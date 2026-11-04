Ένταση σε εκλογικό κέντρο στο Νιου Χάμσαϊρ: Ηλικιωμένος χαστούκισε νεαρό συντηρητικό ακτιβιστή

Ένταση επικράτησε σε ένα εκλογικό κέντρο στο Νιου Χάμσαϊρ, όταν ένας εξοργισμένος ηλικιωμένος άνδρας χαστούκισε έναν νεαρό συντηρητικό ακτιβιστή της οργάνωσης Turning Point Action, ύστερα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τη Τρίτη ενώ χιλιάδες Αμερικανοί κατευθύνθηκαν προς τις κάλπες για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της χώρας, καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media από την οργάνωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Λύκειο Woodland Heights της πόλης Λακόνια.

Στο εν λόγω βίντεο, ο ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να πλησιάζει τον νεαρό, να του φωνάζει, να του δείξει το μεσαίο δάχτυλο και στη συνέχεια να τον χαστουκίζει με το πίσω μέρος της παλάμης του, πριν τελικά απομακρυνθεί.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν έχεις ιδέα ποιος είμαι!» ακούγεται να φωνάζει ο ηλικιωμένος άνδρας. «Κάθεσαι εκεί και τολμάς να με κοιτάς στα μάτια και να μου λες ότι δεν ξέρω τίποτα;», λέει ο άνδρας, αντιδρώντας σε κάτι που του είχε πει νωρίτερα ο νεαρός. «Άντε γ***σου», συνέχισε ο άνδρας, πριν χτυπήσει τον νεαρό.

Παρά το χτύπημα, ο νεαρός φάνηκε να διατήρησε την ψυχραιμία του.

«Ένας 18χρονος υπερασπίστηκε τη θέση του σήμερα σε ένα εκλογικό κέντρο στο Νιου Χάμσαϊρ και δέχτηκε επίθεση εξαιτίας αυτού», ανέφερε η οργάνωση Turning Point Action σε ανάρτησή της στο «X».

Η τοπική επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για να διευκρινιστεί τι οδήγησε στην αντιπαράθεση.

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