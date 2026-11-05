Βολιβία: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Καταγγέλλει πολιτικές διώξεις

Snapshot Ο Ρομέρ Σαουσέδο, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βολιβίας, εγκατέλειψε τη χώρα καταγγέλλοντας πολιτικές διώξεις και απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειάς του.

Η αποχώρηση Σαουσέδο συνδέεται με έρευνες για διαφθορά και διασυνδέσεις δικαστικών αξιωματούχων με κυκλώματα ναρκωτικών στη Βολιβία.

Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί πολιτικής δίωξης και χαρακτηρίζει την αποχώρηση Σαουσέδο ως φυγή, ενώ ο ίδιος ο Σαουσέδο δεν παραιτείται από τη θέση του.

Οι εξελίξεις εγείρουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Βολιβία, με την κυβέρνηση να επιδιώκει εξυγίανση και στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Πολιτική αναταραχή προκαλεί στη Βολιβία η αιφνιδιαστική αποχώρηση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ρομέρ Σαουσέδο, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/11) ότι εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την οικογένειά του, καταγγέλλοντας απόπειρα πολιτικής δίωξης και εκφοβισμού από την κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

«Έφυγα από τη χώρα και βρίσκομαι στην εξορία με ολόκληρη την οικογένειά μου», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική του ασφάλεια και η ζωή των οικείων του βρίσκονται σε κίνδυνο. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη Δικαιοσύνη ως μέσο πολιτικής πίεσης.

Ο Σαουσέδο προχώρησε ακόμη περισσότερο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα επιχειρηθεί η κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του, προκειμένου να δυσφημιστεί και να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις. Δεν αποκάλυψε σε ποια χώρα έχει καταφύγει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη έρευνα εναντίον του.

Στο επίκεντρο οι έρευνες για διαφθορά και ναρκωτικά

Η αποχώρηση του επικεφαλής της βολιβιανής Δικαιοσύνης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υψηλόβαθμων δικαστικών αξιωματούχων, στο πλαίσιο ερευνών για φερόμενες διασυνδέσεις με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάκληση της βίζας του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, μιλώντας από την Ισπανία, όπου συμμετέχει σε εκδηλώσεις στο περιθώριο της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου, χαρακτήρισε την αποχώρηση Σαουσέδο «λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον».

Ο Βολιβιανός πρόεδρος συνέδεσε την εξέλιξη με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το δικαστικό σύστημα, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος του Σαουσέδο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πάντως, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί πολιτικής δίωξης, χαρακτηρίζοντας την αποχώρησή του «φυγή».

Δεν παραιτείται από τη θέση του

Παρά την εγκατάλειψη της χώρας, ο Σαουσέδο ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ οι υπόλοιποι δικαστές συνεδρίασαν για τον ορισμό προσωρινής ηγεσίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις βαθιές αντιπαραθέσεις στο δικαστικό σύστημα της Βολιβίας, όπου οι ανώτατοι δικαστικοί αξιωματούχοι εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Πας, η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών. Τον περασμένο Μάρτιο, η Βολιβία εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής», που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξελίξεις εντείνουν πλέον τη συζήτηση για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με την κυβέρνηση να επικαλείται την ανάγκη εξυγίανσης του συστήματος και τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να καταγγέλλει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών διώξεων.

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