.

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, προήδρευσε μιας γυναικείας διάσκεψης για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας και προσπάθησε μάταια να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Γούντροου Γουίλσον να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των εμπόλεμων χωρών. Όταν οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο, η Τζέιν Άνταμς εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της. Ως αποτέλεσμα, χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη και απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Άνταμς ήταν επικριτική απέναντι στη συνθήκη ειρήνης που επιβλήθηκε στη Γερμανία το 1919, υποστηρίζοντας ότι ήταν τόσο ταπεινωτική που θα οδηγούσε σε έναν πόλεμο εκδίκησης. Στο τέλος της ζωής της, τιμήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση για τις προσπάθειές της για ειρήνη.

Η Τζέιν Άνταμς

1946: Έμιλι Γκριν Μπολτς (1867 - 1961)

Η Έμιλι Γκριν Μπολτς από τις ΗΠΑ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1946 για το «έργο της σε όλη της τη ζωή για την ειρήνη».

Όταν η Έμιλι Γκριν Μπολτς έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης το 1946 για το έργο της, δεν έλαβε συγχαρητήρια από την αμερικανική κυβέρνηση. Οι επίσημες Αρχές των ΗΠΑ την θεωρούσαν από καιρό επικίνδυνη ριζοσπάστρια.

Όντας κοινωνιολόγος, μελέτησε τις συνθήκες διαβίωσης των εργατών, των μεταναστών, των μειονοτήτων και των γυναικών, με αποτέλεσμα να αυτοαποκαλείται σοσιαλίστρια ήδη από το 1906.

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου συνεργάστηκε με την Τζέιν Άνταμς, κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης του 1931, για να πείσουν τους αρχηγούς κρατών ουδέτερων χωρών να παρέμβουν για να σταματήσουν τον πόλεμο. Όταν οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο, οι δύο γυναίκες χαρακτηρίστηκαν «επικίνδυνες αντιφρονούσες».

Το 1935, η Έμιλι Γκριν Μπολτς έγινε επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία. Προειδοποίησε για τον φασισμό και επέκρινε τις δυτικές δημοκρατίες για το ότι δεν προσπάθησαν να σταματήσουν την επιθετική πολιτική τόσο του Χίτλερ όσο και του Μουσολίνι.

H Έμιλι Γκριν Μπολτς

1976: Μπέτι Ουίλιαμς (1943 - 2020) - Μέιριντ Κόριγκαν (1944 -)

Οι Μπέτι Ουίλιαμς και Μέιριντ Κόριγκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης το 1976 για τις «θαρραλέες προσπάθειές τους να ιδρύσουν ένα κίνημα με στόχο τον τερματισμό της βίαιης σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία».

Το 1976, τρία αθώα παιδιά σκοτώθηκαν σε ένα επεισόδιο πυροβολισμών στο Μπέλφαστ.

Η νοικοκυρά και γραμματέας Μπέτι Ουίλιαμς ήταν μάρτυρας της τραγωδίας. Αποφάσισε να ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά της άσκοπης χρήσης βίας στη σύγκρουση μεταξύ προτεσταντών και καθολικών στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Μπέτι ένωσε τις δυνάμεις της με τη θεία των νεκρών παιδιών, Μέιριντ Κόριγκαν, και μαζί ίδρυσαν την ειρηνική οργάνωση Community of Peace People.

Η Μπέτι Ουίλιαμς

Η Μέιριντ Κόριγκαν

1979: Μητέρα Τερέζα (1910 - 1997)

Η Μητέρα Τερέζα από την Αλβανία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1979 για το «έργο της να προσφέρει ανιδιοτελή βοήθεια στους δυστυχισμένους, τα παιδιά και τους πρόσφυγες».

Όταν ήταν μόλις δώδεκα ετών, η Ανιέζα Γκόντζε Μπογιατζίου, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως Μητέρα Τερέζα, άκουσε ένα κάλεσμα. Ο Θεός της ζήτησε να αφιερώσει τη ζωή της σε Αυτόν. Έτσι, μπήκε σε μοναστήρι, έλαβε εκπαίδευση και στάλθηκε στην Καλκούτα της Ινδίας για να γίνει δασκάλα.

Το νέο της όνομα ήταν Τερέζα. Στην Ινδία έλαβε ένα δεύτερο κάλεσμα από τον Θεό: Να βοηθά τους φτωχούς ζώντας ανάμεσά τους. Ίδρυσε μια νέα αδελφότητα, τους Ιεραπόστολους της Αγάπης. Η Μητέρα Τερέζα και οι βοηθοί της έχτισαν σπίτια για ορφανά παιδιά, ηλικιωμένους για λεπρούς και ξενώνες για ετοιμοθάνατους ανθρώπους στην Καλκούτα. Η οργάνωση της Μητέρας Τερέζας ασχολήθηκε επίσης με ανθρωπιστική βοήθεια σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το 2016, η Μητέρα Τερέζα ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Η Μητέρα Τερέζα

1982: Άλβα Μίρνταλ (1902 - 1986)

H Άλβα Μίρνταλ από την Σουηδία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1982 «για το έργο της υπέρ του αφοπλισμού και της δημιουργίας ζωνών χωρίς πυρηνικά και όπλα».

Η Μίρνταλ είχε ήδη μια εκτενή καριέρα πίσω της όταν εκλέχθηκε στο σουηδικό «riksdag» (νομοθετική συνέλευση) το 1962. Είχε σπουδάσει φιλολογία και παιδαγωγική και, στα χρόνια μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, αφιερώθηκε στη βελτίωση των συνθηκών της εργατικής τάξης μέσω του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Επίσης, έγινε γνωστή ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Άλβα Μίρνταλ κατείχε σημαντικές θέσεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας επιλεγεί προσωπικά από τον Γενικό Γραμματέα. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής του τμήματος κοινωνικών επιστημών της UNESCO. Από το 1955 ήταν πρέσβης της Σουηδίας στην Ινδία.

Ως εκπρόσωπος μιας «ουδέτερης» Σουηδίας, εργάστηκε ενεργά για να πείσει τις δυνάμεις να αποστρατιωτικοποιηθούν. Ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο αγωνίστηκε ήταν η δημιουργία ζωνών χωρίς πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη.

H Άλβα Μίρνταλ

1991: Αούνγκ Σαν Σου Κι (1945 -)

Η Αούνγκ Σαν Σου Κι από την Μιανμάρ τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1991 για τον «μη βίαιο αγώνα της για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Σου Κι είναι κόρη του θρυλικού ηγέτη του απελευθερωτικού κινήματος Αούνγκ Σαν. Μετά τις σπουδές της στο εξωτερικό, επέστρεψε στην πατρίδα της το 1988. Από τότε ηγήθηκε της αντιπολίτευσης κατά της στρατιωτικής χούντας που κυβερνούσε τη Μιανμάρ από το 1962. Ήταν μία από τις ιδρύτριες της Εθνικής Ένωσης για τη Δημοκρατία (NLD) και εξελέγη γενική γραμματέας του κόμματος.

Εμπνευσμένη από τον Μαχάτμα Γκάντι, αντιτάχθηκε σε κάθε χρήση βίας και κάλεσε τους στρατιωτικούς ηγέτες να παραδώσουν την εξουσία σε μια πολιτική κυβέρνηση. Στόχος της, ήταν η δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία οι εθνοτικές ομάδες της χώρας θα μπορούσαν να συνεργάζονται αρμονικά.

Η Αούνγκ Σαν Σου Κι

1992: Ριγκομπέρτα Μεντσού (1959 -)

Η Ριγκομπέρτα Μεντσού από την Γουατεμάλα τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1992 για τον «αγώνα της για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνο-πολιτισμική συμφιλίωση με βάση τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών».

Το 1992, ο δυτικός κόσμος γιόρτασε τα 500 χρόνια από την άφιξη του Κολόμβου στην Αμερική. Την ίδια χρονιά, η Γουατεμαλανή ιθαγενής Ριγκομπέρτα Μεντσού βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Οι οργανώσεις των ιθαγενών άσκησαν πιέσεις για την υποψηφιότητά της, θέλοντας να στρέψουν την προσοχή του κόσμου στο γεγονός ότι η ανακάλυψη της Αμερικής από τους Ευρωπαίους είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση και την καταπίεση των ιθαγενών πληθυσμών.

Η Ριγκομπέρτα Μεντσού

1997: Τζόντι Ουίλιαμς (1950 -)

Η Τζόντι Ουίλιαμς από τις ΗΠΑ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1997 για το «έργο της για την απαγόρευση και την απομάκρυνση των ναρκών».

Όταν η Τζόντι Ουίλιαμς σπούδαζε διεθνή πολιτική στη δεκαετία του 1980, ασχολήθηκε με την παροχή βοήθειας στο Ελ Σαλβαδόρ, που είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Οι νάρκες αποτελούσαν συνεχή απειλή για τον άμαχο πληθυσμό και της ανατέθηκε η ευθύνη να παρέχει τεχνητά άκρα σε παιδιά που είχαν χάσει τα χέρια και τα πόδια τους.

Από το 1991 και μετά, η Τζόντι Ουίλιαμς υπήρξε η κινητήρια δύναμη για την έναρξη μιας διεθνούς εκστρατείας κατά των ναρκών. Μέχρι το 1997, χάρη στη δύναμη και το οργανωτικό της ταλέντο, η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών (ICBL) είχε 1.000 οργανώσεις από 60 χώρες στον κατάλογο των μελών της.

Η Συνθήκη της Οττάβα, η οποία υπογράφηκε από 120 κράτη και τέθηκε σε ισχύ το 1999, θα συνδέεται πάντα με τα ονόματα της Τζόντι Ουίλιαμς και της ICBL. Απαγόρευσε τη χρήση, την παραγωγή, την πώληση και την αποθήκευση ναρκών κατά προσώπων. Επιπλέον, περιλάμβανε διατάξεις σχετικά με την απομάκρυνση των ναρκών και την υποχρέωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Τζόντι Ουίλιαμς

2003: Σιρίν Εμπάντι (1947 -)

Η Σιρίν Εμπάντι από το Ιράν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2003 για τις «προσπάθειές της υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών».

Η δικηγόρος Σιρίν Εμπάντι ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες δικαστές του Ιράν. Μετά την επανάσταση του Χομεϊνί το 1979, απολύθηκε. Στη συνέχεια, η Εμπάντι άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο και άρχισε να υπερασπίζεται άτομα που διώκονταν από τις αρχές. Το 2000, φυλακίστηκε η ίδια επειδή επέκρινε την ιεραρχία της χώρας της.

Η Σιρίν Εμπάντι αγωνίστηκε για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών.

Συμμετείχε στην ίδρυση οργανώσεων που έθεσαν αυτά τα ζητήματα στην ημερήσια τους διάταξη και έγραψε βιβλία προτείνοντας τροποποιήσεις στους νόμους περί κληρονομικής διαδοχής και διαζυγίου στο Ιράν.

Ήθελε επίσης να αφαιρέσει την πολιτική εξουσία από τον κλήρο και υποστήριξε τον διαχωρισμό της θρησκείας από το κράτος.

Η Σιρίν Εμπάντι

2004: Ουανγκάρι Μαατάι (1940 - 2011)

Η Ουανγκάρι Μαατάι από την Κένυα τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2004 για «τη συμβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την ειρήνη».

Η Μαατάι ήταν η πρώτη Αφρικανή γυναίκα που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα μελετητής από την Ανατολική και Κεντρική Αφρική που απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα (στη βιολογία) και η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στην πατρίδα της, την Κένυα. Η Μαατάι διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στον αγώνα για τη δημοκρατία στην Κένυα και άνηκε στην αντιπολίτευση του καθεστώτος του Ντάνιελ Αράπ Μόι.

Το 1977, ξεκίνησε ένα λαϊκό κίνημα με στόχο την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, η οποία απειλούσε τα μέσα διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού. Η εκστρατεία ενθάρρυνε τις γυναίκες να φυτεύουν δέντρα στο περιβάλλον τους και να σκέφτονται οικολογικά. Το λεγόμενο Κίνημα της Πράσινης Ζώνης εξαπλώθηκε σε άλλες αφρικανικές χώρες και συνέβαλε στη φύτευση πάνω από τριάντα εκατομμυρίων δέντρων.

Η κινητοποίηση των γυναικών της Αφρικής από την Μαατάι δεν περιορίστηκε στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Η ίδια έβλεπε τη φύτευση δέντρων ως μια μέρος μιας ευρύτερης εικόνας που περιλάμβανε τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των γυναικών και τη διεθνή αλληλεγγύη. Σύμφωνα με τα λόγια της Επιτροπής Νόμπελ: «Σκέφτεται παγκοσμίως και δρα τοπικά».

Η Ουανγκάρι Μαατάι

2011: Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ (1938 -), Λέιμα Γκμπόουι (1972 -), Ταουακούλ Κάρμαν (1979 -)

Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ από τη Λιβερία, η Λέιμα Γκμπόουι επίσης από τη Λιβερία και η Ταουακούλ Κάρμαν από την Υεμένη τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης το 2011 για τον «μη βίαιο αγώνα τους για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των γυναικών και για την μάχη τους για τα δικαιώματα των γυναικών στην πλήρη συμμετοχή τους στο έργο της οικοδόμησης της ειρήνης».

Η Ταουακούλ Κάρμαν, δημοσιογράφος από την Υεμένη, ήταν η πρώτη γυναίκα από τον αραβικό κόσμο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης. Μοιράστηκε το βραβείο με δύο γυναίκες από τη Λιβερία, την Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ και τη Λέιμα Γκμπόουι, για τις μη βίαιες προσπάθειές τους να προωθήσουν την ειρήνη και τον αγώνα τους για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ

Η Λέιμα Γκμπόουι

Η Ταουακούλ Κάρμαν

2014: Μαλάλα Γιουσαφζάι (1997 -)

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι από το Πακιστάν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2014 για τον «αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των παιδιών και των νέων και για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση».

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι γεννήθηκε στην κοιλάδα Swat του Πακιστάν. Όταν το ισλαμικό κίνημα των Ταλιμπάν ανέλαβε τον έλεγχο της κοιλάδας το 2008, τα σχολεία των κοριτσιών κάηκαν. Η Μαλάλα κράτησε ημερολόγιο των γεγονότων, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2009 από το BBC Urdu. Στο ημερολόγιό της, καταγγέλλει το τρομοκρατικό καθεστώς των Ταλιμπάν. Μια αμερικανική ταινία ντοκιμαντέρ έκανε τη Μαλάλα διεθνώς γνωστή.

Δεν άργησε να λάβει απειλές κατά της ζωής της από τους Ταλιμπάν. Το 2012, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από έναν οπλισμένο Ταλιμπάν, ενώ βρισκόταν σε σχολικό λεωφορείο. Επιβίωσε, αλλά αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αγγλία και να ζήσει εκεί εξόριστη.

Το 2013, το περιοδικό TIME ανακήρυξε τη Μαλάλα ως μία από τις «100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο». Στα 16α γενέθλιά της μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη. Στην ομιλία της, η Μαλάλα ζήτησε ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση για τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο και έγινε σύμβολο.

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι

2018: Νάντια Μουράντ (1993 -)

Η Νάντια Μουράντ από το Ιράκ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2018 για «τις προσπάθειές της να τερματίσει τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου και ένοπλης σύγκρουσης».

Η Μουράντ μεγάλωσε στο χωριό Κοτζό στο βόρειο Ιράκ και είναι μέλος της μειονότητας των Γιαζίντι, μιας αρχαίας εθνοθρησκευτικής ομάδας.

Το 2014, μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (IS) κατέλαβαν το Κοτζό και σκότωσαν αρκετές εκατοντάδες άνδρες και ηλικιωμένες γυναίκες. Το IS ισχυρίστηκε ότι οι Γιαζίντι ήταν λάτρεις του διαβόλου και έπρεπε να εξοντωθούν.

Η τότε 21χρονη Νάντια Μουράντ και άλλες νεαρές γυναίκες απήχθησαν και κρατήθηκαν ως σεξουαλικές σκλάβες. Η Νάντια έπεσε θύμα βιασμού και απειλήθηκε με εκτέλεση, αν δεν προσηλυτιζόταν στην εκδοχή του Ισλάμ που πρεσβεύει το IS.

Μετά από μερικούς μήνες, η Νάντια Μουράντ κατάφερε να δραπετεύσει και το 2015 έφτασε στη Γερμανία. Εκεί αποφάσισε να διηγηθεί στη διεθνή κοινότητα τα δεινά που είχε υποστεί, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι θύτες της θα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά τους.

Το 2016, διορίστηκε πρώτη Πρέσβειρα Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών για την Αξιοπρέπεια των Επιζώντων της Εμπορίας Ανθρώπων. Το 2008, τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν ότι η χρήση σεξουαλικής βίας σε πολέμους και συγκρούσεις αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Η Νάντια Μουράντ

2021: Μαρία Ρέσσα (1963 -)

Η Μαρία Ρέσσα από τις Φιλιππίνες τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021 «για τις προσπάθειές της να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη διαρκή ειρήνη».

Η Ρέσσα γεννήθηκε στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Σε ηλικία εννέα ετών, μετακόμισε με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, επέστρεψε στη χώρα καταγωγής της και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων. Από το 1995, η Ρέσσα εργάστηκε ως τοπική ανταποκρίτρια για το CNN, καλύπτοντας ιδίως την αύξηση της τρομοκρατίας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το 2012, ήταν μία από τους συνιδρυτές του διαδικτυακού ειδησεογραφικού ιστότοπου Rappler. Ως ερευνητική δημοσιογράφος, έχει διακριθεί για την ατρόμητη υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και έχει αποκαλύψει την κατάχρηση εξουσίας, τη χρήση βίας και τον αυξανόμενο αυταρχισμό του καθεστώτος του προέδρου των Φιλιππινών, Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Η ίδια και το Rappler έχουν επίσης τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, την παρενόχληση των αντιπάλων και τη χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου.

Η Μαρία Ρέσσα

2023: Ναργκίς Μοχαμαντί (1972 -)

Η Ναργκίς Μοχαμαντί από το Ιράν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 «για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους».

Αφού αγωνίστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια για τα δικαιώματα των γυναικών, η Ναργκίς Μοχαμαντί έγινε σύμβολο της ελευθερίας και ηγέτιδα του αγώνα κατά της ιρανικής θεοκρατίας.

Το 2003, εντάχθηκε στο Κέντρο Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ιδρύθηκε από την, επίσης, νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Σιρίν Εμπάντι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μοχαμαντί βοήθησε φυλακισμένους ακτιβιστές, ηγήθηκε μιας εκστρατείας κατά της θανατικής ποινής και επέκρινε τη χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας από το ιρανικό καθεστώς.

Ο αγώνας για την ελευθερία της κόστισε ακριβά. Συνελήφθη 13 φορές και καταδικάστηκε σε 31 χρόνια φυλάκισης και 154 μαστιγώματα.

Τον Οκτώβριο του 2023, όταν ανακοινώθηκε η επιλογή της ως νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, βρισκόταν φυλακισμένη στη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί

2025: Μαρία Κορίνα Ματσάδο (1967-)

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από την Βενεζουέλα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025 «για την αδιάκοπη προσπάθειά της να προωθήσει τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της που έχει ως στόχο μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η Ματσάδο ηγήθηκε του αγώνα για τη δημοκρατία ενάντια στον ολοένα και πιο εκτεταμένο αυταρχισμό στη Βενεζουέλα. Σπούδασε Μηχανική Οικονομίας και είχε μια σύντομη καριέρα στον επιχειρηματικό τομέα. Το 1992, ίδρυσε το Ίδρυμα «Atenea», το οποίο αγωνίζεται για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στους δρόμους του Καράκας.

Δέκα χρόνια αργότερα, συνίδρυσε την οργάνωση «Súmate», η οποία προωθεί τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με αυτές. Το 2010, εκλέχθηκε μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας. Ωστόσο, το καθεστώς της χώρας της αφαίρεσε το αξίωμα το 2014.

Η Ματσάδο είναι επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης «Vente Venezuela» και το 2017 συνέβαλε στην ίδρυση της συμμαχίας «Soy Venezuela», η οποία ενώνει τις δυνάμεις που υποστηρίζουν τη δημοκρατία στη χώρα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

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