Σκηνές πανικού στην Ινδία: Ελέφαντας αφηνίασε σε θρησκευτική πομπή - Κουβαλούσε φορτίο 650 kg

Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι έτρεξαν να απομακρυνθούν, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση κτηνιάτρων για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο

Ανθή Κουρεντζή

Σκηνές πανικού στην Ινδία: Ελέφαντας αφηνίασε σε θρησκευτική πομπή - Κουβαλούσε φορτίο 650 kg
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας χρονος ελέφαντας ονόματι Σομάννα αφηνίασε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής πομπής στο φεστιβάλ Ντασάρα στην Ινδία, προκαλώντας υλικές ζημιές και πανικό.
  • Ο ελέφαντας μετέφερε έναν τελετουργικό ασημένιο θρόνο βάρους 650 κιλών που έπεσε και υπέστη ζημιές, όπως και το είδωλο της θεάς Τσαμουντεσβάρι.
  • Κτηνίατροι χορήγησαν ηρεμιστικό στον Σομάννα για να τεθεί υπό έλεγχο και να απομακρυνθεί με ασφάλεια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί θεατών.
  • Η αντικατάσταση του αρχικά επιλεγμένου ελέφαντα λόγω προβλήματος υγείας προκάλεσε ερωτήματα για την επάρκεια της προετοιμασίας του Σομάννα.
  • Ο υπουργός της Καρνατάκα διέταξε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και αυστηρότερη εκπαίδευση των ελεφάντων πριν από μελλοντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις.
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια θρησκευτικής γιορτής στην Ινδία, όταν ένας ελέφαντας που συμμετείχε σε παραδοσιακή πομπή άρχισε ξαφνικά να κινείται ανεξέλεγκτα στους δρόμους, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και αναγκάζοντας τους παρευρισκομένους να τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στην πόλη Σιβαμόγκα της πολιτείας Καρνατάκα, κατά τη διάρκεια του ινδουιστικού φεστιβάλ Ντασάρα (Dasara), μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της περιοχής.

Ο ελέφαντας, ηλικίας 36 ετών και ονόματι Σομάννα, μετέφερε στην πλάτη του έναν περίτεχνο ασημένιο τελετουργικό θρόνο, γνωστό ως «ambari», βάρους περίπου 650 κιλών, στον οποίο βρισκόταν το είδωλο της θεάς Τσαμουντεσβάρι.

Η πομπή είχε ξεκινήσει από την περιοχή του παλατιού Shivappa Nayaka και κατευθυνόταν προς τον χώρο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές τελετές, όταν το ζώο άλλαξε ξαφνικά πορεία, προκαλώντας αναστάτωση στους συμμετέχοντες.

Η στιγμή που ο ελέφαντας ξέφυγε από τον έλεγχο

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με τον ελέφαντα να κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα και τους πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από την πορεία του.

Το μεγαλόσωμο ζώο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συνολικά υπέστησαν φθορές δύο αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες.

Την ώρα που οι συνοδοί προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον ελέφαντα, ο βαρύς τελετουργικός θρόνος αποκολλήθηκε από την πλάτη του και κατέληξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές. Ζημιές αναφέρθηκαν και στο είδωλο της θεάς που μετέφερε.

Η θρησκευτική πομπή διακόπηκε, ενώ αστυνομικοί και στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας επιχείρησαν να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από το σημείο.

Χρειάστηκε να χορηγηθεί ηρεμιστικό στον ελέφαντα

Οι υπεύθυνοι της πομπής επιχείρησαν αρχικά να ηρεμήσουν το ζώο με τη βοήθεια των συνοδών του, γνωστών ως «mahouts», οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στον χειρισμό και τη φροντίδα ελεφάντων.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν επίσης δύο άλλοι ελέφαντες, οι οποίοι βρίσκονταν στην ίδια πομπή.

Καθώς ο Σομάννα παρέμενε ανήσυχος, κλήθηκαν κτηνίατροι, οι οποίοι του χορήγησαν ηρεμιστικό προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για το κοινό και να μπορέσουν οι αρμόδιοι να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ο ελέφαντας τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και μεταφέρθηκε σε προστατευμένο χώρο κοντά στον ναό Kote Seetharamanjaneya.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί θεατών, αν και ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκε ένας από τους συνοδούς του ζώου κατά την προσπάθεια να το συγκρατήσει.

Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την προετοιμασία του ζώου, καθώς ο Σομάννα δεν ήταν ο ελέφαντας που είχε αρχικά επιλεγεί για τη μεταφορά του τελετουργικού θρόνου.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, την αποστολή επρόκειτο να αναλάβει ένας άλλος ελέφαντας, ο Σάγκαρ, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε αντίστοιχες τελετές τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, λόγω προβλήματος στο πόδι του, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να τον αντικαταστήσουν με τον Σομάννα, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει περίπου δέκα ημέρες προετοιμασίας.

Η απόφαση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε, καθώς τέθηκαν ερωτήματα για το κατά πόσο το ζώο είχε εξοικειωθεί επαρκώς με τον θόρυβο, τον συνωστισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες μιας πολυπληθούς πομπής.

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός της Καρνατάκα, Ραμαλίνγκα Ρέντι, έδωσε εντολή να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας, ζητώντας οι ελέφαντες που θα συμμετέχουν σε μελλοντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις να εκπαιδεύονται για τουλάχιστον 20 ημέρες έως έναν μήνα.

Η παράδοση με τους ελέφαντες στις θρησκευτικές γιορτές της Ινδίας

Η συμμετοχή στολισμένων ελεφάντων σε μεγάλες θρησκευτικές πομπές αποτελεί μακρόχρονη παράδοση σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ντασάρα, οι ελέφαντες μεταφέρουν περίτεχνους τελετουργικούς θρόνους και είδωλα θεοτήτων, συνοδεία μουσικής και πλήθους πιστών.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Καρνατάκα, προσελκύοντας κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Ωστόσο, το περιστατικό στη Σιβαμόγκα επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με τη συμμετοχή μεγαλόσωμων ζώων σε πολυπληθείς εκδηλώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες που προκάλεσαν την αιφνίδια αντίδραση του Σομάννα, ενώ το βίντεο της ανεξέλεγκτης πορείας του συνεχίζει να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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