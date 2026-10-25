Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλοι μιλούν για συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά τι περιλαμβάνει αυτή;

Snapshot Έχει επιτευχθεί κατά τα δηλούμενα, συμφωνία μεταξύ της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και της Αιγύπτου, βασισμένη στην απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας του Μαΐου 2025.

Η συμφωνία , αν επιβεβαιωθεί, προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής παρουσίας και των τελετουργιών της Μονής υπό την επίβλεψη του αιγυπτιακού κράτους και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων. Snapshot powered by AI

«Habemus» συμφωνία για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, όπως ανακοινώθηκε σε όλους τους τόνους χθες, αρχικά με δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών, κατόπιν με δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη συνέχεια με τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ηγούμενο της μοναστικής αδελφότητας, Συμεών και τέλος με όσα ανέφερε το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ.

Ωστόσο δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις καθώς από την πλευρά του ο πρώην Σινά Δαμιανός δήλωσε μέσω του Newsbomb άγνοια για το περιεχόμενο της συμφωνίας, τονίζοντας επίσης ότι για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση της μοναστικής αδελφότητας.

Τι είχε προηγηθεί

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025, ένα αιγυπτιακό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στη διαμάχη μεταξύ του Κυβερνείου του Νότιου Σινά και της Μονής της Αγίας Αικατερίνης σχετικά με τις γύρω εκτάσεις. Το Εφετείο της Ισμαηλίας, Taba Sinai Mission, στην απόφασή του σχετικά με την αγωγή που κατατέθηκε σχετικά με αμφισβητούμενα οικόπεδα στο Κυβερνείο του Νότιου Σινά έκρινε ότι οι πιστοί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης δικαιούνται να επωφεληθούν από το μοναστήρι και τους αρχαιολογικούς θρησκευτικούς χώρους στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, με το κράτος να κατέχει αυτούς τους χώρους ως δημόσια περιουσία. Αυτό κρίθηκε λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι οι πιστοί του μοναστηριού είναι παρόντες εκεί με τη θρησκευτική τους ιδιότητα και ασκούν τις θρησκευτικές τους τελετουργίες υπό την ηγεσία του Επισκόπου του μοναστηριού, ο οποίος διορίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 306 του 1974. Το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων επιβλέπει αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της τοπικής μονάδας της πόλης Αγίας Αικατερίνης και του μοναστηριού σχετικά με ορισμένα οικόπεδα που εκμεταλλεύονται οι θυγατρικές του μοναστηριού πρέπει να τηρούνται, γεγονός που αναιρεί την πιθανότητα καταπάτησης αυτών των εκτάσεων.

Η συμφωνία που επετεύχθη βασίζεται στην απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας;

Χθες το αιγυπτιακό υπουργείο εξήγησε ότι η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας με τον κ. Συμεών εκ μέρους της Μονής θα πραγματοποιηθεί μετά τον ορισμό ημερομηνίας για την τελετή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε από το Εφετείο της Ισμαηλίας στις 25 Μαΐου 2025, και της πλήρους συμμόρφωσης με την σχετική εθνική νομοθεσία, τερματίζοντας έτσι όλες τις δικαστικές διαδικασίες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ναντέρ Ζάκι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αμπντέλ-Αάτι χαιρέτισε την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών και πρόσθεσε ότι ο υπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της χώρας του να διατηρήσει το μοναστήρι και να μην θέσει σε κίνδυνο την πνευματική και θρησκευτική του υπόσταση, τονίζοντας την ιστορική του αξία που ενσαρκώνει την ανοχή, την αδελφοσύνη και τη συνύπαρξη μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών

Το πλαίσιο της συμφωνίας όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο κα οι αντιρρήσεις

Μέχρι τον περασμένο Ιούλιο πάντως, εν μέσω διαπραγματεύσεων, η πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι, σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα, περιελάμβανε τους εξής όρους:

η Μονή θα παραιτηθεί από τα ιστορικά δικαιώματα ιδιοκτησίας της και, αντ’ αυτού, θα αναγνωριστεί απλώς ως αιγυπτιακή θρησκευτική νομική οντότητα που απολαμβάνει δικαιώματα κατοχής και θρησκευτικής χρήσης

Οι κήποι και οι αγροτικές εκτάσεις που την περιβάλλουν θα παραμείνουν κρατική ιδιοκτησία και θα εκμισθωθούν εκ νέου στους μοναχούς με μακροπρόθεσμες συμβάσεις συμβολικού ενοικίου.

Ταυτόχρονα, ούτε στον Αρχιεπίσκοπο ούτε στους μοναχούς θα χορηγούνταν αιγυπτιακή υπηκοότητα, αλλά μόνο ανανεώσιμες άδειες διαμονής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών φέρεται να αρνήθηκε να υπογράψει την πρόταση και, αντ’ αυτού να την παρέπεμψε στην Αδελφότητα προς εξέταση.

Τι από όλα τα παραπάνω θα ισχύσει τελικά; Ευλόγως, λοιπόν, πέραν, όλων των χθεσινών δηλώσεων, ενδιαφέρον θα είχε να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της επίμαχης συμφωνίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν με αυτήν διατηρείται το αιώνιο status quo, ή η συμφωνία θα επισημοποιούσε την εξάλειψή του.

Τι λέει Αιγύπτιος ειδικός και το έργο της «Μεγάλης Μεταμόρφωσης»

Η σημασία της νομιμοποίησης του καθεστώτος της γης της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, σύμφωνα με την αιγυπτιακή νομοθεσία, πηγάζει από τη θρησκευτική, τουριστική και πολιτική της σημασία, σύμφωνα με τον Magdi Shaker, επικεφαλής αρχαιολόγο του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ο οποίος δήλωσε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για το καθεστώς της μονής, καθώς βρίσκεται σε γη του Σινά», σημειώνοντας ότι «η ιστορική της κατάσταση την έχει καταστήσει μία από τις πηγές πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, ιδίως από την Ευρώπη».

Ο Shaker δήλωσε στην παναραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι «η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του μοναστηριού και των γύρω υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλη Μεταμόρφωση», επιβεβαιώνοντας όσα είχε αποκαλύψει το Newsbomb από τον Μάιο του 2025.

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της περιοχής, ώστε να καταστεί σημαντικός προορισμός για πολιτιστικό τουρισμό στη χώρα», σημειώνοντας ότι «η περιοχή του μοναστηριού έχει περιβαλλοντική σημασία, δεδομένης της παρουσίας ορισμένων φυσικών καταφυγίων εκεί».

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση πλησιάζει στην ολοκλήρωση του έργου «Μεγάλης Μεταμόρφωσης» για την ανάπτυξη της περιοχής της Αγίας Αικατερίνης, το οποίο ανακοίνωσε το 2022, με στόχο τη «δημιουργία ενός πνευματικού ιερού στα βουνά που περιβάλλουν την ιερή κοιλάδα, που θα αποτελέσει προορισμό για πνευματικό, ορεινό, θεραπευτικό και περιβαλλοντικό τουρισμό παγκοσμίως, εκτός από την παροχή όλων των τουριστικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών για τους επισκέπτες και την ανάπτυξη της πόλης και των περιχώρων της», σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Στέγασης.

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