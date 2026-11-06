Γερμανία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

Snapshot Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία.

Οι δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί στο σημείο της συντριβής, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα από το ατύχημα.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους καλύπτουν το οδόστρωμα και η κυκλοφορία προς το Ανόβερο έκλεισε προσωρινά.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

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