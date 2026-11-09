Βερολίνο: Ακτιβιστής ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία έξω από το Ράιχσταγκ – Σφοδρές αντιδράσεις

Snapshot Ακτιβιστής ανέβηκε σε ιστό 30 μέτρων μπροστά από τη Bundestag, κατέβασε τη γερμανική σημαία και ύψωσε την παλαιστινιακή για περίπου μία ώρα.

Η οργάνωση «Peacefully Against Genocide» ανέλαβε την ευθύνη, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η Κρατική Ασφάλεια ερευνά την υπόθεση για πιθανά αδικήματα, ενώ οι τρεις εμπλεκόμενοι προσήχθησαν, με δύο να αφεθούν ελεύθεροι.

Η πρόεδρος της Bundestag και ο δήμαρχος Βερολίνου ζήτησαν ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και καταδίκασαν την ενέργεια ως περιφρόνηση προς τη δημοκρατία.

Το περιστατικό συνέβη την παραμονή της 9ης Νοεμβρίου, ημερομηνίας με ιστορικό βάρος για τη Γερμανία, ανοίγοντας συζήτηση για την ασφάλεια του κοινοβουλίου. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Βερολίνο η ενέργεια φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών να κατεβάσουν τη γερμανική σημαία από τον ιστό μπροστά από το κτήριο του Ράιχσταγκ, όπου στεγάζεται η Bundestag, και να την αντικαταστήσουν με την παλαιστινιακή. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (8/11), με τη σημαία να παραμένει υψωμένη για περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος χρησιμοποίησε εξοπλισμό αναρρίχησης για να ανέβει στον ύψους σχεδόν 30 μέτρων ιστό, αφαίρεσε τη γερμανική σημαία, την πέταξε στο έδαφος και στη θέση της ύψωσε την παλαιστινιακή. Δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 20 και 32 ετών, κατέγραφαν την ενέργεια και τη μετέδιδαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση «Peacefully Against Genocide» («Ειρηνικά ενάντια στη γενοκτονία»), παρουσιάζοντας την παρέμβαση ως πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ο 22χρονος παρέμεινε στον ιστό μέχρι περίπου τις 12:30, οπότε και κατέβηκε μόνος του, ενώ στο σημείο είχαν ήδη αναπτυχθεί αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Η παλαιστινιακή σημαία απομακρύνθηκε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι προσήχθησαν, με τους δύο συνεργούς να αφήνονται στη συνέχεια ελεύθεροι. Την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, η οποία ερευνά ενδεχόμενα αδικήματα προσβολής του κράτους και των συμβόλων του, φθοράς δημόσιας περιουσίας, παράνομης εισόδου και παραβίασης της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Οργή για την ενέργεια – Το μήνυμα Κλέκνερ

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο αντέδρασε η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από το κοινοβούλιο.

«Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιό μας χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία», δήλωσε στην Bild, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός ότι ακτιβιστές κατάφεραν να κατεβάσουν τη σημαία που συμβολίζει τη γερμανική επανένωση. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η μετατροπή του κοινοβουλίου σε σκηνικό για κάθε είδους ακτιβιστική ενέργεια.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του δημάρχου του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η αντικατάσταση της γερμανικής σημαίας με την παλαιστινιακή συνιστά ένδειξη περιφρόνησης προς τη δημοκρατία.

Ο Βέγκνερ στάθηκε ιδιαίτερα και στον χρόνο της ενέργειας, καθώς πραγματοποιήθηκε παραμονή της 9ης Νοεμβρίου, ημερομηνίας με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος για τη Γερμανία. Την ημέρα αυτή συμπληρώνονται 37 χρόνια από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ενώ τιμάται και η μνήμη της «Νύχτας των Κρυστάλλων» του 1938, του οργανωμένου ναζιστικού πογκρόμ κατά των Εβραίων.

Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια του γερμανικού κοινοβουλίου, καθώς οι αρχές καλούνται να εξηγήσουν πώς κατέστη δυνατή η πρόσβαση στον ιστό της «Σημαίας της Ενότητας», ενός από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της γερμανικής επανένωσης.

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