Γερμανία: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

Snapshot Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, πέθανε αιφνιδίως σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο σε ηλικία 55 ετών.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Αϊβάνγκερ ακύρωσε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνιση λόγω αδιαθεσίας πριν βρεθεί νεκρός.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, χαρακτήρισε τον θάνατο «απόλυτη τραγωδία» και εξέφρασε βαθιά συγκίνηση και συμπαράσταση στην οικογένεια.

Ο θάνατος του Αϊβάνγκερ αφήνει κενό στην κυβέρνηση της Βαυαρίας και στην ηγεσία του κόμματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων, όπου ήταν εξέχουσα προσωπικότητα. Snapshot powered by AI

Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο εντοπίστηκε την Τετάρτη (4/11) ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, σε ηλικία 55 ετών. Ο αιφνίδιος θάνατος του επικεφαλής του κόμματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων έχει προκαλέσει συγκίνηση στη Γερμανία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο Αϊβάνγκερ βρισκόταν στη γερμανική πρωτεύουσα για τα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του. Ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του, επικαλούμενος αδιαθεσία, και ζήτησε να τον αντικαταστήσει άλλο στέλεχος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων. Αργότερα, καθώς δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του, αναζητήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ σε κοινή ανακοίνωση με την Αστυνομία γνωστοποιήθηκε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα με τη συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας ανθρωποκτονιών.

Στόχος είναι να εξακριβωθούν η αιτία και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα από τι πέθανε ο Βαυαρός πολιτικός.

«Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι»

Με μια συγκινητική δήλωση αποχαιρέτησε τον στενό κυβερνητικό του συνεργάτη ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. «Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι», ανέφερε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και τα παιδιά του.

Συλλυπητήρια εξέφρασαν πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τζεμ Έζντεμιρ, η πρόεδρος του βαυαρικού κοινοβουλίου, Ίλζε Άιγκνερ, και η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ.

Ο Αϊβάνγκερ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της βαυαρικής πολιτικής για σχεδόν δύο δεκαετίες. Από το 2018 κατείχε το υπουργείο Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας και τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της κυβερνητικής συνεργασίας των Ελεύθερων Ψηφοφόρων με τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU).

Ο θάνατός του αφήνει κενό στην κυβέρνηση του Μάρκους Ζέντερ, αλλά και στην ηγεσία των Ελεύθερων Ψηφοφόρων, των οποίων υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πολιτικές φυσιογνωμίες.

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