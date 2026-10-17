Οι τελευταίες 72 ώρες της Katie Zacharia στον Λευκό Οίκο – Το λάθος που την οδήγησε στην έξοδο

Snapshot Η Katie Zacharia υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ μόνο για 72 ώρες, αποχωρώντας μετά από σειρά κρίσεων σχετικά με την απόδοσή της και τα επαγγελματικά της προσόντα.

Η πρώτη της ενημέρωση Τύπου χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και αδυναμία παροχής σαφών απαντήσεων, προκαλώντας δυσπιστία τόσο από δημοσιογράφους όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησης.

Αποκαλύφθηκε ότι η Zacharia δεν είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στις ΗΠΑ, παρά την παρουσίαση της ως δικηγόρου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση και αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ αμφισβήτησε δημόσια την καταλληλότητά της και ανακοίνωσε την αποχώρησή της, ενώ η διαδικασία επιλογής της είχε πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρεις ελέγχους από το προσωπικό του Λευκού Οίκου.

Παρά την αποχώρησή της, η Zacharia διατηρεί επαφές με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η μελλοντική της εμπλοκή στην πολιτική επικοινωνία παραμένει αβέβαιη. Snapshot powered by AI

Η θητεία της Katie Zacharia ως εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ δεν κράτησε ούτε μία εβδομάδα. Μέσα σε μόλις 72 ώρες, η πρώτη της ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, τα ερωτήματα για τα επαγγελματικά της προσόντα και οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις στις οποίες επιχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της μετατράπηκαν σε μια κρίση που αποδείχθηκε αδύνατο να διαχειριστεί. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δυσπιστία των δημοσιογράφων, τις αιχμές από το εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης και, τελικά, τη δημόσια αμφισβήτηση της καταλληλότητάς της από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Η αποχώρησή της ήρθε έπειτα από μια σειρά ατυχών στιγμών, με την υπόθεση των σπουδών και της επαγγελματικής της ιδιότητας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το ερώτημα που κυριάρχησε στην Ουάσιγκτον ήταν εάν η Zacharia έχασε τη θέση της εξαιτίας της αποτυχημένης πρώτης εμφάνισής της ή εάν η κρίση ανέδειξε βαθύτερα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε για ένα από τα πιο απαιτητικά πόστα της αμερικανικής προεδρίας.

Η πρώτη ενημέρωση που προμήνυε την κρίση

Όλα άρχισαν το πρωί της Τρίτης, όταν η Katie Zacharia βρέθηκε για πρώτη φορά στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης Τύπου Τζέιμς Σ. Μπρέιντι, στον Λευκό Οίκο.

Η εικόνα της δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς από μια εκπρόσωπο Τύπου που καλείται να υπερασπιστεί τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου και να απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική και τις κυβερνητικές επιλογές. Η Zacharia φάνηκε νευρική, δυσκολεύτηκε να διαβάσει τις σημειώσεις της και έκανε επανειλημμένες παύσεις, ενώ οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να αποσπάσουν σαφείς απαντήσεις.

Η διαδικασία διήρκεσε μόλις 14 λεπτά. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου δέχθηκε τρεις ερωτήσεις, με μόνο μία να αφορά άμεσα την πολιτική της κυβέρνησης.

Ο Πίτερ Ντούσι, ανώτερος ανταποκριτής του Fox News στον Λευκό Οίκο, τη ρώτησε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών με την Ουκρανία. Η απάντησή της ήταν ότι δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στη συνέχεια, η Ελίνα Σιράζι της Daily Mail τη ρώτησε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα. Η Zacharia αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτησή της, δίνοντας μια είδηση που προκάλεσε ενδιαφέρον στους δημοσιογράφους.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε απότομα και οι δημοσιογράφοι κατευθύνθηκαν στον νότιο περίβολο του Λευκού Οίκου, όπου ο πρόεδρος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα.

Εκεί, όμως, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τη νέα εκπρόσωπο Τύπου.

Η ερώτηση για τις εξετάσεις δικηγόρων και η απάντηση που την εξέθεσε

Οι δημοσιογράφοι είχαν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το επαγγελματικό παρελθόν της Zacharia. Σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και στο LinkedIn είχε παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο της νομικής συμβούλου. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφερθεί σε εκείνη ως δικηγόρο.

Το ζήτημα τέθηκε μπροστά στις κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται δίπλα της.

«Σε ποια πολιτεία περάσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Ο Τραμπ στράφηκε προς τη Zacharia και της μετέφερε την ερώτηση.

Η απάντησή της ήταν αινιγματική: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Η φράση προκάλεσε απορία, καθώς δεν απαντούσε στο ερώτημα που είχε τεθεί. Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να αιφνιδιάζεται.

Αργότερα, η Zacharia δήλωσε στους New York Times ότι είχε παρακούσει την ερώτηση εξαιτίας του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Όπως υποστήριξε, πίστεψε ότι ο δημοσιογράφος τη ρωτούσε πού είχε βρεθεί μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική.

Η εξήγηση, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στην υπόθεση. Αντιθέτως, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν συστηματικά εάν είχε πράγματι αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια για να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τις αρμόδιες αρχές και των 50 πολιτειών. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Zacharia δεν είχε περάσει τις εξετάσεις σε καμία από αυτές.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημείωνε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις της Καλιφόρνιας το 2011 και δεν είχε επιχειρήσει ξανά να τις δώσει.

Η Zacharia είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine. Ωστόσο, στις ΗΠΑ η αποφοίτηση από μια νομική σχολή δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Η διάκριση αυτή έγινε το κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης που ακολούθησε.

Τα πρώτα δημοσιεύματα και οι υποψίες για εσωτερικό σαμποτάζ

Παρά τις αντιδράσεις, η Zacharia συνέχισε κανονικά τις δραστηριότητές της. Λίγες ώρες μετά την πρώτη ενημέρωση Τύπου, επιβιβάστηκε στο Air Force One μαζί με στενούς συνεργάτες του προέδρου, για το ταξίδι στην Αλάσκα.

Φωτογραφήθηκε να περπατά στον διάδρομο της αεροπορικής βάσης Joint Base Andrews μαζί με τη συνεργάτιδα του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, εμφανώς χαμογελαστή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η δημόσια εικόνα της επιδεινωνόταν. Τα αρνητικά σχόλια για την πρώτη ενημέρωση πλήθαιναν, ενώ ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου άρχισαν να αμφισβητούν το επίπεδο προετοιμασίας της.

«Έμοιαζε σαν να της είχαν δώσει ένα φύλλο χαρτί την τελευταία στιγμή και να μην είχε προετοιμαστεί σωστά», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του Τραμπ, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η ίδια πηγή έθεσε το ερώτημα ποιος μέσα στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να ήθελε να αποτύχει η νέα εκπρόσωπος Τύπου.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίστηκε ακόμη πιο επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι η πρόσληψη της Zacharia και η πρώτη ενημέρωσή της αντανακλούσαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Λευκός Οίκος υπό την αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της πρώτης εμφάνισής της. Ωστόσο, μέχρι την επιστροφή του προεδρικού αεροσκάφους από την Αλάσκα, η Zacharia είχε ήδη να διαχειριστεί μια κρίση που ξεπερνούσε κατά πολύ την εικόνα μιας άπειρης εκπροσώπου Τύπου.

Το ζήτημα πλέον δεν ήταν μόνο η απόδοσή της μπροστά στις κάμερες, αλλά και η αξιοπιστία των πληροφοριών που είχαν παρουσιαστεί για το επαγγελματικό της παρελθόν.

Η πρώτη προσπάθεια υπεράσπισης και το επιχείρημα της ανεπαρκούς προετοιμασίας

Την Τετάρτη, η αρνητική δημοσιότητα συνεχίστηκε. Την επόμενη ημέρα, η Zacharia επιχείρησε να αλλάξει το κλίμα, ξεκινώντας έναν κύκλο τηλεοπτικών εμφανίσεων με στόχο να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διατηρήσει τη θέση της.

Πρώτος σταθμός ήταν το δίκτυο Real America's Voice, όπου παραχώρησε συνέντευξη στον Τζακ Ποσόμπιεκ.

Η Zacharia περιέγραψε την ανάληψη των καθηκόντων της ως μια διαδικασία που εξελίχθηκε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Όπως είπε, την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν σε ένα αγρόκτημα με κολοκύθες στην Καλιφόρνια μαζί με τον γιο της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ. Στη συνέχεια, έφυγε εσπευσμένα για την Ουάσιγκτον.

«Ξύπνησα στις τρεις το πρωί της Τρίτης για να προετοιμαστώ με ό,τι είχα στη διάθεσή μου», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το υλικό που θα χρησιμοποιούσε στην ενημέρωση δεν είχε οριστικοποιηθεί μέχρι τις οκτώ το πρωί. Όπως εξήγησε, οι ενημερώσεις Τύπου πραγματοποιούνται συνήθως το απόγευμα, ενώ η δική της είχε προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί, επειδή ο πρόεδρος επρόκειτο να αναχωρήσει αργότερα για την Αλάσκα.

Με τις συγκεκριμένες δηλώσεις, η Zacharia επιχείρησε να εξηγήσει ότι η πρώτη της εμφάνιση δεν αντανακλούσε απαραίτητα τις πραγματικές δυνατότητές της, αλλά τις συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αντιπαράθεση για τα επαγγελματικά της προσόντα «παρεξήγηση».

Όπως υποστήριξε, είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Pepperdine και είχε συμβουλευτεί ανθρώπους του χώρου σχετικά με τη χρήση του τίτλου «δικηγόρος», όταν παρείχε νομική ανάλυση και όχι νομικές συμβουλές. Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε την είχαν διαβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη χρήση ήταν αποδεκτή.

Παρά τη σοβαρότητα της κρίσης, η Zacharia εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή αισιόδοξη για το μέλλον της. Μάλιστα, αστειεύτηκε με τον Ποσόμπιεκ για το ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί στο Saturday Night Live, επιλέγοντας τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η αισιοδοξία της, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια.

Η συνέντευξη στον Σον Χάνιτι που επιδείνωσε την κατάσταση

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο αρθρογράφος Μαρκ Χάλπεριν ανέφερε ότι στελέχη του Λευκού Οίκου αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με την περίοδο που η Zacharia είχε περάσει στην Κίνα, εκφράζοντας προβληματισμό για τον έλεγχο του βιογραφικού της πριν από την πρόσληψή της.

Το ίδιο βράδυ, η εκπρόσωπος Τύπου εμφανίστηκε στο Fox News, στην εκπομπή του Σον Χάνιτι. Η συνέντευξη αυτή έμελλε να αποτελέσει ακόμη μία δύσκολη δοκιμασία.

Ο παρουσιαστής ξεκίνησε αναγνωρίζοντας ότι η εμφάνισή της είχε συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η πρώτη ενημέρωσή της είχε δεχθεί εκτεταμένη κριτική και αναφέρθηκε ευθέως στο γεγονός ότι δεν είχε περάσει τις εξετάσεις για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

«Ναι, Σον», απάντησε η Zacharia, διατηρώντας ένα εμφανώς αμήχανο χαμόγελο.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δεν είχε περάσει τις εξετάσεις, υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο είχε άλλες προτεραιότητες. Είχε αποφοιτήσει από το Pepperdine, είχε παντρευτεί την ίδια εβδομάδα και σχεδίαζε να μετακομίσει στην Κίνα. Ως εκ τούτου, όπως είπε, το αποτέλεσμα των εξετάσεων είχε μικρή σημασία για την ίδια.

Πρόσθεσε ότι είχε συμμετάσχει στη διαδικασία προκειμένου να μην καταγραφεί ότι είχε αποσυρθεί.

Ο Χάνιτι, ωστόσο, επέμεινε στο ζήτημα της χρήσης των επαγγελματικών τίτλων. Επικαλέστηκε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Zacharia είχε αυτοπροσδιοριστεί τουλάχιστον 15 φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δικηγόρος ή νομικός.

Η απάντησή της ήταν ότι επρόκειτο για αναδημοσιεύσεις και ότι είχε διορθώσει την εικόνα όπου χρειαζόταν.

«Ήταν αναδημοσιεύσεις ενός τίτλου που μου είχε αποδοθεί», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στη συνέχεια επανέλαβε ότι είχε αναλάβει την ενημέρωση Τύπου με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και επιχείρησε να υποβαθμίσει την έκταση των αρνητικών αντιδράσεων, χαρακτηρίζοντας τις κριτικές «μικτές».

Ο Χάνιτι τη ρώτησε εάν θεωρούσε ότι το προσωπικό του Λευκού Οίκου θα έπρεπε να την είχε προετοιμάσει καλύτερα. Η ερώτηση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις ευθύνες για την αποτυχημένη πρώτη εμφάνιση, χωρίς να προσφέρει στη Zacharia την ανακούφιση που πιθανότατα επιδίωκε.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι διερευνούσαν το αντικείμενο της εργασίας της σε κινεζικό δικηγορικό γραφείο, αλλά και πληροφορίες από το επαγγελματικό βιογραφικό του συζύγου της, στο οποίο αναφερόταν ότι είχε συμβάλει στη δημιουργία ομάδων εργασίας στη Βόρεια Κορέα.

Η υπόθεση είχε πλέον αποκτήσει διαστάσεις που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με μια εξήγηση για την ανεπαρκή προετοιμασία της πρώτης ενημέρωσης.

Η τελευταία εμφάνιση και το ερώτημα για την εμπιστοσύνη του Τραμπ

Το πρωί της Παρασκευής, η Zacharia επιχείρησε ακόμη μία φορά να υπερασπιστεί τη θέση της, εμφανιζόμενη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

Ο παρουσιαστής Λόρενς Τζόουνς τη ρώτησε ευθέως εάν εξακολουθούσε να έχει την εμπιστοσύνη του προέδρου.

Η απάντησή της ήταν προσεκτική.

«Είμαι εδώ και κατάφερα να ταξιδέψω μαζί του στις προεκλογικές συγκεντρώσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να οικοδομήσω την εμπιστοσύνη όλων γύρω μου», ανέφερε.

Η διατύπωση δεν αποτελούσε σαφή επιβεβαίωση ότι εξακολουθούσε να απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του Τραμπ.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής τα επαγγελματικά της προσόντα πριν από την πρόσληψή της, έδωσε μια απάντηση που θεωρήθηκε ότι μετέφερε μέρος της ευθύνης στην ίδια την κυβέρνηση.

«Αυτές οι ερωτήσεις δεν τέθηκαν», είπε. «Προσλαμβάνομαι ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, όχι ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου».

Η συγκεκριμένη δήλωση ήρθε σε μια στιγμή που η Zacharia προσπαθούσε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Αντί να κλείσει το ζήτημα, όμως, έφερε στο προσκήνιο ένα ακόμη ερώτημα: κατά πόσο η ίδια θεωρούσε ότι η κυβέρνηση όφειλε να είχε ελέγξει τα επαγγελματικά της προσόντα πριν της αναθέσει τον ρόλο.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο και έδωσε το πρώτο σαφές δημόσιο μήνυμα ότι η παραμονή της στη θέση δεν ήταν πλέον δεδομένη.

«Ίσως αυτή η δουλειά να μην είναι για εκείνη», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα μέσα ενημέρωσης «κακόβουλα» και αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει μαζί της λίγο νωρίτερα.

«Νομίζω ότι θα είσαι καλύτερα αν είσαι ευτυχισμένη», της είχε πει, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ίδιος.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Zacharia θα αποχωρούσε από τη θέση της, με την εξέλιξη να περιγράφεται ως «μετάβαση» εκτός του συγκεκριμένου ρόλου.

Η επιλογή του Τραμπ και τα ερωτήματα για τον Λευκό Οίκο

Η αποχώρηση της Zacharia παρουσιάστηκε με σχετικά ήπιους τόνους, χωρίς ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην ίδια και τον πρόεδρο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, αυτό ενδέχεται να συνδέεται με το γεγονός ότι η επιλογή της ήταν προσωπική απόφαση του Τραμπ.

Το ίδιο δημοσίευμα είχε αναφέρει πριν από την πρώτη ενημέρωσή της ότι η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δεν είχε συμμετάσχει στην επιλογή της.

Η πληροφορία αυτή τροφοδότησε ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής προσώπων σε καίριες θέσεις της αμερικανικής προεδρίας, αλλά και για το κατά πόσο είχαν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την ανάθεση ενός τόσο προβεβλημένου ρόλου.

Η υπόθεση ανέδειξε επίσης τη δυσκολία της συγκεκριμένης θέσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου καλείται καθημερινά να απαντά σε ερωτήσεις για τις αποφάσεις του προέδρου, να διαχειρίζεται πολιτικές κρίσεις και να αντιμετωπίζει δημοσιογράφους που αναζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα.

Για τη Zacharia, η πρώτη ενημέρωση αποτέλεσε την αφετηρία μιας κρίσης που γρήγορα επεκτάθηκε από την απόδοσή της μπροστά στις κάμερες στο σύνολο της επαγγελματικής της εικόνας. Οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις που ακολούθησαν δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αρνητική δημοσιότητα, ενώ οι εξηγήσεις της για τα προσόντα της προκάλεσαν νέα ερωτήματα.

Το επόμενο βήμα και η συμβουλή του Άντονι Σκαραμούτσι

Παρά την αποχώρησή της, η Zacharia δεν φαίνεται να αποκόπτεται αμέσως από το περιβάλλον του Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η ίδια και η οικογένειά της είχαν προγραμματίσει να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την οικογένειά του. Η πληροφορία αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει επαφές με πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί κάποιος νέος ρόλος για εκείνη.

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε καταγράψει μία από τις συντομότερες θητείες σε ανώτατη θέση επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο, παραμένοντας στο πόστο του για μόλις 11 ημέρες.

Ο Σκαραμούτσι εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή του στην Zacharia, συμβουλεύοντάς την να κλείσει την τηλεόραση και να απολαύσει τον χρόνο με την οικογένειά της. Όπως έγραψε, με τον καιρό θα αντιληφθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί προς όφελός της.

Το εάν η Zacharia θα επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο ή θα επιλέξει να απομακρυνθεί από την πολιτική επικοινωνία παραμένει άγνωστο.

Το βέβαιο είναι ότι η σύντομη παρουσία της στον Λευκό Οίκο εξελίχθηκε σε μια κρίση που ξεπέρασε κατά πολύ μια αποτυχημένη πρώτη εμφάνιση. Μέσα σε τρεις ημέρες, η αμφισβήτηση της επαγγελματικής της εικόνας, οι δημόσιες εξηγήσεις και η απώλεια της προεδρικής στήριξης οδήγησαν σε μια αποχώρηση που ήρθε πριν προλάβει καν να εδραιωθεί στη θέση της.

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