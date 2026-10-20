Φον ντερ Λάιεν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι άκυρο» - Κύπρος: Παράνομο και ανίσχυρο

Πανηγυρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 

Μάνος Χατζηγιάννης

Φον ντερ Λάιεν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι άκυρο» - Κύπρος: Παράνομο και ανίσχυρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρο.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και απορρίπτει κάθε εξωτερική παρέμβαση στη Λιβύη.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου χαρακτηρίζει το μνημόνιο παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο.
  • Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πανηγυρίζει για την επικύρωση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και προάγει τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
  • Η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.
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Αντιδράσεις στην Ευρώπη, αλλά και στην Κύπρο προκάλεσε η σημερινή κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης.

Αντιθέτως πανηγυρική είναι η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε σχετικά:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για την σημερινή επικύρωση από το Λιβυκό Κοινοβούλιο του λεγόμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ επί του θέματος αυτού διατυπώθηκε σαφώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Η εν λόγω συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη.

Επιβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη.

Επιπλέον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα σχολίασε στο ίδιο μήκος κύματος:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για την σημερινή επικύρωση, από το Λιβυκό Κοινοβούλιο, του λεγόμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ επί του θέματος αυτού διατυπώθηκε σαφώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη. Η εν λόγω συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη.

Επιβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη.

Κωστής Χατζηδάκης: Μίλησαν σαν Έλληνες

Το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου σχολίασε μιλώντας στο ACTION24 o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι ευχάριστη είδηση. Στη Λιβύη υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, είχε υπογραφεί ήδη από το 2019. Η θέση μας ήταν σαφής, κανένα κράτος δεν τοποθετήθηκε υπερ από τότε. Δεν είναι μυστικό ότι ήμασταν σε επαφή και με τις δύο εκδοχές της Λιβύης. Απόψε υπάρχει κοινή ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι μιλούν περίπου σαν να είναι Έλληνες. Αυτό το πράγμα δεν θα έχει καμία ισχύ. Ένα ερώτημα που θέτω είναι πόσο αξιόπιστοι είναι κάποιοι συνομιλητές που ενώ κουβεντιάζουν για οριοθέτηση ΑΟΖ με μια χώρα μετά λένε ότι δεν υπάρχει. Επειδή θα βγουν κάποιοι να μιλούν για μειοδοσίες με αυτήν την κυβέρνηση οριοθετήθηκε ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, τα θαλάσσια πάρκα. Είμαστε τόσο κοιμισμένοι που έχουμε δύο συμφωνίες με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, παίρνουμε F-35 ενώ οι Τούρκοι δεν παίρνουν, έχουμε πάρει ήδη την πρώτη φρεγάτα και έρχεται και η δεύτερη. Η θέση της Ελλάδας σε σχέση με το 2019 έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς αντέδρασε η Κύπρος

Επίσης το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου απορρίπτει την έγκριση της συμφωνίας του 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα από το Λιβυκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας το μνημόνιο παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο ομόλογό του. Στο επίκεντρο, οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Στον αντίποδα του υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πανηγυρίζει αναφέροντας:

- Χαιρετίζουμε την απόφαση που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019

- Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της ισότητας, διασφαλίζει τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των λαών μας

  • Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους της για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης στη λεκάνη της Μεσογείου

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