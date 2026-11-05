Απειλές για βόμβες: Τα μέτρα ασφαλείας στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι προβλέπει το πρωτόκολλο διαχείρισης

Snapshot Σε περίπτωση απειλής για βόμβα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ενεργοποιείται άμεσαγερμός και συνεδριάζει επιτροπή ασφαλείας με εμπλεκόμενους φορείς.

Η επιτροπή αξιολογεί γρήγορα την απειλή για να καθορίσει τη σοβαρότητά της και το επίπεδο αντίδρασης.

Αν η απειλή αφορά αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο μεταφέρεται σε αποκλεισμένο χώρο για εξονυχιστικό έλεγχο από πυροσβέστες και πυροτεχνουργούς.

Συνήθως ενεργοποιείται συναγερμός ελέγχου και το αεροπλάνο καθηλώνεται, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον δράστη του απειλητικού τηλεφωνήματος. Snapshot powered by AI

Το νέο κύμα απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα, προκαλεί αναστάτωση στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη.

Ενδιαφέρον έχει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το Star από τη στιγμή που υπάρξει απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα και ενημερωθεί η αστυνομία, αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου. Επόπτης και διευθυντής του αερολιμένα λαμβάνουν γνώση για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος και αστραπιαία συστήνεται και συνεδριάζει επιτροπή που αποτελείται από αστυνομικούς, την Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας, την εταιρία του αεροδρομίου και την ασφάλεια του αεροδρομίου (ΑΙΑ).

Εξετάζεται με συνοπτικές διαδικασίες το απειλητικό τηλεφώνημα και η διαβάθμισή του, δηλαδή αν πρόκειται για αλήθεια, για ψέμα, αν υπάρχει πιθανότητα αλήθειας ή αν πρόκειται για «κόκκινο συναγερμό».

Η διαδικασία για αεροσκάφος που βρίσκεται στο αεροδρόμιο

Αν η απειλή είναι σε αεροσκάφος, ακολουθείται το σχετικό πρωτόκολλο, μεταφέρεται σε ειδικό σημείο του αεροδρομίου που είναι αποκλεισμένο, καλείται πυροσβεστική και πυροτεχνουργοί, ενώ γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος του αεροσκάφους.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο συναγερμός ελέγχου ενεργοποιείται. Το αεροπλάνο καθηλώνεται και φυσικά παράλληλα εξελίσσεται έρευνα της Αστυνομίας για το ποιος κρύβεται πίσω από το ανώνυμο απειλητικό τηλεφώνημα.

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