Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

Η τελευταία ιατρική ενημέρωση αναφέρει πως ο οπλίτης παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή

Ελένη Ευστρατίου

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οπλίτης της Εθνικής Κυπριακής Φρουράς υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθάριζε σε στρατόπεδο στην περιοχή Φανερωμένης.
  • Το περιστατικό έγινε αντιληπτό αμέσως και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή του στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο.
  • Ο στρατιώτης παραμένει διασωληνωμένος με σταθερή κατάσταση υγείας, σύμφωνα με την τελευταία ιατρική ενημέρωση.
  • Οι οικείοι του έχουν ενημερωθεί και το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε στρατόπεδο της Κύπρου, όταν ένας οπλίτης της Εθνικής Κυπριακής Φρουράς έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε εργασίες καθαριότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης σε στρατόπεδο της περιοχής Φανερωμένης.

Ο στρατιώτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και απώλεσε τις αισθήσεις του ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίον σκοπιάς. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο.

Ο στρατιώτης – δεν έχει γίνει γνωστή η ηλικία του -διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με το philenews, η τελευταία ιατρική ενημέρωση αναφέρει πως ο οπλίτης παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι οικείοι του οπλίτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του οπλίτη.

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