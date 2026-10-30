Ινδία: Συνετρίβη ελικόπτερο στα Ιμαλάια - Έξι νεκροί

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ινδία: Συνετρίβη ελικόπτερο στα Ιμαλάια - Έξι νεκροί
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  • Έξι άνθρωποι, πέντε επιβάτες και ο πιλότος, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα Χοσιμάθ.
  • Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μπαντρινάθ, στο βόρειο κρατίδιο Ουταρανχάλ.
  • Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια της συντριβής και προσπαθούν να μεταφέρουν τα πτώματα από το δυσπρόσιτο σημείο.
  • Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προβλέψει βροχές στο κρατίδιο, δύο ημέρες μετά τον κυκλώνα Αρνάμπ.
  • Η Ουταρανχάλ φιλοξενεί σημαντικούς ινδουιστικούς τόπους προσκυνήματος και εξυπηρετεί προσκυνητές μέσω ναυλωμένων ελικοπτέρων.
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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ινδία όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε μια κοιλάδα στα Ιμαλάια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή και των πέντε επιβατών και του πιλότου του ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε στην κοιλάδα Χοσιμάθ στα Ιμαλάια. Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από το Μπαντρινάθ, στο βόρειο κρατίδιο Ουταρανχάλ.

«Αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για τη μεταφορά των πτωμάτων από το δυσπρόσιτο σημείο της συντριβής στον πλησιέστερο δρόμο», ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου σε ανακοίνωσή της.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τα αίτια της συντριβής.

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προβλέψει βροχές σε όλο το κρατίδιο για σήμερα, δύο ημέρες αφότου ο κυκλώνας Αρνάμπ έπληξε τη νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας.

Η Ουταρανχάλ είναι τόπος πολλών ινδουιστικών τόπων προσκυνήματος, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντρινάθ, όπου ένας ιερός ναός αφιερωμένος στον θεό Βισνού προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο.

Οι εταιρείες ναυλωμένων ελικοπτέρων εξυπηρετούν εύπορους προσκυνητές που επιθυμούν να επισκεφθούν ορεινά ιερά αποφεύγοντας τις επίπονες πεζοπορίες.

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