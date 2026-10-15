Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

Snapshot Στην Ιερουσαλήμ ανακαλύφθηκε ένας πλακόστρωτος δρόμος με ρηχό σκαλοπάτι, που πιθανόν ήταν η διαδρομή προς τον Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς.

Ο δρόμος βρέθηκε κάτω από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και χρονολογείται σε προ-ρωμαϊκή φάση πριν τον 2ο αιώνα.

Η κατασκευή του δρόμου αποκλείει τη χρήση του για μεταφορά βαρέων υλικών και υποδηλώνει δημόσια χρήση, πιθανόν για θεατές εκτελέσεων.

Η ανασκαφή δεν επιβεβαιώνει οριστικά ότι ήταν η διαδρομή του Ιησού, αλλά ταιριάζει με περιγραφές της Βίβλου για τον τόπο σταύρωσης.

Το τμήμα του δρόμου εγκαταλείφθηκε κατά την ανέγερση της εκκλησίας από τον Κωνσταντίνο τον 4ο αιώνα. Snapshot powered by AI

Μια εκκλησία στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται πάνω από τα σημεία όπου, σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, σταυρώθηκε και θάφτηκε ο Ιησούς, και μια ανακάλυψη κάτω από αυτήν ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην τελευταία του πορεία προς τον σταυρό.

Η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου χρονολογείται από τον 4ο αιώνα, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε την ανέγερση μιας εκκλησίας γύρω από τον τόπο ταφήςπου πιστεύεται ότι είναι ο τάφος του Ιησού.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει υπολείμματα φυτών που υποδηλώνουν ότι τμήματα του χώρου καλλιεργούνταν κάποτε, κάτι που συνάδει με την περιγραφή του Ευαγγελίου του Ιωάννη για έναν κήπο που περιείχε έναν καινούργιο τάφο κοντάστον τόπο της σταύρωσης.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη αρχαιολογική έκθεση περιγράφει λεπτομερώς μια άλλη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη: έναν πλακόστρωτο δρόμο με ένα φαρδύ, ρηχό σκαλοπάτι που περιβάλλεται από μεγαλύτερες πέτρες.

Το τμήμα που έχει διασωθεί έχει διαστάσεις περίπου 10 επί 12 πόδια (3 με 4 μέτρα) και βρίσκεται κάτω από ένα διάδρομο της εποχής των Σταυροφόρων στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Τα αρχικά του άκρα δεν σώζονται πλέον, αλλά η καμπύλη και η έντονη κλίση του υποδηλώνουν ότι ανέβαινε προς τα νοτιοδυτικά.

Η καθηγήτρια Francesca Romana Stasolla, η οποία ηγείται της ανασκαφής, έγραψε: «Μια πιθανότητα – προς το παρόν δεν είναι παρά μια υπόθεση – είναι ότι επρόκειτο για έναν προαστιακό δρόμο που ανέβαινε προς την περιοχή του Γολγοθά, υποθέτοντας ότι ο χώρος λειτουργούσε ως τόπος δημόσιων εκτελέσεων». Η Βίβλος αναφέρει ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε στον Γολγοθά.

Η Στασόλα εξέτασε το ενδεχόμενο να εξυπηρετούσε ρωμαϊκές ομάδες κατασκευαστών, αλλά το σκαλοπάτι θα εμπόδιζε τις άμαξες που μετέφεραν βαριά οικοδομικά υλικά. Η κατασκευή και οι διαστάσεις του καθιστούσαν επίσης απίθανο να ήταν απλώς ένα μικρό μονοπάτι που οδηγούσε σε κοντινούς τάφους.

Οι ρωμαϊκές εκτελέσεις ήταν δημόσια θεάματα, και ένας δρόμος πρόσβασης έπρεπε να φιλοξενεί θεατές, η παρουσία των οποίων ενίσχυε την ταπείνωση των καταδικασμένων. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο τόπος της εκτέλεσης πρέπει να ήταν δημόσιος και προσβάσιμος», έγραψε η Στασόλα από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης στην Ιταλία.

Αν και αρχαίες περιγραφές αναφέρουν μαζικές σταυρώσεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει με βεβαιότητα έναν καθορισμένο χώρο εκτέλεσης.

Ο δρόμος εντοπίστηκε σε μια πρώιμη ρωμαϊκή φάση που προηγείται της αναδιαμόρφωσης της Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα Αδριανό τον 2ο αιώνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιησού. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο ο δρόμος να εξυπηρετούσε τα συνεργεία κατασκευής κατά τη διάρκεια της αναδιαμόρφωσης του αυτοκράτορα Αδριανού, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε στην πόλη.

Τέτοιες διαδρομές εξυπηρέτησης, γνωστές ως «strade di lizza», χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών. Ωστόσο, το σκαλοπάτι του δρόμου καθιστά αυτή την εξήγηση απίθανη, καθώς θα εμπόδιζε τις άμαξες και θα δυσχέραινε τη μεταφορά μεγάλων αρχιτεκτονικών τεμαχίων είτε ανηφορικά είτε κατηφορικά.

Το τμήμα του δρόμου εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Κωνσταντίνου τον 4ο αιώνα.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail

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