Τραγωδία στη Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά την πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό

Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραγωδία στη Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά την πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν μετά την πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό στη δυτική Βολιβία.
  • Το δυστύχημα συνέβη σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Λα Πας.
  • Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.
  • Στη Βολιβία καταγράφονται περίπου 1.400 θάνατοι ετησίως σε τροχαία, συχνά λόγω απερίσκεπτης οδήγησης και μηχανικών βλαβών.
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Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Tο δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

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