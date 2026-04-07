Αμανπούρ: Οι Ιρανοί δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την ελευθερία

Snapshot

Οι μεταρρυθμίσεις στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιούργησαν αίσθηση ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει στο Ιράν.

Το 2009 το «Πράσινο Κίνημα» ξέσπασε μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, αλλά καταπνίγηκε.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν πιο σιωπηλά μέχρι το 2022, όταν ο θάνατος της Μαχσά Αμινί προκάλεσε νέο κύμα κινητοποιήσεων.

Η δημοσιογράφος εκφράζει την ανησυχία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επισκιάζει την πραγματική κατάσταση στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο CNNi, με το οποίο επαναφέρει τις εμπειρίες της από τα χρόνια που κάλυπτε το Ιράν.

Όπως λέει η Βρετανοϊρανή δημοσιογράφος, «ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Η επιθυμία των περισσότερων Ιρανών για ελευθερία και δημοκρατία». Θυμάται την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000, όταν –όπως περιγράφει– «υπήρξε η αίσθηση ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει».

Αναφέρεται και σε προσωπικές της εμπειρίες από τα χρόνια του ρεπορτάζ στο Ιράν, περιγράφοντας τη ζωή των νέων, που παρά τους περιορισμούς έβρισκαν τρόπους να εκφραστούν και να διεκδικήσουν περισσότερη ελευθερία.

Στέκεται ιδιαίτερα στο 2009, όταν η επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, το λεγόμενο «Πράσινο Κίνημα», το οποίο όμως καταπνίγηκε.

Η ίδια σημειώνει ότι «οι διεκδικήσεις δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν πιο σιωπηλά, μέχρι που ξέσπασε ξανά το 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, που προκάλεσε νέο κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα».

Όπως λέει, «οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και φέτος, με αιτήματα που συνδέονται πλέον και με την οικονομική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ωστόσο, η Αμανπούρ εκφράζει την ανησυχία της ότι ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει επισκιάσει την πραγματική εικόνα στο εσωτερικό της χώρας.

«Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «κάποια στιγμή τα όνειρα του ιρανικού λαού θα γίνουν πραγματικότητα».