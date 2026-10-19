Ιρλανδία: Συναγερμός σε 160 σχολεία - Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών

Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία μετά τα απειλητικά e-mails με επίκληση στη Σαρία

Ελένη Ευστρατίου

Ιρλανδία: Συναγερμός σε 160 σχολεία - Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα απειλητικό e-mail που φέρεται να προέρχεται από ισλαμιστική οργάνωση απείλησε με τοποθέτηση εκρηκτικών σε 160 σχολεία της Ιρλανδίας.
  • Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και οι γονείς ενημερώθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ η αστυνομία διεξάγει επείγουσες έρευνες.
  • Η Αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας επιβεβαίωσε την παραλαβή των απειλητικών μηνυμάτων και βρίσκεται σε επαφή με τα σχολεία.
  • Η Αστυνομία της Σκωτίας θεωρεί τα μηνύματα ως φάρσα και ο υπουργός Παιδείας της Ιρλανδίας δήλωσε ότι το θέμα δεν αντιμετωπίζεται ως πραγματική απειλή.
  • Το απειλητικό μήνυμα περιείχε αναφορές σε νιτρικό αμμώνιο και κάλεσε σε επιβολή του νόμου της Σαρία, υπογράφοντας με τη φράση «Ζήτω ο Αλλάχ».
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ιρλανδίας, μετά από ένα e-mail που απειλούσε για τοποθέτηση βομβών σε 160 σχολεία.

Πρόκειται για ένα απειλητικό e-mail το οποίο φέρεται να στάλθηκε από ισλαμιστική οργάνωση και προειδοποιεί για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών με νιτρικό αμμώνιο. Μάλιστα αναφέρει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα, ενώ στο τέλος υπογράφει με τη φράση «Ζήτω ο Αλλάχ».

Το συγκεκριμένο e-mail έχει σταλεί σε περίπου 160 σχολεία της χώρας, με αποτέλεσμα να ενημερώνουν εκτάκτως τους γονείς ότι πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας ανέφερε επίσης ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει αναφορές για τα απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Η αστυνομία έλαβε σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αναφορές για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε σε διάφορα σχολεία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ως αποτέλεσμα αυτού του μηνύματος, η αστυνομία διεξάγει επείγουσες έρευνες και βρίσκεται σε επαφή με τα εν λόγω σχολεία».

Η Αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει λάβει γνώση των απειλητικών μνημάτων, τα οποία όμως θεωρούν «φάρσα».

Σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Παιδείας της Ιρλανδίας, Πολ Γκιβάν, επιβεβαίωσε ότι 160 σχολεία έλαβαν το απειλητικό μήνυμα, αναφέροντας ότι το θέμα δεν αντιμετωπίζεται ως πραγματική απειλή, αλλά πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέρρευσε εικόνα από το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο γράφει:

«Αυτή είναι μια επείγουσα ειδοποίηση ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που περιέχει νιτρικό αμμώνιο (ANFO) βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο. Σήμερα, με την άδεια του Αλλάχ, θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά από σχεδιασμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα. Αυτό που βιώνετε σήμερα είναι μόνο η αρχή. Μια μέρα, η κυβέρνησή σας θα παραδώσει την εξουσία της και θα επιβληθεί ο νόμος της Σαρία. Ζήτω ο Αλλάχ».

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