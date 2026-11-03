Τουρκία: Επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Εξετάστηκαν οι κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρέσβη της Τουρκίας στο Άμπου Ντάμπι 

Δημήτρης Μάνωλης

Τουρκία: Επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Ιμπραήμ Καλίν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξη στην Κωνσταντινούπολη, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
  • Η συνάντηση περιλάμβανε τον αντιπρόεδρο των ΗΑΕ, Μανσούρ μπιν Ζαγέντ, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και τον γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
  • Συζητήθηκαν κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.
  • Ο Τούρκος πρέσβης τόνισε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Τουρκίας και ΗΑΕ θα συμβάλει στην εδραίωση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας.
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Επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν.

Ο πρέσβης της Τουρκίας στο Άμπου Ντάμπι, Λουτφουλάχ Γκιοκτάς, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι ο επικεφαλής της ΜΙΤ έγινε δεκτός στο Άμπου Ντάμπι από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγέντ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρέσβη, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΑΕ, Ταχνούν μπιν Ζαγέντ, και ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Άλι αλ Σαμσί.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

«Πιστεύουμε ότι η στρατηγική μας εταιρική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης», ανέφερε ο Γκιοκτάς στην ανάρτησή του.

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