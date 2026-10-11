Σε δημοπρασία σπάνιος πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ που είχε χαρίσει στην κόρη του

Το έργο με τίτλο «Amaryllis Lily», το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει από 300.000 λίρες έως 500.000 λίρες (περίπου 354.000 ευρώ έως 590.000ευρώ ) θα πωληθεί στη δημοπρασία με τίτλο «Μοντέρνα Βρετανική και Ιρλανδική Τέχνη»

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Σε δημοπρασία σπάνιος πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ που είχε χαρίσει στην κόρη του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πίνακας «Amaryllis Lily» του Ουίνστον Τσόρτσιλ βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s στις 21 Οκτωβρίου με εκτιμώμενη αξία 300.000 έως 500.000 λίρες.
  • Ο Τσόρτσιλ είχε χαρίσει τον πίνακα στην κόρη του, Λαίδη Μαίρη Σόουμς, η οποία τον δώρισε στο ίδρυμα Churchill Fellowship το 1995.
  • Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα «Δημιουργώντας Χώρο για τις Τέχνες» του ιδρύματος Churchill Fellowship.
  • Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1948 και αντικατοπτρίζει την επιρροή του καλλιτέχνη Ουίλιαμ Νίκολσον στη ζωγραφική του Τσόρτσιλ.
  • Το ρεκόρ πώλησης έργου του Τσόρτσιλ σε δημοπρασία είναι 8,29 εκατομμύρια λίρες για τον πίνακα «Tower of the Koutoubia Mosque» το 2021.
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Ένα σπάνιο έργο που φέρει την υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, θα βγει σε δημοπρασία που θα πραγματοποιήσει ο οίκος Christie’s στις 21 Οκτωβρίου.

Το έργο με τίτλο «Amaryllis Lily», το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει από 300.000 λίρες έως 500.000 λίρες (περίπου 354.000 ευρώ έως 590.000ευρώ ) θα πωληθεί στη δημοπρασία με τίτλο «Μοντέρνα Βρετανική και Ιρλανδική Τέχνη». Πρόκειται για νεκρή φύση που απεικονίζει μια κόκκινη αμαρυλλίδα, γνωστή και ως κρίνος του Μάρτη, ανθισμένη σε γλάστρα πάνω σε ένα τραπέζι σε σκούρο φόντο.

Ο Τσόρτσιλ είχε χαρίσει τον συγκεκριμένο πίνακα στην μικρότερη κόρη του Λαίδη Μαίρη Σόουμς, η οποία με τη σειρά της τον δώρισε στο ίδρυμα Churchill Fellowship το 1995. Σύμφωνα με το περιοδικό τέχνης Artnews, τα έσοδα της δημοπρασίας πρόκειται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργώντας Χώρο για τις Τέχνες» του ιδρύματος.

«Το "Amaryllis Lily" αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της εικαστικής δεινότητας του Ουίνστον Τσόρτσιλ, αποκαλύπτοντας την εκλεπτυσμένη ματιά του στο χρώμα και τη σύνθεση», δήλωσε στο περιοδικό, η Πίπα Τζέικομπ, επικεφαλής της δημοπρασίας.

«Φιλοτεχνημένο το 1948 το έργο αντανακλά την καθοριστική επιρροή του Ουίλιαμ Νίκολσον, ειδικά μέσα από τη λιτή δομή και την τολμηρή χρωματική παλέτα, αποτυπώνοντας παράλληλα τη δημιουργική αυτοπεποίθηση που είχε κατακτήσει ο Τσόρτσιλ στη νεκρή φύση».

Η αγάπη του Βρετανού πολιτικού για τη ζωγραφική ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930, όταν ανέπτυξε στενή φιλία με τον διακεκριμένο καλλιτέχνη, ο οποίος έγινε ο μέντοράς του. Σε επιστολή του προς τον ιστορικό τέχνης Τζον Ρόθενσταϊν, σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο Νίκολσον ήταν «ο άνθρωπος που μου έμαθε τα περισσότερα για τη ζωγραφική». Οι δυο τους δημιουργούσαν συχνά μαζί στο Chartwell Manor, την κατοικία του Τσόρτσιλ στο Κεντ, στον κήπο της οποίας είχε κατασκευαστεί ειδικό ατελιέ.

Το ρεκόρ πώλησης για έργο του Τσόρτσιλ σε δημοπρασία, σημειώθηκε το 2021 όταν ο οίκος Christie’s δημοπράτησε τον πίνακα «Tower of the Koutoubia Mosque» (1943) έναντι του αστρονομικού ποσού των 8,29 εκατομμυρίων λιρών.

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