Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην στην πλάτη της Γαλλίας»

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε ξένους ηγέτες που εκμεταλλεύονται πολιτικά τις ταραχές στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά τους «απαράδεκτα και ανόητα».

Ο Μακρόν τόνισε ότι δεν υπάρχει ξένη παρέμβαση στις ταραχές, αλλά καταδίκασε τη χειραγώγηση της ενημέρωσης και την κυκλοφορία παραπλανητικού υλικού από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς περί εισβολής μεταναστών και ισλαμιστών στη χώρα.

Οι δηλώσεις Μακρόν απαντούν συγκεκριμένα στις αιχμηρές τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την κατάσταση στη Γαλλία.

Η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε τον Μακρόν για θεωρίες συνωμοσίας και υποστήριξε ότι οι εικόνες από τα επεισόδια αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στη χώρα. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από το εξωτερικό για τις ταραχές στη Γαλλία έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας ξένους ηγέτες ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά την κατάσταση στη χώρα του.

Χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για ηγέτες που «κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας» και διατυπώνουν «σχόλια απαράδεκτα όσο και ανόητα».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι οι γαλλικές αρχές δεν έχουν διαπιστώσει ξένη παρέμβαση στις ταραχές του Σαββατοκύριακου. Έκανε όμως λόγο για χειραγώγηση της ενημέρωσης και για παραπλανητικό υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κάποιοι κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας, ηγέτες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο στην περιοχή ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι «αναπαράγουν επιπόλαια» περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη ή αφηγήματα που διακινούν συγκεκριμένοι κύκλοι.

«Είδαμε εικόνες που δεν συνέβησαν ποτέ»

Ο Μακρόν αναφέρθηκε ειδικά σε εικόνες που, όπως είπε, δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκαν ως πραγματικές σκηνές από τη Γαλλία.

«Είδαμε εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και έδειχναν σκηνές που ουδέποτε συνέβησαν στη Γαλλία», ανέφερε. Απέρριψε επίσης ως «εντελώς ψευδείς» τους ισχυρισμούς ότι η χώρα έχει δεχθεί «εισβολή από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών».

«Σε τέτοιες στιγμές βλέπουμε ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι. Όσοι μιλούν άσχημα για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, προφανώς δεν αγαπούν τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου

Οι τοποθετήσεις του Γάλλου προέδρου ήρθαν μετά τις ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα επεισόδια.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Γαλλία «δέχεται εισβολή, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές», συνδέοντας παράλληλα τις εξελίξεις με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σε ανάλογο τόνο είχε κινηθεί και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ».

Η απάντηση της Λεπέν

Στις δηλώσεις Μακρόν αντέδρασε και η Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο για «θεωρίες συνωμοσίας».

«Οι εικόνες που είδαμε το περασμένο Σάββατο δεν έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα στη Γαλλία ύστερα από δέκα χρόνια του Μακρόν στην εξουσία», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.

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