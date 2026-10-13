Οικογένεια εγκλωβίστηκε σε ζωολογικό κήπο μετά το κλείσιμο – Ζήτησε βοήθεια μέσω Facebook

Δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους δύο βρέφη, έμειναν κατά λάθος μέσα στο Wingham Wildlife Park στο Κεντ των ΗΠΑ

Ανθή Κουρεντζή

Οικογένεια εγκλωβίστηκε σε ζωολογικό κήπο μετά το κλείσιμο – Ζήτησε βοήθεια μέσω Facebook
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους δύο βρέφη, έμειναν κατά λάθος εγκλωβισμένοι στο Wingham Wildlife Park μετά το κλείσιμο του πάρκου.
  • Η οικογένεια διαπίστωσε τον εγκλωβισμό όταν βρήκε την έξοδο κλειδωμένη και ζήτησε βοήθεια μέσω ανάρτησης σε τοπική ομάδα στο Facebook.
  • Ο εγκλωβισμός προκλήθηκε επειδή η οικογένεια κινήθηκε αντίθετα από το προσωπικό κατά το κλείσιμο και δεν εντοπίστηκε λόγω έλλειψης οχημάτων στο πάρκινγκ.
  • Η οικογένεια παρέμεινε μέσα περίπου 40 λεπτά και απελευθερώθηκε ασφαλώς μετά την ειδοποίηση του προσωπικού.
  • Η διοίκηση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι κατά το κλείσιμο και ότι η οικογένεια θα είχε εντοπιστεί σε επόμενο έλεγχο.
Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή έξοδος σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία εξελίχθηκε σε απρόσμενη περιπέτεια, όταν δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά –ανάμεσά τους δύο βρέφη– διαπίστωσαν ότι είχαν μείνει κλειδωμένοι μέσα στο πάρκο μετά το τέλος του ωραρίου λειτουργίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Wingham Wildlife Park, στην περιοχή του Κεντ, ανάμεσα στο Κάντερμπερι και το Σάντουιτς. Η οικογένεια αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά λίγο μετά τις 18:00, όταν έφτασε στην έξοδο και βρήκε τον χώρο σκοτεινό και κλειδωμένο.

«Πανικοβληθήκαμε, τα παιδιά έκλαιγαν»

Η 29χρονη Άμπι Λουίζ Σμιθ περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν. Όπως είπε, όταν έφτασαν στην έξοδο στις 18:06, συνειδητοποίησαν ότι όλοι είχαν φύγει.

«Πανικοβληθήκαμε. Όλα τα παιδιά έκλαιγαν και φώναζαν επειδή είχαμε εγκλωβιστεί. Κουνούσαμε τις πόρτες προσπαθώντας να ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό, δοκιμάσαμε τα πάντα», ανέφερε. Μαζί της βρίσκονταν ακόμη μία γυναίκα και τέσσερα παιδιά ηλικίας τεσσάρων μηνών, εννέα μηνών, έξι και εννέα ετών.

zoologikos-kipos.jpg

Η έκκληση στο Facebook

Καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τρόπο να βγουν, οι γυναίκες στράφηκαν στα social media. Η Άμπι έκανε ανάρτηση στην ομάδα «Canterbury Residents’ Group», η οποία αριθμεί περίπου 119.000 μέλη, ζητώντας από όποιον γνώριζε κάποιον εργαζόμενο του πάρκου να επικοινωνήσει μαζί τους.

synomilia.jpg

«Έχουμε εγκλωβιστεί στον ζωολογικό κήπο. Δύο παιδιά και δύο μωρά. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;», έγραψε. Λίγο αργότερα, η Έμα Ντεσέν ΜακΚι έκανε νέα έκκληση, ρωτώντας αν κάποιος από τα μέλη της ομάδας γνώριζε εργαζόμενο του πάρκου.

anartisi.jpg

Τελικά, περίπου στις 20:00, ενημέρωσε ότι όλοι είχαν βγει με ασφάλεια.

Η διεύθυνση του Wingham Wildlife Park εξήγησε αργότερα πώς συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του πάρκου, Μάρκους Γουάιλντερ, στο τέλος κάθε ημέρας πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι πριν κλείσει ο χώρος.

Από τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι, την ώρα που το προσωπικό έκλεινε τον νέο χώρο των τίγρεων και στη συνέχεια κατευθυνόταν προς το τμήμα με τα λιοντάρια, η οικογένεια κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και ξαναμπήκε στο σημείο με τις τίγρεις περίπου στις 18:05.

Έτσι, όταν οι εργαζόμενοι πέρασαν ξανά από το σημείο, η οικογένεια δεν βρισκόταν στο οπτικό τους πεδίο.

Το άδειο πάρκινγκ μπέρδεψε το προσωπικό

Ένας από τους βασικούς ελέγχους αφορά και το πάρκινγκ. Εκείνο το βράδυ δεν υπήρχαν οχήματα, γεγονός που ενίσχυσε την εντύπωση ότι όλοι οι επισκέπτες είχαν αποχωρήσει. Η οικογένεια, όμως, είχε φτάσει στο πάρκο με λεωφορείο και έτσι δεν υπήρχε αυτοκίνητο που να υποδηλώνει την παρουσία της.

Ο υπεύθυνος εξήγησε ότι πραγματοποιείται και ένας τελευταίος έλεγχος από τη διοίκηση περίπου στις 19:00, οπότε, όπως είπε, η οικογένεια θα είχε εντοπιστεί ούτως ή άλλως.

Έμειναν μέσα περίπου 40 λεπτά

Σύμφωνα με τη διοίκηση του πάρκου, η οικογένεια παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 40 λεπτά. Μόλις το προσωπικό ενημερώθηκε, οι υπεύθυνοι έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν την έξοδο. «Όλοι ήταν καλά και βγήκαν αμέσως μόλις ειδοποιηθήκαμε», ανέφερε ο Μάρκους Γουάιλντερ, σημειώνοντας ότι αρκετά μέλη της διοίκησης διαμένουν στον χώρο και μπορούσαν να ανταποκριθούν γρήγορα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Τζόσουα Χακ τα ηνία της αμερικανικής πρεσβείας μετά την «καρατόμηση» της Γκίλφοϊλ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο - Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στην Αττική λόγω βροχής - Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Περιπέτεια για οικογένεια που εγκλωβίστηκε σε ζωολογικό κήπο μετά το κλείσιμο – Ζήτησε βοήθεια μέσω Facebook

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Atlantic: Ο Τραμπ βλέπει τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία - Οι G-20 και το Νόμπελ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Αρτέμιδα

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 13/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 120 εκατ. ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Κεραυνός «χτύπησε» αντλιοστάσια σε Αγχίαλο και Άγιο Στέφανο -Κίνδυνος διακοπής υδροδότησης

21:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φάλαινα προσέκρουσε σε σκάφος ψαράδων στο Λονγκ Άιλαντ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Λαμίας: Δέντρο κατέρρευσε σε πολυσύχναστο πεζόδρομο - Από θαύμα γλίτωσε άνδρας

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Η επέμβαση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στον πνεύμονα «ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός αύριο: Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h - Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στην Κοζάνη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη του 45χρονου οδηγού που έπεσε σε ταβέρνα - Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν: Πέντε προτεραιότητες για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι τιμές των γαϊδουριών στη Γάζα εκτοξεύθηκαν από τα 1.000 στα 30.000 δολάρια

20:36LIFESTYLE

Σέλμα Μπλερ: «Δεν είχε πάρει τα φάρμακά της, ήταν σε σύγχυση», υποστήριξε ο δικηγόρος της για την επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός αύριο: Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h - Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι τιμές των γαϊδουριών στη Γάζα εκτοξεύθηκαν από τα 1.000 στα 30.000 δολάρια

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Κεραυνός «χτύπησε» αντλιοστάσια σε Αγχίαλο και Άγιο Στέφανο -Κίνδυνος διακοπής υδροδότησης

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Νίνιο: Σπάει ένα ακόμη ρεκόρ μήνες πριν φτάσει σε κορύφωση

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων τις επόμενες ώρες – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρτέμιδα: Κατέρρευσε η σοφίτα σπιτιού - Ακούγονται εκρήξεις

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο - Συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με ΙΧ

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στην Αττική λόγω βροχής - Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, ήχησε το 112 – «Ποτάμια» οι δρόμοι, κλειστά σχολεία, φόβοι για δύσκολη νύχτα

20:19LIFESTYLE

Viral η αντίδραση της Μαρίνας Σπανού όταν το πιάνο κατέρρευσε στη σκηνή - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ