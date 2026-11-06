Snapshot Η αστυνομία της Δανίας ερευνά απειλές για βόμβα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λειτουργεί κανονικά, με αυξημένη αστυνομική παρουσία.

Ψευδείς απειλές για βόμβες προκάλεσαν αναταραχές σε πολλές ευρωπαϊκές πτήσεις στις 5 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ερευνά η αστυνομία της Δανίας την Παρασκευή (6/11).

«Βρισκόμαστε εκ νέου στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα σε σχέση με απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανακοίνωσή της, στην οποία επισημαίνει ότι ερευνά ενδελεχώς το περιστατικό.

Η αστυνομία αναφέρει πως μέχρι στιγμής οι επιβάτες δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε σε γραπτή δήλωση την αστυνομική παρουσία και ανέφερε ότι το αεροδρόμιο «λειτουργεί κανονικά».

Σημειώνεται πως την Πέμπτη, στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ερεύνησε δύο αεροσκάφη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας μετά από απειλή για βόμβα, αλλά δεν εντόπισε κανέναν μηχανισμό.

Ψευδείς απειλές για βόμβες προκάλεσαν μεγάλες αναταραχές σε δεκάδες πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στις 5 Νοεμβρίου, αναγκάζοντας ορισμένα αεροσκάφη σε έκτακτες προσγειώσεις και κινητοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη για τη συνοδεία ή την αναχαίτιση άλλων.

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