Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες πλοίο ανοικτά του Ομάν – Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος

Νέο περιστατικό ασφαλείας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες πλοίο ανοικτά του Ομάν – Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ στο Ομάν.
  • Η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ενημέρωσε για το περιστατικό, χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητα του πλοίου ή την κατάσταση του πληρώματος.
  • Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς, την έκταση των ζημιών ή πιθανή θαλάσσια ρύπανση.
  • Η UKMTO ζήτησε από τα πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα.
  • Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς επιβεβαίωση ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε επίθεση.
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Πυρκαγιά σε πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της UKMTO, η πληροφορία προήλθε από τρίτη πηγή, η οποία ανέφερε ότι το πλοίο είχε εκδηλώσει πυρκαγιά ενώ κατευθυνόταν προς την έξοδο του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ταυτότητα του πλοίου, τα αίτια της πυρκαγιάς ή η κατάσταση του πληρώματος. Δεν υπάρχουν επίσης επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Η νέα αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, εξαιτίας της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση.

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