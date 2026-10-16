Ιταλία: Πρόβλημα στο κεντρικό σύστημα κυκλοφορίας προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Τουλάχιστον 4 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρώμης ενώ περισσότερες από 20 καθυστέρησαν πάνω από 2 ώρες

Ελένη Ευστρατίου

Ιταλία: Πρόβλημα στο κεντρικό σύστημα κυκλοφορίας προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τεχνικό πρόβλημα στο κεντρικό σύστημα γεωεντοπισμού της εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σε όλα τα ιταλικά αεροδρόμια.
  • Τουλάχιστον 4 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 20 καθυστέρησαν πάνω από 2 ώρες, με τη χωρητικότητα της εναέριας κυκλοφορίας να μειώνεται κατά 50% τις πρωινές ώρες.
  • Η ENAV αποκλείει το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας και εντόπισε την προέλευση των ανωμαλιών στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρεία TIM.
  • Το πρόβλημα προκάλεσε διακοπή λειτουργίας του δικτύου μετάδοσης δεδομένων και αναστάτωση διάρκειας περίπου 6 ωρών, με την κυκλοφορία να έχει πλέον αποκατασταθεί.
  • Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους.
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Χάος επικράτησε σε όλα τα αεροδρόμια της Ιταλίας, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πολλών πτήσεων, λόγω τεχνικού προβλήματος που σημειώθηκε στο κεντρικό σύστημα γεωεντοπισμού της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ιταλική αρχή εναέριας κυκλοφορίας ENAV ανακοίνωσε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση ή κάποια άλλου είδους κακόβουλη ενέργεια. Οι τεχνικοί έλεγχοι, «που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εντόπισαν την προέλευση των ανωμαλιών στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων γεωεντοπισμού. Η Enav εργάζεται για να εντοπίσει τις αιτίες και να αποκαταστήσει την πλήρη λειτουργικότητα των συστημάτων».

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, όπως ενημέρωσε η εταιρεία, καθώς επιλύθηκε το πρόβλημα, ωστόσο η αναστάτωση επηρέασε τις πτήσεις όλων των μεγάλων ιταλικών αεροδρομίων για περίπου 6 ώρες.

Καθυστερήσεις τουλάχιστον 2 ωρών

Η αρχή εναέριας κυκλοφορίας ENAV, ανέφερε ότι επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στη χωρητικότητα της εναέριας κυκλοφορίας, αφού εντόπισε ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τις υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, οι προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών μειώθηκαν τις πρωινές ώρες κατά 50% και ότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τις δυο ώρες.

Οι καθυστερήσεις άρχισαν γύρω στις 6:00 (τοπική ώρα) το πρωί της Παρασκευής (16/10) στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Στο αεροδρόμιο «Φιουμιτσίνο» της Ρώμης, από το πρωί έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις, ενώ περίπου 20 άλλες είχαν καθυστερήσεις από 15 λεπτά έως μία ώρα.

Ο υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, τόνισε ότι το πρόβλημα οφείλεται στη διακοπή λειτουργίας του δικτύου μετάδοσης δεδομένων της ENAV, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία TIM.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

«Λόγω της σταδιακής αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας και της συνέχισης των ανωμαλιών, ελήφθησαν μέτρα ρύθμισης των ροών κυκλοφορίας προκειμένου να συνεχίσει να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ENAV και σημείωσε πως «έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι ανωμαλίες να οφείλονται σε κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι ανωμαλίες στο «δίκτυο μετάδοσης γεωγραφικών δεδομένων που υποστηρίζει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα» εντοπίστηκαν «κατά τη διάρκεια της νύχτας», σημειώθηκε περαιτέρω στην ανακοίνωση, η οποία προσέθεσε πως η πηγή του προβλήματος έχει εντοπιστεί και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αποκατάστασή του.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.

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