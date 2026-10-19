Σαουδική Αραβία: Αναβλήθηκε το «Νταβός της ερήμου» εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι

Snapshot Το συνέριο «Νταβός της ερήμου» στο Ριάντ αναβλήθηκε λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων των Χούθι.

Οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του φόρουμ.

Η αναβολή πλήττει το πρόγραμμα Vision 2030 για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Τα ταξιδιωτικά εμπόδια και οι ανησυχίες ασφαλείας απέτρεψαν την υβριδική μορφή του συνεδρίου.

Πρόσφατα ακυρώθηκαν και άλλες μεγάλες διοργανώσεις στη Σαουδική Αραβία λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Το «Νταβός της ερήμου», ένα μεγάλο συνέδριο που συγκεντρώνει κάθε χρόνο στο Ριάντ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα, αναβλήθηκε μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για την απόφαση.

Το φόρουμ που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Future Investment Initiative (FII) και επρόκειτο να διεξαχθεί στη σαουδαραβική πρωτεύουσα από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου «δεν θα πραγματοποιηθεί τις προγραμματισμένες ημερομηνίες», δήλωσε μια πρώτη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι διοργανωτές δεν θα ανακοινώσουν νέα ημερομηνία σύντομα.

Το Ριάντ φιλοξενεί συνήθως μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά στο εξής υφίσταται τις συνέπειες της κλιμάκωσης των μαχών που φέρνουν αντιμέτωπο το βασίλειο και τους Χούθι της Υεμένης, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

«Ποιος θα διακινδύνευε να πάρει το αεροπλάνο για το Ριάντ αυτές τις μέρες;» διερωτήθηκε μια δεύτερη πηγή. «Οι εταιρίες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους για μια ένα συνέδριο για τις επενδύσεις», ανέφερε σύμβουλος σαουδαραβικών επιχειρήσεων.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρευρίσκεται σε τελετή υποδοχής στο Hotel des Invalides στο Παρίσι. 24 Αυγούστου 2026. ΑΡ

Την περασμένη εβδομάδα, διπλωματικές πηγές είχαν ανακοινώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διοργάνωση θα μπορούσε να διεξαχθεί σε υβριδικό σχήμα συνδυάζοντας τη συμμετοχή δια ζώσης και εξ αποτάσεως, προτείνοντας ακόμη και τη μεταφορά ορισμένων συμμετεχόντων με ιδιωτικό αεροσκάφος και στη συνέχεια οδικώς.

Αλλά οι διοργανωτές εγκατέλειψαν αυτό το σχέδιο μετά τους συνεχείς συναγερμούς για επικείμενες αεροπορικές επιθέσεις και τις ταξιδιωτικές οδηγίες δυτικών χωρών να πληθαίνουν.

Αν επιβεβαιωθεί, η αναβολή αυτή θα φέρει νέο πλήγμα στο Vision 2030, το φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικού μετασχηματισμού του βασιλείου που προωθεί ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, το συνέδριο αυτό χρησιμεύει ως βιτρίνα στις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις, τα ηγετικά στελέχη μεγάλων εταιριών και τους αρχηγούς κρατών, προτάσσοντας παράλληλα τη φιλοδοξία του να μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας της από το πετρέλαιο.

Στη διοργάνωση του 2025 είχαν συμμετάσχει οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της BlackRock Λάρι Φινκ, της PMorgan Chase Τζέιμι Ντίμον και της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον.

Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε πρόσφατα και άλλες διοργανώσεις, συγκεκριμένα το μουσικό φεστιβάλ MDLBEAST Soundstorm και το διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας.