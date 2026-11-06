Ιρλανδία: Συναγερμός σε δεκάδες γραφεία μέσων ενημέρωσης για τοποθέτηση βόμβας

Snapshot Μαζικό e-mail απειλούσε με έκρηξη βόμβας σε 45 λεπτά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και κανάλια στην Ιρλανδία.

Εκκενώθηκαν γραφεία μέσων ενημέρωσης στο Δουβλίνο, ενώ η αστυνομία έκανε έρευνες με σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών.

Η ιρλανδική αστυνομία διερευνά τις απειλές, που συνδέονται με παρόμοιες απειλές στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός και οι αρχές συνεργάζονται με ευρωπαϊκούς φορείς για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Μετά τις έρευνες, το προσωπικό επέστρεψε στα γραφεία, καθώς δεν βρέθηκε κάποια πραγματική απειλή. Snapshot powered by AI

Νέες απειλές για βόμβες οδήγησαν στην εκκένωση πολλών γραφείων μέσων ενημέρωσης σε Ιρλανδία και Βρετανία το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το BBC.

Δημοσιογράφος του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιρλανδίας RTE ανακοίνωσε ζωντανά στο ραδιόφωνο ότι έλαβαν ένα e-mail που έγραφε ότι «εμπρηστικός μηχανισμός θα εκραγεί σε 45 λεπτά». Το προσωπικό της εφημερίδας «Irish Independent» και των γραφείων των ραδιοφωνικών σταθμών NewstalkFM και TodayFM στο Δουβλίνο αναγκάστηκε επίσης να εγκαταλείψει τα κτήρια για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες, με τη βοήθεια σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών. Σε δήλωσή της, η Garda (ιρλανδική αστυνομία) ανέφερε ότι «έχει λάβει γνώση μιας απειλής που διατυπώθηκε εναντίον μέσων ενημέρωσης εδώ και στην Ευρώπη». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα επηρεαζόμενα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης και ότι οι απειλές θα διερευνηθούν.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική» και πρόσθεσε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η ασφάλεια του ιρλανδικού κοινού.

«Χθες, φαίνεται ότι υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες να διαταραχθούν οι αεροπορικές μετακινήσεις», δήλωσε, μετά από τις ψευδείς απειλές για βόμβες που επηρέασαν 21 πτήσεις σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον δήλωσε στο RTÉ ότι δεν ήταν ακόμη γνωστό αν οι απειλές προέρχονταν από μεμονωμένα άτομα ή αν επρόκειτο για «συντονισμένη επίθεση», αλλά τόνισε ότι αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα.

«Η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, οι αρχές για την κυβερνοασφάλεια και την αεροπορία συνεργάζονται για να διαπιστώσουν ποιος κρύβεται πίσω από αυτό, όπως και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί τους», δήλωσε ο Μάρτιν.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή και σε εξέλιξη». «Προφανώς, αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς απειλών για βόμβες που σημειώθηκαν χθες και τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες αφορούσαν επίσης αεροπορικές εταιρείες», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Cork 96FM.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι υπεύθυνος για τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα το πρωί», πρόσθεσε ο Χάρις. Ανέφερε ότι οι ιρλανδικές αρχές και οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο θα «συνεργάζονται, όπως αρμόζει, με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους» για τον εντοπισμό των δραστών.

Μετά τις έρευνες της αστυνομίας, ορισμένα μέλη του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης έχουν επιστρέψει στα γραφεία τους, καθώς δεν εντοπίστηκε απειλή.

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