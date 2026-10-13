Οικογένεια εγκλωβίστηκε σε ζωολογικό κήπο μετά το κλείσιμο – Ζήτησε βοήθεια μέσω Facebook

Snapshot Δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους δύο βρέφη, έμειναν κατά λάθος εγκλωβισμένοι στο Wingham Wildlife Park μετά το κλείσιμο του πάρκου.

Η οικογένεια διαπίστωσε τον εγκλωβισμό όταν βρήκε την έξοδο κλειδωμένη και ζήτησε βοήθεια μέσω ανάρτησης σε τοπική ομάδα στο Facebook.

Ο εγκλωβισμός προκλήθηκε επειδή η οικογένεια κινήθηκε αντίθετα από το προσωπικό κατά το κλείσιμο και δεν εντοπίστηκε λόγω έλλειψης οχημάτων στο πάρκινγκ.

Η οικογένεια παρέμεινε μέσα περίπου 40 λεπτά και απελευθερώθηκε ασφαλώς μετά την ειδοποίηση του προσωπικού.

Η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι κατά το κλείσιμο και ότι η οικογένεια θα είχε εντοπιστεί σε επόμενο έλεγχο. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή έξοδος σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία εξελίχθηκε σε απρόσμενη περιπέτεια, όταν δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά –ανάμεσά τους δύο βρέφη– διαπίστωσαν ότι είχαν μείνει κλειδωμένοι μέσα στο πάρκο μετά το τέλος του ωραρίου λειτουργίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Wingham Wildlife Park, στην περιοχή του Κεντ, ανάμεσα στο Κάντερμπερι και το Σάντουιτς. Η οικογένεια αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά λίγο μετά τις 18:00, όταν έφτασε στην έξοδο και βρήκε τον χώρο σκοτεινό και κλειδωμένο.

«Πανικοβληθήκαμε, τα παιδιά έκλαιγαν»

Η 29χρονη Άμπι Λουίζ Σμιθ περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν. Όπως είπε, όταν έφτασαν στην έξοδο στις 18:06, συνειδητοποίησαν ότι όλοι είχαν φύγει.

«Πανικοβληθήκαμε. Όλα τα παιδιά έκλαιγαν και φώναζαν επειδή είχαμε εγκλωβιστεί. Κουνούσαμε τις πόρτες προσπαθώντας να ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό, δοκιμάσαμε τα πάντα», ανέφερε. Μαζί της βρίσκονταν ακόμη μία γυναίκα και τέσσερα παιδιά ηλικίας τεσσάρων μηνών, εννέα μηνών, έξι και εννέα ετών.

Η έκκληση στο Facebook

Καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τρόπο να βγουν, οι γυναίκες στράφηκαν στα social media. Η Άμπι έκανε ανάρτηση στην ομάδα «Canterbury Residents’ Group», η οποία αριθμεί περίπου 119.000 μέλη, ζητώντας από όποιον γνώριζε κάποιον εργαζόμενο του πάρκου να επικοινωνήσει μαζί τους.

«Έχουμε εγκλωβιστεί στον ζωολογικό κήπο. Δύο παιδιά και δύο μωρά. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;», έγραψε. Λίγο αργότερα, η Έμα Ντεσέν ΜακΚι έκανε νέα έκκληση, ρωτώντας αν κάποιος από τα μέλη της ομάδας γνώριζε εργαζόμενο του πάρκου.

Τελικά, περίπου στις 20:00, ενημέρωσε ότι όλοι είχαν βγει με ασφάλεια.

Η διεύθυνση του Wingham Wildlife Park εξήγησε αργότερα πώς συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του πάρκου, Μάρκους Γουάιλντερ, στο τέλος κάθε ημέρας πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι πριν κλείσει ο χώρος.

Από τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι, την ώρα που το προσωπικό έκλεινε τον νέο χώρο των τίγρεων και στη συνέχεια κατευθυνόταν προς το τμήμα με τα λιοντάρια, η οικογένεια κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και ξαναμπήκε στο σημείο με τις τίγρεις περίπου στις 18:05.

Έτσι, όταν οι εργαζόμενοι πέρασαν ξανά από το σημείο, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο οπτικό τους πεδίο.

Το άδειο πάρκινγκ μπέρδεψε το προσωπικό

Ένας από τους βασικούς ελέγχους αφορά και το πάρκινγκ. Εκείνο το βράδυ δεν υπήρχαν οχήματα, γεγονός που ενίσχυσε την εντύπωση ότι όλοι οι επισκέπτες είχαν αποχωρήσει. Η οικογένεια, όμως, είχε φτάσει στο πάρκο με λεωφορείο και έτσι δεν υπήρχε αυτοκίνητο που να υποδηλώνει την παρουσία της.

Ο υπεύθυνος εξήγησε ότι πραγματοποιείται και ένας τελευταίος έλεγχος από τη διοίκηση περίπου στις 19:00, οπότε, όπως είπε, η οικογένεια θα είχε εντοπιστεί ούτως ή άλλως.

Έμειναν μέσα περίπου 40 λεπτά

Σύμφωνα με τη διοίκηση του πάρκου, η οικογένεια παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 40 λεπτά. Μόλις το προσωπικό ενημερώθηκε, οι υπεύθυνοι έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν την έξοδο. «Όλοι ήταν καλά και βγήκαν αμέσως μόλις ειδοποιηθήκαμε», ανέφερε ο Μάρκους Γουάιλντερ, σημειώνοντας ότι αρκετά μέλη της διοίκησης διαμένουν στον χώρο και μπορούσαν να ανταποκριθούν γρήγορα.

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