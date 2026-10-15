F-35 στην 'Αγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που παράγονται για την Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη

Μάνος Χατζηγιάννης

F-35 στην 'Αγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την παράδοση έξι μαχητικών F-35 που προορίζονται για την Τουρκία.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η παράδοση των F-35 εξαρτάται από την ικανοποίηση νομικών προϋποθέσεων, κυρίως σε σχέση με την υπόθεση των ρωσικών S-400.
  • Η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει για τα αεροσκάφη, αλλά η παράδοση δεν μπορεί να γίνει πριν επιλυθούν τα νομικά ζητήματα που θέτει ο νόμος NDAA των ΗΠΑ.
  • Συνεχίζονται οι διμερείς επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με ανταλλαγή επισκέψεων υψηλόβαθμων ναυτικών αξιωματούχων.
Snapshot powered by AI

Σε ανατολίτικο παζάρι εξελίσσεται η υπόθεση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 για την Τουρκία από τις ΗΠΑ.

Σήμερα, κατά την τακτική ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Αμύνης, ο εκπρόσωπός του, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που παράγονται για την Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι είχε πει ο Ρούμπιο

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε κάτι διαφορετικό σε συνέντευξή του.

Σε ερώτημα σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 ο κ. Ρούμπιο απάντησε:

«Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής: Πρώτον, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία –εφόσον είναι εφικτό– να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Προφανώς, η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα, αλλά πρόκειται για αεροσκάφη για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Υπάρχει, επίσης, μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους· συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το γνωρίζουν και νομίζω ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως προς το παρόν το θέμα δεν μπορεί να επλυθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Ίσως τελικά επιλυθεί-και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό-αλλα΄αυτή τη στιγμή δεν έχει επιλυθεί...»

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι επαφές των δύο πλευρών στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο του «Σχεδίου Εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Τουρκίας-Ελλάδας 2026», μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Νεκτάριο Γκόγκο, Διευθυντή Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιναύαρχο Ερχάν Αϊδίν, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών υπό την προεδρία του Υποναυάρχου Γκόκτσεν Φιράτ, επικεφαλής του Τμήματος Αμυντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων της Διοίκησης των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση στη Κωνσταντινούπολη: Περαστικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα που παρασύσθηκε από τα νερά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

18:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ εκπαιδεύονται για να καταστέλλουν τις ταραχές με γκλομπ και ασπίδες - Βίντεο

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αποθέωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Κέντρικ Ναν!

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή από Τραμπ για τη δημόσια εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ: Ακυρώνει το livestream για το εκτελεστικό απόσπασμα

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μαύρισε η μπανάνα στο ψυγείο; Πότε τρώγεται χωρίς πρόβλημα και πότε πρέπει να πεταχτεί

17:23ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνοκύπριος Αντιπρόεδρος της NVIDIA εμπνέει τους επιχειρηματίες του Allwyn Forward

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολίτικο παζάρι για τα F-35 στην Άγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μαρικάρμεν» της Ιταλίας: 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου ζει 60 χρόνια - Από τα 450 στα 1200 το ενοίκιο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ