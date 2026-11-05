Βολιβία: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικές διώξεις

Ο Ρομέρ Σαουσέδο κατέφυγε στο εξωτερικό μαζί με την οικογένειά του, καταγγέλλοντας κυβερνητικές πιέσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βολιβία: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικές διώξεις
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ρομέρ Σαουσέδο, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βολιβίας, εγκατέλειψε τη χώρα καταγγέλλοντας πολιτικές διώξεις και απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειάς του.
  • Η αποχώρηση Σαουσέδο συνδέεται με έρευνες για διαφθορά και διασυνδέσεις δικαστικών αξιωματούχων με κυκλώματα ναρκωτικών στη Βολιβία.
  • Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί πολιτικής δίωξης και χαρακτηρίζει την αποχώρηση Σαουσέδο ως φυγή, ενώ ο ίδιος ο Σαουσέδο δεν παραιτείται από τη θέση του.
  • Οι εξελίξεις εγείρουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Βολιβία, με την κυβέρνηση να επιδιώκει εξυγίανση και στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Snapshot powered by AI

Πολιτική αναταραχή προκαλεί στη Βολιβία η αιφνιδιαστική αποχώρηση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ρομέρ Σαουσέδο, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/11) ότι εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την οικογένειά του, καταγγέλλοντας απόπειρα πολιτικής δίωξης και εκφοβισμού από την κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

«Έφυγα από τη χώρα και βρίσκομαι στην εξορία με ολόκληρη την οικογένειά μου», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική του ασφάλεια και η ζωή των οικείων του βρίσκονται σε κίνδυνο. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη Δικαιοσύνη ως μέσο πολιτικής πίεσης.

Ο Σαουσέδο προχώρησε ακόμη περισσότερο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα επιχειρηθεί η κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του, προκειμένου να δυσφημιστεί και να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις. Δεν αποκάλυψε σε ποια χώρα έχει καταφύγει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη έρευνα εναντίον του.

Στο επίκεντρο οι έρευνες για διαφθορά και ναρκωτικά

Η αποχώρηση του επικεφαλής της βολιβιανής Δικαιοσύνης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υψηλόβαθμων δικαστικών αξιωματούχων, στο πλαίσιο ερευνών για φερόμενες διασυνδέσεις με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάκληση της βίζας του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, μιλώντας από την Ισπανία, όπου συμμετέχει σε εκδηλώσεις στο περιθώριο της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου, χαρακτήρισε την αποχώρηση Σαουσέδο «λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον».

Ο Βολιβιανός πρόεδρος συνέδεσε την εξέλιξη με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το δικαστικό σύστημα, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος του Σαουσέδο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πάντως, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί πολιτικής δίωξης, χαρακτηρίζοντας την αποχώρησή του «φυγή».

Δεν παραιτείται από τη θέση του

Παρά την εγκατάλειψη της χώρας, ο Σαουσέδο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ οι υπόλοιποι δικαστές συνεδρίασαν για τον ορισμό προσωρινής ηγεσίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις βαθιές αντιπαραθέσεις στο δικαστικό σύστημα της Βολιβίας, όπου οι ανώτατοι δικαστικοί αξιωματούχοι εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Πας, η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών. Τον περασμένο Μάρτιο, η Βολιβία εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής», που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξελίξεις εντείνουν πλέον τη συζήτηση για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με την κυβέρνηση να επικαλείται την ανάγκη εξυγίανσης του συστήματος και τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να καταγγέλλει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών διώξεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη «σαρώνει» την αγορά μικροτσίπ – Στερεύει η παραγωγή για κινητά και υπολογιστές

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικές διώξεις και απειλές

02:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΟΧ 2/2026: Oι προσωρινοί πίνακες κατάταξης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δοκιμή συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας και εκτόξευση πυραύλου κρουζ μεγάλης εμβέλειας

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 9% στην τιμή του Brent – Κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι μετά τις αμερικανικές εκλογές

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

01:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Εκρηκτικό ράλι μετά τις αμερικανικές εκλογές – «Άλμα» 1.569 μονάδων ο Dow Jones

00:48ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Χωρίς έννομες συνέπειες η επικύρωσή του – Αναρτήθηκε η ελληνική επιστολή

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αδιανόητη Κόμο, ασταμάτητος Δουβίκας – Διέσυραν με 9-1 τη Λανς στη Γαλλία!

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις της Κρήτης

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Ο Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρυσαφικά 60.000 ευρώ, μετρητά και χρυσές λίρες παριστάνοντας τους αστυνομικούς

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από ταράτσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής τρίτου αγωγού αργού πετρελαίου για να αποφύγουν τα Στενά του Ορμούζ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά την ήττα επέλεξε να επισκεφθεί το εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου - Υπέγραψε σε καπέλα εργατών

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ

22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: 1.800 νεκροί από την επιδημία χολέρας στο Κονγκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR 112-115 (παρ.): Ναν λαμπρός κατέκτησε τη Μαδρίτη!

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

19:15LIFESTYLE

To «δράμα» του Νίκολας Κέιτζ: Επισήμως «άστεγος» - Από την έπαυλη των 10 εκατ. δολαρίων σε ξενοδοχείο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Η Αμερική θα περάσει σε συνταγματική κρίση για δύο χρόνια» - Τι είπε για το καλώδιο, την Τουρκία και το Ισραήλ

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 9% στην τιμή του Brent – Κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι μετά τις αμερικανικές εκλογές

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικές διώξεις και απειλές

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ