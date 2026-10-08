Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης 

Snapshot Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν λόγω ανατροπής στρατιωτικού οχήματος στο νότιο Λίβανο.

Ο νεκρός στρατιώτης είναι ο 21χρονος Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς, ο 17ος που χάνει τη ζωή του μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε κατάπαυση πυρός και αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων υπό τον όρο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται για την κλιμάκωση της βίας με ρουκέτες προς το Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστηρίζει την παράταση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο για την αποφυγή κενού ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δυστύχημα, συγκεκριμένα για ανατροπή στρατιωτικού οχήματος Humvee κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Ο 21χρονος Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς έγινε ο 17ος ισραηλινός στρατιώτης που βρήκε τον θάνατο στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας. Αν και η βία αποκλιμακώθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη γειτονική του χώρα, υποστηρίζοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλειά του.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τάχθηκε σήμερα υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας φόβους ότι η αποχώρησή της UNIFIL θα δημιουργούσε «κενό ασφαλείας».