F-35 στην 'Αγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών

Snapshot Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την παράδοση έξι μαχητικών F-35 που προορίζονται για την Τουρκία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η παράδοση των F-35 εξαρτάται από την ικανοποίηση νομικών προϋποθέσεων, κυρίως σε σχέση με την υπόθεση των ρωσικών S-400.

Η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει για τα αεροσκάφη, αλλά η παράδοση δεν μπορεί να γίνει πριν επιλυθούν τα νομικά ζητήματα που θέτει ο νόμος NDAA των ΗΠΑ.

Συνεχίζονται οι διμερείς επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με ανταλλαγή επισκέψεων υψηλόβαθμων ναυτικών αξιωματούχων. Snapshot powered by AI

Σε ανατολίτικο παζάρι εξελίσσεται η υπόθεση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 για την Τουρκία από τις ΗΠΑ.

Σήμερα, κατά την τακτική ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Αμύνης, ο εκπρόσωπός του, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που παράγονται για την Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι είχε πει ο Ρούμπιο

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε κάτι διαφορετικό σε συνέντευξή του.

Σε ερώτημα σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 ο κ. Ρούμπιο απάντησε:

«Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής: Πρώτον, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία –εφόσον είναι εφικτό– να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Προφανώς, η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα, αλλά πρόκειται για αεροσκάφη για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Υπάρχει, επίσης, μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους· συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το γνωρίζουν και νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως προς το παρόν το θέμα δεν μπορεί να επλυθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Ίσως τελικά επιλυθεί-και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό-αλλα΄αυτή τη στιγμή δεν έχει επιλυθεί...»

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι επαφές των δύο πλευρών στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο του «Σχεδίου Εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Τουρκίας-Ελλάδας 2026», μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Νεκτάριο Γκόγκο, Διευθυντή Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιναύαρχο Ερχάν Αϊδίν, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών υπό την προεδρία του Υποναυάρχου Γκόκτσεν Φιράτ, επικεφαλής του Τμήματος Αμυντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων της Διοίκησης των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

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