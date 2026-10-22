Ιστορική γκάφα στο Πεντάγωνο: Βοηθοί του Χέγκσεθ κατέστρεψαν ιστορική υδρόγειο του Αϊζενχάουερ

Το συνεργείο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ έριξε κάτω το πολύτιμο κειμήλιο του 1930, ανοίγοντας τρύπα στην Ανταρκτική, καθώς βιάστηκε να το μεταφέρει στο γραφείο του χωρίς τη βοήθεια ειδικών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιστορική γκάφα στο Πεντάγωνο: Βοηθοί του Χέγκσεθ κατέστρεψαν ιστορική υδρόγειο του Αϊζενχάουερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βοηθοί του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτέγκσεθ κατέστρεψαν μια ιστορική υδρόγειο του 1930 που χρησιμοποιούσε ο στρατηγός Αϊζενχάουερ, προκαλώντας ρήγμα στην περιοχή της Ανταρκτικής.
  • Η υδρόγειος μεταφερόταν από μη ειδικούς λόγω απουσίας εκπαιδευμένων συντηρητών που ήταν σε αναγκαστική άδεια εξαιτίας της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.
  • Το ατύχημα επιβεβαιώθηκε επισήμως από τον Στρατό και προκάλεσε επικρίσεις για τον παρορμητισμό του Χέγκσεθ και τη νοσταλγία του για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Η καταστροφή συνέβη σε πολιτικά κρίσιμη περίοδο για τον Χέγκσεθ, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν.
  • Μια δεύτερη υδρόγειος του Αϊζενχάουερ παραμένει ασφαλής στο γραφείο του αρχηγού του Στρατού και φέρει σημάδια από τον Αϊζενχάουερ και τον στρατηγό Ομάρ Μπράντλεϊ.
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Μια πρωτοφανής γκάφα έχει προκαλέσει σούσουρο στους διαδρόμους του Πενταγώνου, καθώς οι βοηθοί του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατέστρεψαν εν μέρει μια ιστορική υδρόγειο σφαίρα που χρησιμοποιούσε ο στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν το βαρύ κειμήλιο στο γραφείο του υπουργού, οι υπάλληλοι έχασαν τον έλεγχο της επιδαπέδιας υδρογείου των 76 εκατοστών, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη στη βάση της και να ανοίξει ένα ρήγμα αρκετών εκατοστών στην περιοχή της Ανταρκτικής.

Το επιτελείο του Χέγκσεθ είχε ζητήσει το ιστορικό αντικείμενο, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, λόγω της πολεμικής του ιστορίας. Υπό κανονικές συνθήκες, τα ιστορικά κειμήλια μεταφέρονται εντός του Πενταγώνου αποκλειστικά από εκπαιδευμένους συντηρητές. Μάλιστα, το αρμόδιο γραφείο του Στρατού σχεδίαζε να καλέσει εμπειρογνώμονες από το Κέντρο Στρατιωτικής Ιστορίας για να πακετάρουν με ασφάλεια την υδρόγειο.

Ωστόσο, οι ιστορικοί βρίσκονταν σε αναγκαστική άδεια (furlough) λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown), η οποία προκλήθηκε από το αδιέξοδο στο Κογκρέσο για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Αντί να περιμένει, η ομάδα του Χέγκσεθ έστειλε το δικό της προσωπικό για τη μεταφορά, με πηγές να αποδίδουν το ατύχημα στην ανυπομονησία του επιτελείου. Ειρωνικά, το shutdown έληξε την ίδια ακριβώς ημέρα που καταστράφηκε η υδρόγειος, η οποία φυσικά δεν έφτασε ποτέ στο γραφείο του υπουργού

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Νοσταλγία για τον Β' Παγκόσμιο και επικρίσεις

Το περιστατικό, το οποίο επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον Στρατό, έγινε γρήγορα αντικείμενο χλευασμού στο Πεντάγωνο. Ορισμένοι αξιωματούχοι σχολίασαν ότι το ατύχημα αντικατοπτρίζει τον παρορμητισμό του Χέγκσεθ και την εμμονή του με τη νοσταλγία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρώην αξιωματικός της Εθνοφρουράς αυτοαποκαλείται πλέον «Υπουργός Πολέμου», εφαρμόζοντας την περσινή εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την προ του 1947 ονομασία του υπουργείου, μια αλλαγή που το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει ποτέ.

Μια πλακέτα δίπλα στην κατεστραμμένη υδρόγειο αναφέρει ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από τον Αϊζενχάουερ το 1942, όταν ηγείτο της Διεύθυνσης Πολεμικών Σχεδίων και μετέπειτα της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Στρατού. (Αξίζει να σημειωθεί ότι μια δεύτερη υδρόγειος του Αϊζενχάουερ βρίσκεται ασφαλής στο γραφείο του αρχηγού του Στρατού, φέροντας μάλιστα σημάδια από στιλό του ίδιου και του στρατηγού Ομάρ Μπράντλεϊ).

Στη σκιά του πολέμου με το Ιράν

Η καταστροφή του κειμηλίου έρχεται σε μια δύσκολη πολιτικά περίοδο για τον Χέγκσεθ, ο οποίος δέχεται αυξανόμενα πυρά για τους χειρισμούς του στον πόλεμο με το Ιράν – ο οποίος ξεκίνησε λίγες εβδομάδες μετά το ατύχημα με την υδρόγειο.

Την άνοιξη, ο υπουργός είχε δηλώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είχε ήδη επιτευχθεί, ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία παραμένει όρθια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να σφίγγουν τον κλοιό τους. Σύμφωνα με την Washington Post, ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς και έχει συμβάλει στην αύξηση του κόστους ζωής στο εσωτερικό, δημιουργώντας έναν αυξανόμενο πονοκέφαλο για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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