Αμανπούρ: Οι Ιρανοί δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την ελευθερία

Η γνωστή δημοσιογράφος του CNN μιλά για όσα έχει δει και ζήσει στο Ιράν όλα αυτά τα χρόνια.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η Κριστιάν Αμανπούρ αναφέρει ότι η επιθυμία των Ιρανών για ελευθερία και δημοκρατία παραμένει αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια.
  • Οι μεταρρυθμίσεις στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιούργησαν αίσθηση ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει στο Ιράν.
  • Το 2009 το «Πράσινο Κίνημα» ξέσπασε μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, αλλά καταπνίγηκε.
  • Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν πιο σιωπηλά μέχρι το 2022, όταν ο θάνατος της Μαχσά Αμινί προκάλεσε νέο κύμα κινητοποιήσεων.
  • Η δημοσιογράφος εκφράζει την ανησυχία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επισκιάζει την πραγματική κατάσταση στο Ιράν.
Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο CNNi, με το οποίο επαναφέρει τις εμπειρίες της από τα χρόνια που κάλυπτε το Ιράν.

Όπως λέει η Βρετανοϊρανή δημοσιογράφος, «ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Η επιθυμία των περισσότερων Ιρανών για ελευθερία και δημοκρατία». Θυμάται την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000, όταν –όπως περιγράφει– «υπήρξε η αίσθηση ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει».

Αναφέρεται και σε προσωπικές της εμπειρίες από τα χρόνια του ρεπορτάζ στο Ιράν, περιγράφοντας τη ζωή των νέων, που παρά τους περιορισμούς έβρισκαν τρόπους να εκφραστούν και να διεκδικήσουν περισσότερη ελευθερία.

Στέκεται ιδιαίτερα στο 2009, όταν η επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, το λεγόμενο «Πράσινο Κίνημα», το οποίο όμως καταπνίγηκε.

Η ίδια σημειώνει ότι «οι διεκδικήσεις δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν πιο σιωπηλά, μέχρι που ξέσπασε ξανά το 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, που προκάλεσε νέο κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα».

Όπως λέει, «οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και φέτος, με αιτήματα που συνδέονται πλέον και με την οικονομική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ωστόσο, η Αμανπούρ εκφράζει την ανησυχία της ότι ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει επισκιάσει την πραγματική εικόνα στο εσωτερικό της χώρας.

«Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «κάποια στιγμή τα όνειρα του ιρανικού λαού θα γίνουν πραγματικότητα».

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμανπούρ: Οι Ιρανοί δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την ελευθερία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το black out στην πλατφόρμα - Αιτήσεις πλέον βάσει ΑΦΜ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 3+1 μηνύματα Μητσοτάκη: Το «βαθύ κράτος», η συσπείρωση της ΝΔ, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και οι διαρροές της δικογραφίας

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Aπειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός ενόψει Πάσχα από σοβαρούς τραυματισμούς με βεγγαλικά και ρουκέτες στη Χίο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου – Η απειλή Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

06:52LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ρίχνει τα «δίχτυα» του στην τηλεοπτική αγορά – Τα πρόσωπα που πολιορκεί και τα ανοιχτά μέτωπα

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Απριλίου

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα η Μεγάλη Τρίτη – Αγωνία για τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης και του Πάσχα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ