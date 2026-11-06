Νέος γύρος απειλών για βόμβες σε πτήσεις και αεροδρόμια ανά την Ευρώπη

Snapshot Νέες απειλές για βόμβες σημειώθηκαν σε αεροδρόμια και πτήσεις σε Κοπεγχάγη, Πράγα, Ρώμη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις στις 6 Νοεμβρίου.

Οι αρχές ασφαλείας διενεργούν ενδελεχείς έρευνες και εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα χωρίς να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Κάποιες πτήσεις, όπως της Wizz Air από Πράγα προς Ρώμη, εκτράπηκαν για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν έχουν σημειωθεί ακυρώσεις ή σοβαρές διαταραχές.

Την προηγούμενη ημέρα, ψευδείς απειλές προκάλεσαν εκτεταμένες αναταραχές σε πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, με έκτακτες προσγειώσεις και κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός σε αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και αρχές ασφαλείας ανά την Ευρώπη έχει σημάνει σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Αρχικά υπήρξε απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: «Βρισκόμαστε εκ νέου στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα σε σχέση με απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία της πρωτεύουσας της Δανίας, στην οποία επισημαίνει ότι ερευνά ενδελεχώς το περιστατικό.

Η αστυνομία αναφέρει πως μέχρι στιγμής οι επιβάτες δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το Reuters, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε σε γραπτή δήλωση την αστυνομική παρουσία και ανέφερε ότι το αεροδρόμιο «λειτουργεί κανονικά».

Επιπρόσθετα, η αστυνομία της Τσεχίας, ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει απειλή για βόμβα σε πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Πράγας ή έχουν προορισμό αυτό, προσθέτοντας ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στις πτήσεις που έχουν ελεγχθεί, ενώ καμία πτήση δεν έχει ακυρωθεί ή εκτραπεί σε άλλο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Παρασκευή το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη κατευθύνθηκε στη Βενετία, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι ιταλικές αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δέχθηκαν τηλεφωνική προειδοποίηση για βόμβα.

Επίσης, απειλή για βόμβα υπήρξε σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα: «Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να αξιολογήσουν και να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της απειλής», ανέφερε το CNN Portugal.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ανέφερε ότι η ειδοποίηση για απειλή ασφαλείας παραλήφθηκε από την αστυνομία μέσω «τηλεφωνικής κλήσης από αξιωματικό των αρχών επιβολής του νόμου».

Σημειώνεται πως την Πέμπτη, στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ερεύνησε δύο αεροσκάφη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας μετά από απειλή για βόμβα, αλλά δεν εντόπισε κανέναν μηχανισμό.

Ψευδείς απειλές για βόμβες προκάλεσαν μεγάλες αναταραχές σε δεκάδες πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στις 5 Νοεμβρίου, αναγκάζοντας ορισμένα αεροσκάφη σε έκτακτες προσγειώσεις και κινητοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη για τη συνοδεία ή την αναχαίτιση άλλων.

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