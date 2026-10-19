Η Κριστιάν Αμανπούρ αποχωρεί από το CNN έπειτα από 43 χρόνια

Snapshot Η Κριστιάν Αμανπούρ θα αποχωρήσει από το CNN τον Ιούνιο του 2027, μετά από 43 χρόνια συνεργασίας.

Θα ολοκληρώσει τις καθημερινές εκπομπές της έως το τέλος του 2026 και θα συνεχίσει με εβδομαδιαία εκπομπή έως τον Μάιο του 2027.

Η Αμανπούρ ξεκίνησε στο CNN το 1983 και έγινε διεθνώς γνωστή για την κάλυψη πολέμων, ιδιαίτερα του πολέμου της Βοσνίας τη δεκαετία του 1990.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της κάλυψε σημαντικές συγκρούσεις και έκανε συνεντεύξεις με παγκόσμιους ηγέτες, κερδίζοντας πολυάριθμα δημοσιογραφικά βραβεία.

Η αποχώρησή της συμβαίνει σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στα μέσα ενημέρωσης και το CNN, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Snapshot powered by AI

Η Κριστιάν Αμανπούρ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους διεθνώς, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN τον Ιούνιο του 2027. Ολοκληρώνεται έτσι μια πορεία 43 ετών στο τηλεοπτικό δίκτυο, η οποία ξεκίνησε από μια βοηθητική θέση στη σύνταξη και την οδήγησε στην πρώτη γραμμή ορισμένων από τους σημαντικότερους πολέμους στον κόσμο.

Η 68χρονη Βρετανοϊρανή δημοσιογράφος, επικεφαλής παρουσιάστρια διεθνών θεμάτων του CNN, θα ολοκληρώσει έως το τέλος του 2026 τόσο την καθημερινή εκπομπή της στο δίκτυο όσο και την εκπομπή της στο PBS. Στη συνέχεια, σχεδιάζει να παρουσιάζει εβδομαδιαία εκπομπή στο CNN έως τον Μάιο του 2027, προτού αποχωρήσει τον επόμενο μήνα.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το CNN, καθώς η Αμανπούρ υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές του στη διεθνή ενημέρωση.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του το 1983, ως βοηθός στο τμήμα διεθνών ειδήσεων, μόλις τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του δικτύου. Ως ανταποκρίτρια εξωτερικών ειδήσεων έγινε διεθνώς γνωστή για τις ανταποκρίσεις της από εμπόλεμες ζώνες.

Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η κάλυψη του πολέμου της Βοσνίας τη δεκαετία του 1990. Τα ρεπορτάζ της από την πολιορκία του Σαράγεβο εδραίωσαν τη φήμη της ως ασυμβίβαστης πολεμικής ανταποκρίτριας.

Τις επόμενες δεκαετίες κάλυψε πολέμους και πολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη. Παράλληλα, πήρε συνεντεύξεις από προέδρους, πρωθυπουργούς και άλλες προσωπικότητες με διεθνή επιρροή. Το έργο της τιμήθηκε με πολυάριθμα δημοσιογραφικά βραβεία, ενώ η ίδια αναδείχθηκε σε ένθερμη υπέρμαχο της σημασίας του διεθνούς ρεπορτάζ.

Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών στην τηλεοπτική ενημέρωση. Τα παραδοσιακά δίκτυα βρίσκονται αντιμέτωπα με τις μεταβαλλόμενες συνήθειες του κοινού και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το ίδιο το CNN έχει περάσει από επανειλημμένες αλλαγές ιδιοκτησίας και διοίκησης κατά τη διάρκεια της θητείας της μετασχηματισμούς για τους οποίους η Αμανπούρ έχει συχνά μιλήσει δημόσια.

Παρότι προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εκπομπών της, δεν διευκρίνισε ποια θα είναι τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η αποχώρησή της θα κλείσει ένα από τα μακροβιότερα και πλέον αναγνωρίσιμα κεφάλαια της διεθνούς τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

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