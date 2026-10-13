Πόσο έδιναν οι στοιχηματικές την παραμονή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η ανατροπή

Γράφημα με τη διακύμανση από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πόσο έδιναν οι στοιχηματικές την παραμονή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η ανατροπή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Polymarket επέτρεπε στοιχηματισμό για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν το 2026.
  • Οι πιθανότητες παραμονής της Γκίλφοϊλ στην θέση της ήταν αρχικά 69% και αυξήθηκαν στο 99% μετά την ανακοίνωση της παραίτησής της από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά και την αντίδραση του Προέδρου Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
  • Πριν την ανακοίνωση, οι πιθανότητες αποχώρησης της Γκίλφοϊλ έως τις 31 Οκτωβρίου ήταν 7% και έως τις 31 Δεκεμβρίου 14%.
  • Τα συμβόλαια στοιχηματισμού στην Polymarket άνοιξαν στις 30 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωσαν όγκο συναλλαγών άνω των 17.700 δολαρίων.
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Το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν την σημερινή αποπομπή της είχε μετατραπεί σε θέμα, στο οποίο οι επενδυτές μπορούσαν να τζογάρουν.

Η Polymarket, η διαδικτυακή αγορά προβλέψεων όπου οι συμμετέχοντες στοιχηματίζουν σε αποτελέσματα που κυμαίνονται από εκλογές έως γεωπολιτικά γεγονότα, είχε ανοίξει εδώ και μέρες σχετικά με το αν η Γκίλφοϊλ θα αποχωρήσει από τη διπλωματική της θέση στην Αθήνα πριν από το τέλος του 2026.

Χθες οι πιθανότητες να παραμείνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην θέση της στην Αθήνα κυμαίνονταν γύρω στο 69% εν μέσω καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά. Πλέον οι πιθανότητες ανέρχονται στο 99% αφού η νεοδιορισμένη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» από τις αυξανόμενες καταγγελίες.

Δείτε τη διακύμανση:

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Νωρίτερα πάντως η αγορά εκτιμούσε την πιθανότητα η Γκίλφοιλ να παύσει να είναι πρέσβης έως τις 31 Οκτωβρίου σε περίπου 7%. Οι πιθανότητες αυξάνονταν σε περίπου 14% για αποχώρηση έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τα συμβόλαια άνοιξαν στις 30 Σεπτεμβρίου και είχαν προσελκύσει όγκο συναλλαγών άνω των 17.700 δολαρίων μέχρι την Παρασκευή το βράδυ ποσό μέτριο για τα δεδομένα των αγορών προβλέψεων, αλλά αρκετό για να παρέχει μια ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για τις εικασίες που περιβάλλουν τη θέση της.

Τα συμβόλαια της Polymarket διαπραγματεύονται μεταξύ «Ναι» και «Όχι», με τις τιμές τους να αντανακλούν σε γενικές γραμμές την πιθανότητα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες σε ένα αποτέλεσμα. Στο συμβόλαιο για το τέλος του έτους, για παράδειγμα, το «Ναι» διαπραγματευόταν πρόσφατα γύρω στα 15 σεντς και το «Όχι» στα 87 σεντς.

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