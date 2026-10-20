Βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon αναπτύσσονται για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Η Μεγάλη Βρετανία αναπτύσσει μαχητικά Eurofighter Typhoon στη Σαουδική Αραία για την άμυνα χώρας έναντι των επιθέσεων των Χούθι.

Τα βρετανικά αεροσκάφη θα προστατεύουν πόλεις και κρίσιμες υποδομές από τις εναέριες απειλές της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Το Λονδίνο στέλνει επίσης ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Atlas A400M και στρατιωτικούς συμβούλους για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προηγουμένως μόνο αεροσκάφος ανεφοδιασμού Voyager, χωρίς να προβλέπει άμεση εμπλοκή μαχητικών.

Η ένταση των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία έχει αυξηθεί σημαντικά, με πρόσφατο χτύπημα να προκαλεί 58 νεκρούς σε στρατόπεδο εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Μαχητικά αεροσκάφη της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) τίθενται άμεσα σε αμυντικές αποστολές με αποκλειστικό στόχο την προστασία της Σαουδικής Αραβίας από τις συνεχείς επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθι.

Το δίκτυο Bloomberg μετέδωσε την είδηση την Τρίτη, επικαλούμενο Βρετανούς αξιωματούχους με άμεση γνώση των σχεδιασμών.

Τα βρετανικά Eurofighter Typhoon θα αναλάβουν την κάλυψη των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών του βασιλείου απέναντι στις εναέριες απειλές της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Λονδίνο κινητοποιεί ταυτόχρονα ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Atlas A400M και επιλεγμένους στρατιωτικούς συμβούλους για τον στενό συντονισμό των επιχειρήσεων στο πεδίο. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας μέχρι στιγμής έχει αποφύγει οποιοδήποτε σχόλιο για τις κινήσεις του. Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο η βρετανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια λόγω της νέας έξαρσης των χτυπημάτων. Όπως ανακοινώθηκε τότε, το πακέτο υποστήριξης περιλάμβανε αποκλειστικά ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού Voyager της RAF. Κι όμως, οι αρχικές εκείνες δεσμεύσεις δεν προέβλεπαν την άμεση εμπλοκή μαχητικών πρώτης γραμμής.

Την ίδια ώρα, η ένταση των επιθέσεων που πραγματοποιούν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία αυξάνεται δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αρχές της Υεμένης επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα πως ένα χτύπημα σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας άφησε πίσω του 58 νεκρούς, επιταχύνοντας τις ξένες στρατιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή.

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