Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη αρχαιολογική έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την ενδιαφέρουσα ανακάλυψη

Μάνος Χατζηγιάννης

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Ιερουσαλήμ ανακαλύφθηκε ένας πλακόστρωτος δρόμος με ρηχό σκαλοπάτι, που πιθανόν ήταν η διαδρομή προς τον Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς.
  • Ο δρόμος βρέθηκε κάτω από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και χρονολογείται σε προ-ρωμαϊκή φάση πριν τον 2ο αιώνα.
  • Η κατασκευή του δρόμου αποκλείει τη χρήση του για μεταφορά βαρέων υλικών και υποδηλώνει δημόσια χρήση, πιθανόν για θεατές εκτελέσεων.
  • Η ανασκαφή δεν επιβεβαιώνει οριστικά ότι ήταν η διαδρομή του Ιησού, αλλά ταιριάζει με περιγραφές της Βίβλου για τον τόπο σταύρωσης.
  • Το τμήμα του δρόμου εγκαταλείφθηκε κατά την ανέγερση της εκκλησίας από τον Κωνσταντίνο τον 4ο αιώνα.
Snapshot powered by AI

Μια εκκλησία στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται πάνω από τα σημεία όπου, σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, σταυρώθηκε και θάφτηκε ο Ιησούς, και μια ανακάλυψη κάτω από αυτήν ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην τελευταία του πορεία προς τον σταυρό.

Η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου χρονολογείται από τον 4ο αιώνα, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε την ανέγερση μιας εκκλησίας γύρω από τον τόπο ταφήςπου πιστεύεται ότι είναι ο τάφος του Ιησού.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει υπολείμματα φυτών που υποδηλώνουν ότι τμήματα του χώρου καλλιεργούνταν κάποτε, κάτι που συνάδει με την περιγραφή του Ευαγγελίου του Ιωάννη για έναν κήπο που περιείχε έναν καινούργιο τάφο κοντάστον τόπο της σταύρωσης.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη αρχαιολογική έκθεση περιγράφει λεπτομερώς μια άλλη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη: έναν πλακόστρωτο δρόμο με ένα φαρδύ, ρηχό σκαλοπάτι που περιβάλλεται από μεγαλύτερες πέτρες.

Το τμήμα που έχει διασωθεί έχει διαστάσεις περίπου 10 επί 12 πόδια (3 με 4 μέτρα) και βρίσκεται κάτω από ένα διάδρομο της εποχής των Σταυροφόρων στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Τα αρχικά του άκρα δεν σώζονται πλέον, αλλά η καμπύλη και η έντονη κλίση του υποδηλώνουν ότι ανέβαινε προς τα νοτιοδυτικά.

Η καθηγήτρια Francesca Romana Stasolla, η οποία ηγείται της ανασκαφής, έγραψε: «Μια πιθανότητα – προς το παρόν δεν είναι παρά μια υπόθεση – είναι ότι επρόκειτο για έναν προαστιακό δρόμο που ανέβαινε προς την περιοχή του Γολγοθά, υποθέτοντας ότι ο χώρος λειτουργούσε ως τόπος δημόσιων εκτελέσεων». Η Βίβλος αναφέρει ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε στον Γολγοθά.

Η Στασόλα εξέτασε το ενδεχόμενο να εξυπηρετούσε ρωμαϊκές ομάδες κατασκευαστών, αλλά το σκαλοπάτι θα εμπόδιζε τις άμαξες που μετέφεραν βαριά οικοδομικά υλικά. Η κατασκευή και οι διαστάσεις του καθιστούσαν επίσης απίθανο να ήταν απλώς ένα μικρό μονοπάτι που οδηγούσε σε κοντινούς τάφους.

Οι ρωμαϊκές εκτελέσεις ήταν δημόσια θεάματα, και ένας δρόμος πρόσβασης έπρεπε να φιλοξενεί θεατές, η παρουσία των οποίων ενίσχυε την ταπείνωση των καταδικασμένων. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο τόπος της εκτέλεσης πρέπει να ήταν δημόσιος και προσβάσιμος», έγραψε η Στασόλα από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης στην Ιταλία.

Αν και αρχαίες περιγραφές αναφέρουν μαζικές σταυρώσεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει με βεβαιότητα έναν καθορισμένο χώρο εκτέλεσης.

Ο δρόμος εντοπίστηκε σε μια πρώιμη ρωμαϊκή φάση που προηγείται της αναδιαμόρφωσης της Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα Αδριανό τον 2ο αιώνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιησού. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο ο δρόμος να εξυπηρετούσε τα συνεργεία κατασκευής κατά τη διάρκεια της αναδιαμόρφωσης του αυτοκράτορα Αδριανού, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε στην πόλη.

Τέτοιες διαδρομές εξυπηρέτησης, γνωστές ως «strade di lizza», χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών. Ωστόσο, το σκαλοπάτι του δρόμου καθιστά αυτή την εξήγηση απίθανη, καθώς θα εμπόδιζε τις άμαξες και θα δυσχέραινε τη μεταφορά μεγάλων αρχιτεκτονικών τεμαχίων είτε ανηφορικά είτε κατηφορικά.

Το τμήμα του δρόμου εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Κωνσταντίνου τον 4ο αιώνα.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν ξανά τον Νοέμβριο - Διελκυστίνδα για ενέργεια και προϋπολογισμό

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος έσωσε τη βότκα του από τη φωτιά αντί για τη σύντροφό του - Βίντεο

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αναποδογυρισμένο λεωφορείο στη σήραγγα της Μάγχης - 19 τραυματίες

22:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Παρέχουμε σε όσους χρειάζονται στήριξη λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας

22:27ΕΛΛΑΔΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς - Ανάμεσά τους μητέρες με παιδιά

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Δωρεάν μετακινήσεις για ένα μήνα σε πρωτοετείς φοιτητές

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Τρίτος Γύρος Συνομιλιών - Τι συζήτησαν για τη Λιβύη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:53WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό έγκλημα: Το σημάδι ενός πιθανού φόνου που έμεινε θαμμένο για 75.000 χρόνια

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1: Άνετη νίκη, φτωχό σκορ

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

20:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

22:27ΕΛΛΑΔΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» στη Ρόδο: Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά με ρόπαλα και σίδερα εγκλώβισε οδηγούς - Ανάμεσά τους μητέρες με παιδιά

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε μετά από 2.000 χρόνια η διαδρομή που πιθανόν διένυσε ο Ιησούς προς τη σταύρωση

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ