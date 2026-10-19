Νέα ευρήματα στο «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια - Θαμμένα οστά και ένα κρυμμένο χρηματοκιβώτιο

Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας και το FBI ανακάλυψαν τα ανατριχιαστικά στοιχεία στην ιδιοκτησία του φωτογράφου ερωτικού περιεχομένου, Ρέιμοντ «R.C.» Χορς, ο οποίος πέθανε πέρυσι και του γιου του, Γιουτζίν

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νέα ευρήματα στο «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια - Θαμμένα οστά και ένα κρυμμένο χρηματοκιβώτιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο «πίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια βρέθηκαν κρυφό χρηματοκιβώτιο και οστά θαμμένα κάτω από το δάπεδο και στην αυλή.
  • Η αστυνομία και το FBI συνδέουν την ιδιοκτησία με επτά αγνοούμενες ή μη ταυτοποιημένες γυναίκες.
  • Τα οστά που βρέθηκαν εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε ανθρώπους ή ζώα.
  • Ο γιος του ιδιοκτήτη, Γιουτζίν Χορς, κρατείται για παράνομη κατοχή όπλων ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις αγνοούμενες γυναίκες.
  • Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης ταινίες «snuff», χημικές ουσίες, και πάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με τις εξαφανίσεις.
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Οι έρευνες στο αποκαλούμενο «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια, το οποίο συνδέεται με 7 αγνοούμενες γυναίκες, αποκάλυψαν νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με σχετική αναφορά, βρέθηκε ένα κρυφό χρηματοκιβώτιο και οστά θαμμένα κάτω από τις σανίδες του δαπέδου και στην πίσω αυλή.

Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας και το FBI ανακάλυψαν τα ανατριχιαστικά στοιχεία στην ιδιοκτησία του φωτογράφου ερωτικού περιεχομένου, Ρέιμοντ «R.C.» Χορς, ο οποίος πέθανε πέρυσι και του γιου του, Γιουτζίν, την οποία οι ντετέκτιβ έχουν πλέον συνδέσει με επτά αγνοούμενες ή μη ταυτοποιημένες γυναίκες, όπως μετέδωσε το NBC10.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα κρυμμένο χρηματοκιβώτιο κατά την απομάκρυνση τοίχων και δαπέδων στο εσωτερικό της οικίας, αν και δεν είναι σαφές τι βρέθηκε μέσα σε αυτό, όπως ανέφεραν πηγές των αρχών στο μέσο ενημέρωσης.

Οι ομάδες ανέσυραν επίσης οστά από την πίσω αυλή την Πέμπτη, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή του Γραφείου Ιατροδικαστών της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν αν τα οστά ανήκουν σε άνθρωπο ή σε ζώο, όπως μετέδωσε ο τοπικός σταθμός.

Οι ομάδες έχουν επίσης συλλέξει δείγματα εδάφους και αναμένεται να ξεκινήσουν την εξέταση του μπροστινού τμήματος του οικοπέδου.

Ο Γιουτζίν Χορς κρατείται με την κατηγορία της παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τι μπορεί να συνέβη στις αγνοούμενες γυναίκες.

Μετά τη σύλληψή του τον Ιούνιο, οι ερευνητές έκαναν πολλές άλλες ανησυχητικές ανακαλύψεις στο σπίτι — μεταξύ των οποίων φερόμενες ταινίες «snuff» με πρωταγωνιστή τον R.C. και αρκετές αγνοούμενες γυναίκες, δεξαμενές με μυστηριώδεις χημικές ουσίες, καθώς και κείμενα που αναφέρονται σε κατά συρροή δολοφόνους.

Μια φερόμενη ταινία «snuff» έδειχνε μια γυναίκα να στραγγαλίζεται από τον R.C., έναν φωτογράφο ερωτικού περιεχομένου και καταδικασμένο παραγωγό μεθαμφεταμίνης, ο οποίος πιστεύεται ότι παρέσυρε ευάλωτες γυναίκες τοξικομανείς στο σπίτι του.

Επίσης, εξετάζουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο εικόνες από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν ότι βρήκαν εικόνες και βίντεο δύο γυναικών — της Μαρίμπελ Φρίες, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά το 2018, και της Γκαμπριέλ Αμαράντο, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά το 2012 — που φαινόταν να τις δείχνουν νεκρές.

Η Μπλερ Τονζέλι, η οποία εξαφανίστηκε το 2023, και η Έιμι ΜακΧέιλ, η πρώην σύζυγος του Χορς η οποία εθεάθη για τελευταία φορά το 2016, έχουν επίσης κατονομαστεί από τις αρχές.

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